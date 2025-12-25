株式会社やまやコミュニケーションズ (本社：福岡県糟屋郡篠栗町、代表取締役社長：山本 正秀、以下やまや)は、2026年6月30日(火)まで実施中の「スーパーマリオ×JR九州 ～Let's GO KYUSHU！～」コラボレーションキャンペーンにあわせ、「スーパーマリオ×JR九州限定弁当」を、JR九州フードサービス株式会社が運営する博多駅構内の駅弁当2店舗と、新幹線博多駅構内の駅弁当1店舗にて、2025年12月22日(月)より期間限定で発売いたしました。





スーパーマリオ×JR九州限定弁当(イメージ)





【商品特徴】

「スーパーマリオ×JR九州 ～Let's GO KYUSHU!～」をテーマに、やまやのピリッとおいしい辛子明太子をはじめ、佐賀県名物のいかしゅうまいや、宮崎県名物のチキン南蛮、熊本県名物のからしレンコンなど、九州各地の名物を取り入れたおかずが一つに詰まったお弁当です。また、「スーパーマリオ」のスターをイメージした星型の薄焼き卵焼きも特徴的で、お子さまから大人の方、さらには海外からのお客さまにも楽しんでいただける内容となっています。パッケージは「スーパーマリオ×JR 九州 ～Let's GO KYUSHU！～」のデザインで、視覚的にも九州の魅力を存分に感じていただけます。





スーパーマリオ×JR九州限定弁当(イメージ2)





【購入特典】

「スーパーマリオ×JR九州限定弁当」をご購入いただくと、ノベルティシールが1枚ついています。





ノベルティシール(イメージ)





【商品概要】

販売期間：2025年12月22日(月)～2026年6月30日(火)

商品名 ：スーパーマリオ×JR九州限定弁当

価格 ：1,800円(税込)









【販売場所】

(1)駅弁当 博多口店(JR九州博多駅構内1F)

TEL ： 092-411-8188

営業時間： 7：00～22：00

URL ： https://www.jrhakatacity.com/floor/detail/?cd=000418





(2)駅弁当 筑紫口店(JR九州博多駅構内1F)

TEL ： 092-412-6861

営業時間： 8：00～21：30

URL ： https://www.jrhakatacity.com/floor/detail/?cd=000415





(3)駅弁当 新幹線口店(新幹線博多駅構内)

TEL ： 092-415-1108

営業時間： 8：00～20：00

URL ： https://www.jrfs.co.jp/store?prefectures=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C





※ご予約、お取り置き等は承っておりません。ご了承ください。

(C) Nintendo





今後もやまやは、辛子明太子をはじめとする製造や飲食店を通じ、九州の食文化を未来に伝えるべく、貢献してまいります。









【会社概要】

社名 ： 株式会社やまやコミュニケーションズ

代表取締役社長： 山本正秀

本社所在地 ： 〒811-2418 福岡県糟屋郡篠栗町彩り台1番1号

事業内容 ： 辛子明太子製造販売・水産物及び一般食品加工製造販売・外食事業

HP ： https://www.yamaya.com/