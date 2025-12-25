2025年12月25日



日鉄ソリューションズ株式会社





三菱HCキャピタル株式会社に財務管理システム「ConSeek TM」を導入





日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）は、三菱HCキャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：久井 大樹）に対し、同社の財務部における資金取引、デリバティブ、為替、有価証券、子会社貸付など多岐にわたる財務業務の効率化・高度化を目的として、財務管理システム「ConSeek TM」を導入いたしました。本システムは、財務業務に必要となる取引管理、決済管理、口座残高/資金繰り、金融機関接続、会計仕訳など幅広い機能を備えております。加えて、グループ全体の可視化と標準化を見据えており、既に一部子会社への展開も完了しています。これにより、グループ内の財務統制を強化し、業務効率の向上に大きく貢献しています。導入の背景には、三菱HCキャピタル株式会社において、経営環境や市場慣行の変化に迅速かつ適格に対応するため、グループ会社を含めた財務基盤再構築がありました。「ConSeekTM」の採用にあたっては、金融機関をはじめとした幅広い業界での導入実績によるサービスの信頼性、ならびにプロジェクト推進力と高度な専門知識を有するエンジニア層の厚さが高く評価されました。NSSOLは日本ベンダーならではのきめ細かなサポート体制に加え、お客様とともに最適な運用方法を検討し、柔軟に対応方針を策定いたしました。その結果、当初計画通りの納期でグループ展開含めてプロジェクトを完遂することに寄与いたしました。今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、ConSeekTMを通じた財務管理業務のデジタル化推進を支援し、リース・金融業界をはじめとした国内産業の発展に貢献してまいります。

以上

三菱HCキャピタルにおける「ConSeek TM」サービス構成











ConSeek TMの特徴NSSOLは、25年以上にわたり市場系取引およびリスク管理システムの開発で培ったノウハウを活用し、リース・事業法人様向けの財務管理システムを開発・展開しています。本システムは、ローン、社債・CP発行、当座貸越、債権流動化などの調達取引から、定期預金やグループ貸付といった資金運用、さらにデリバティブや有価証券運用まで、多様な金融商品をカバーしています。機能面では、取引管理、キャッシュフロー生成、決済管理、リスク管理、レポート機能など、幅広い機能を標準搭載しています。特にレポート機能では、EUC汎用検索機能により、ユーザー様が画面上で抽出条件や出力項目を設定し、自由にデータ出力が可能です。さらに、ユーザーテンプレートを登録することで、ご要望に沿った帳票の自動生成も実現します。加えて、将来的な機能拡張性にも優れており、標準機能に関しては該当モジュールを開放することで、軽微なシステム対応のみで機能追加が可能です。ConSeek TMの導入効果子会社への統一システム展開による連結業務の効率化共通のプロセス設計とデータ定義により、連結情報の収集から作成までを標準化。重複作業を抑え、データ集約とレポーティングを迅速化いたします。資金調達業務の一元化による資金効率の最適化本社が各子会社の営業性入出金情報をリアルタイムに把握し、資金調達を一元的に実施。資金の有効活用と調達コストの最適化を達成いたします。システム集約による維持コストの削減複数システムに分散していた財務機能をConSeek TMに統合することで、保守・運用コストを圧縮。業務負担の軽減にも寄与いたします。・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）、ConSeek、ConSeek（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。【本件に関するお問い合わせ先】日鉄ソリューションズ株式会社金融ソリューション事業本部 金融プラットフォーム事業部 投資運用ソリューション部【報道関係お問い合わせ先】日鉄ソリューションズ株式会社管理本部 総務部 広報グループMail：press@jp.nssol.nipponsteel.com