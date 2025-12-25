配筋検査ARシステム『BAIAS』 英語版の提供を開始 ～海外での検査効率化に寄与し、ユーザーのグローバル展開を支援～
エコモット株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役 入澤 拓也、以下「エコモット」）、株式会社GRIFFY（本社：東京都千代田区、代表取締役 入澤 拓也、以下「GRIFFY」）、および村本建設株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長 久米 生泰、以下「村本建設」）は、海外に支社及び現場を持つ建設会社における検査効率化のニーズ増大を背景に、2025年12月17日より配筋検査ARシステム「BAIAS」において、英語版の提供を開始したことをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337891&id=bodyimage1】
BAIASはiPad Pro１台で配筋検査の生産性や作業効率を大幅に改善するサービスです。2023年のリリース以降、2025年4月には国土交通省NETIS「活用促進技術」に選定され、既に累計250現場以上でご活用いただくサービスに成長しております。昨今、海外に支社及び現場を持つ建設会社の皆様から、現地の社員や協力会社に導入することで検査効率化を進めたいとの声を受け、今般の実装に至りました。
今後もステークホルダーのフィードバックを反映し、BAIASが建設現場のDXを推進するツールとして進化し続けるよう、開発を進めてまいります。
■BAIAS概要
BAIASは、鉄筋コンクリート構造物の配筋検査を1名でも簡単に行える画期的なシステムです。iPad Proに搭載されたLiDARセンサーとカメラを活用し、鉄筋の本数、径（太さ）、間隔を正確に計測。国土交通省の実施要領に定められた全計測項目に対応しています。
主な機能:
・設計図と計測結果を比較可能な帳票出力機能
・複雑な配筋に対応するダブル配筋計測機能
・幅広い工種で効率的な検査を実現する鉄筋かご計測機能・円弧計測機能
・「重ね継手長」や「定着長」の計測に最適な２点間計測機能
・現場状況に合わせてレイアウトを自由に変更可能な電子小黒板機能
これらの多彩な機能に加え、「BAIAS」は通信環境がない場所でも計測が完結でき、一度に広範囲の計測が可能な点も大きな特徴です。導入により、配筋検査における生産性と作業効率の大幅な改善が期待できます。
