未来の医療を見据えた医師からのメッセージ！ SUNRISE研究会の『towards the SUNRISE 医療の新しい夜明けに向かって』が、POD書籍及び電子書籍でAmazonにて同時発売開始！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、未来の医療を見据えた医師からのメッセージ！ SUNRISE研究会の『towards the SUNRISE 医療の新しい夜明けに向かって』を12月25日（木）よりAmazon POD（プリント・オン・デマンド）及び電子書籍で販売開始しましたことを発表いたします。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
『towards the SUNRISE 医療の新しい夜明けに向かって』
【内容紹介】
国際化が加速する医療現場において、海外で学ぶことは単なるキャリア形成ではなく、医師として、人としての生き方を問う挑戦でもある。
SUNRISE研究会が10年以上にわたり取り組んできた若手医師支援の歩みと、海外での挑戦を通じて視野を広げ、成長してきた医師たち9名のリアルな声を収録。留学で得た知見、家族との時間、挫折の克服、自分の研究を貫く覚悟など、多様な経験から導かれる〝医師としての生き方〟が語られる。また、留学後のキャリアや生き方に迷う医師が直面する〝その後〟のリアルに光を当て、国境を超えて学び合う医療者のつながりの価値を改めて提示する。
巻末のSUNRISE研究会を支えてきたメンバーのメッセージからは、若手医師一人ひとりに寄り添い、世界へ飛び立つ背中を押し続ける情熱が伝わる。
世界へ挑んだ医師たちの等身大の経験と、SUNRISE研究会が貫いてきた「若手医師の成長を支える」という理念を結晶させた一冊。
【商品情報】
●タイトル：『towards the SUNRISE 医療の新しい夜明けに向かって』
●発売日：2025年12月25日
●発売場所：Amazon
●【POD書籍】定価：1,550円＋税、【電子書籍】定価：1,550円＋税
●【POD書籍】判型：182mm × 257mm 94頁
【POD書籍】 https://amzn.asia/d/evHsNNl
【電子書籍】 https://amzn.asia/d/bmIrAbM
●SUNRISE研究会についてはこちらから
https://sunrise-lab.net
