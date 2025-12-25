Ottocast クリスマス大感謝祭・最大50％OFF クルマで映像もアプリも自由に 今を逃すと次は来年！
・車載ディスプレイでナビゲーション・動画・SNS・ショッピング・ニュースアプリを利用したい。
・ワイヤレスCarPlayでスマートに接続したい。
・車載画面でのスマホミラーリングや後部座席のリアルタイムモニタリングも行いたい。
＜ご注意＞
※割引コードは各商品ページ専用です。必ず該当リンクからご購入ください。
※他の商品ページではクーポンをご利用いただけません。
※在庫がなくなり次第、キャンペーンは終了となります。
■Ottocast Mini Slim――Ottocast ベストセラー製品。
■ミニなのに、すごい実力！
カラーはブラックとシルバー、さらにType-C対応モデルもご用意しています。
【お得なプロモーションコード特典】
・定価9,999円のOttocast Mini Slimが、今なら5,949円でお求めいただけます！
・割引額 ：約40％
・割引コード ： CHRI5949
・コード使用期間：2025年12月25日から、2026年1月25日まで限定
Amazonリンク(Type-A 黒)： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR96TWX6
Amazonリンク(Type-A 銀)： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR97JD45
Amazonリンク(Type-C 黒)： https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2KZH7QH
Amazonリンク(Type-C 銀)： https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2L328RQ
挿すだけで、有線CarPlayをワイヤレス化！
Ottocast Mini Slim は、有線接続のCarPlay／Android Autoをワイヤレス化できる超小型アダプターです。
ナビ、地図、電話、メッセージ、LINE、音楽など、CarPlayやAndroid Autoに対応したアプリはすべて、車の大画面に快適にワイヤレス表示できます。
地図 ：Google Maps・Apple Maps・NAVITIME
音楽 ：Spotify・LINE MUSIC・Amazon Music
その他：LINE でメッセージ、Radiko・Audible
また、「Hey Siri」・「OK Google」にも対応しており、画面に触れずに操作できるので安全性もアップ！運転中も視線を道路からそらすことなく、各種機能をスムーズかつ安全に利用いただけます。
本製品はスーパーミニサイズで、90°USBデザインを採用。
高い放熱性により熱がこもりにくく、長時間の使用でも安心です。
また、配線の煩わしさを解消し、車内をすっきりとスタイリッシュに保てます。
設定も非常に簡単で、わずか2ステップで利用可能です。
【手順はたったの2ステップ】
(1)車のUSBポートに接続。
(2)スマートフォンのWiFiとBluetoothをオンにしてペアリング。
これだけで、すぐにワイヤレス接続が完了します。
【対応機種】
・IOS 10以降／Android OS 11 以降および一部のSamsung、Google携帯電話用。
・ほとんど98％以上の車両に対応いたします、純正有線CarPlay／Android Auto搭載車適合。
■Ottocast P3 Pro――Ottocast 2025年末最強モデル。
■全面進化で常識を突破、あなたの想像を軽々と超える一台！
最先端のチップ × 新世代システム、ついに“完成形”へ到達した一台。
【お得なプロモーションコード特典】
・定価62,999円のOttocast P3 Proが、今なら41,479円でお求めいただけます！
・割引額 ： -21,520円
・割引コード ： CHR41479
・コード使用期間： 2025年12月25日から、2026年1月25日まで限定
・Amazonリンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0G3PCZFV8
車内を手軽にエンターテインメントセンターに。
Ottocast、約1年の開発期間を経て2025年を代表する新製品「OttoAibox P3 Pro」を完成。
株式会社Ottocastは、デザインから内部システムまで一から開発を行い、2025年を代表する注目の新製品「OttoAibox P3 Pro」を完成させました。最先端のチップと新世代システムを搭載し、ついに“完成形”へ到達した一台です。
●Android 13搭載・Androidナビゲーション自由に使用
本製品は Android 13を搭載し、Google Playを通じて数万種類のアプリをダウンロード可能。
これにより、車内でも真のアプリ自由を実現し、ユーザーのニーズに合わせて自在にカスタマイズできます。
●運転とエンターテインメントの両立
車載ディスプレイは左右分割表示 に対応しており、分割比率も自由に調整可能です。
・ナビゲーション＆子どもに動画を再生
・メッセージ確認＆妻のショッピング
・電話通話＆友人がニュースを閲覧
―― 左右分割で、車内の複数タスクを同時に快適に楽しめます。
さらに、HDMI機能もサポート。
後部座席の乗員も、HDMI 接続のリアモニターを通じて、自由にアプリを選択し、動画や音楽を思いのままに楽しめます。
運転中のドライバーの操作も、後部座席のエンタメも、互いに干渉せず両立可能。
●CarPlay／Android Autoをワイヤレス化
どの組み合わせでも快適にご利用いただけます。
有線CarPlay → 無線CarPlay
有線CarPlay → 無線Android Auto
有線Android Auto → 無線CarPlay
有線Android Auto → 無線Android Auto
煩わしい設定は一切不要、簡単なペアリング((1)ポートに接続 (2)WiFi＆Bluetoothをオンにしてペアリング）を行えば、接続完了。
ケーブル接続から解放され、ドライブの効率と快適さが格段にアップします。
さらに、車内で常にケーブル充電する必要もなく、スマホのバッテリー寿命を延ばすことができます。
●GPS＋衛星信号で、日本全国どこでも正確ナビ！
GPSと複数衛星の信号を同時利用し、測位をより速く正確に。高層ビル街や山間部でも安定して使え、日本全国をしっかりカバーします。
・Androidナビで、自由に選択できる。
◎日本国内で人気の Yahoo!カーナビ、Googleマップ、NAVITIMEなどの地図アプリも自由に利用可能。
◎ドライブやお出かけが、より便利でスマートになります。
OttoDrive 3.0 新時代
●OttoDrive 3.0で快適操作
UIを全面刷新したOttoDrive 3.0により、操作はよりスムーズに。画面の色彩も統一され、快適な使用感を提供します。
ほぼすべての画面を自由にカスタマイズ可能で、デスクトップのウィジェットやショートカットも思いのまま。
システムレスポンスも最適化され、遅延ゼロ・カクつきなしのスムーズな動作を実現しました。
●AI技術で車内体験を進化
AIチャットやAI音声コントロールに加え、新たに 「AI カスタマーサポート」を搭載。
音声操作の精度と応答性を従来モデルから大幅に向上させ、アプリ内部の具体的操作まで正確に対応可能です。
例えば、
・「YouTubeのホーム画面で、2番目の動画を開いて」
・「Spotifyのお気に入りプレイリストから、3曲目を再生して」
本製品は、車内での音声操作を次のレベルに引き上げ、細やかでストレスのない音声コントロール体験を提供します。
●24時間対応のAIカスタマーサポート
新搭載のAIカスタマーサポートにより、製品の疑問やトラブルも、従来のように人間オペレーターの返信を待つ必要はありません。
24時間対応、日本語サポート、数秒で回答、即座に解決策を提示。
これまでにないスピードと快適さで、安心して製品をご利用いただけます。
●5つの「なし」原則、Ottocast最高グレード新モデル・高品質をお約束
画面暗転なし、再起動なし、カクつきなし、画面乱れなし、接続切れなし。
出荷されるすべての製品は、厳格なテストをクリアしており、安定した高品質な動作を保証します。
・グラフェン採用の超高熱伝導で、長時間使用でも安心。
・300台以上の異なるカーナビで互換性を検証済み。
・10,000回以上の抜き差しテストをクリア。
・-20℃～70℃の過酷な温度環境でも安定動作。
・電源のオン／オフ 5,000回以上に対応。
・48時間連続自動クリックテストも問題なし。
■Ottocast OttoScreen AI――Android 15、AI新時代へ。
■スマートドライブ、こちらから！
置くだけ、つなぐだけで大画面ナビ＆エンタメ
【お得なプロモーションコード特典】
・定価 45,088円のOttocast OttoScreen AIが、今なら29,818円でお求めいただけます！
・割引額 ： -15,270円
・割引コード ： CHR29818
・コード使用期間： 2025年12月25日から、2026年1月25日まで限定
・Amazonリンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPVQMTFX
人気アプリを自由に楽しめる、快適なドライブ体験を実現。
●ほぼすべての車種で使用可能！
追加取り付け費用不要、簡単設置で車内をアップグレード
Ottocastの新製品は、底面の保護シートを剥がすだけで、車内の好きな場所に簡単に取り付け可能。
強力な3M粘着テープを採用しており、走行中の振動があっても剥がれる心配はありません。
●次世代OS「Android 15」搭載でさらに進化
市場最高峰のAndroid 15を搭載。画面を取り外して、まるでAndroidタブレットのようにスムーズに使用することも可能です。
Google Playストア対応で、動画・音楽・SNS・ショッピング・ゲームなど、数万種類のアプリを自由にダウンロード可能。
車内をあなた専用の エンターテインメント空間に変えます。
●Google AI音声制御で直感的なスマートドライブ
Google AI正式認可済みで、面倒な指定コマンドは不要。
チャットのように話すだけでアプリを自在に操作でき、世界中の言語に対応。
声ひとつで操作可能なため、ドライブはより直感的かつスマートに。
●CarPlay／Android Autoをワイヤレス化
一度設定すれば、次回から自動で接続。
快適なワイヤレス接続で、ナビ・音楽・通話・メッセージなどをストレスなく利用可能。
●2つのアプリを同時に操作できるマルチタスク機能を搭載
ナビゲーション操作を行いながらエンターテインメントも楽しめるため、長距離ドライブやファミリーでの利用にも最適。
実用性と楽しさを両立した、新しい車内エンターテインメント体験を提供します。
※2つの動画アプリを同時に再生することも可能です。
■Ottocast OttoAibox E2――1台で車内の全てをカバー。
■つなぐだけで、車内がエンタメ空間に。
日本で人気のアプリの99％に対応。
【お得なプロモーションコード特典】
・定価 39,999円のOttocast OttoAibox E2が、今なら23,999円でお求めいただけます！
・割引額 ： -16,000円
・割引コード ： CHR23999
・コード使用期間： 2025年12月25日から、2026年1月25日まで限定
・Amazonリンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPC85H2L
有線Android Autoクルマも対応！
●Android 13を搭載し、安定性とパフォーマンスを大幅に向上
アプリ操作はよりスムーズになり、日本国内で人気のアプリ約99％に対応しています。
YouTube、Netflix、TikTok、LINE、Yahoo地図、U-NEXT、AbemaTV、TikTok Japanなど、ご自身のお好きなようにお使いください。
長距離ドライブも退屈知らず、動画も音楽も思う存分楽しめます。
●8コアCPU＋4GB RAM／64GB ROMの高性能仕様
高性能 8コアCPUに4GB RAM／64GB ROMを組み合わせることで、動画再生やアプリ操作も快適。
車内でのエンターテインメント体験を最大限に引き出します。
●有線CarPlay・Android Autoを、ワイヤレスに簡単アップグレード！
面倒なケーブル接続はもう不要！スマホのバッテリー寿命に悪影響を与えるだけでなく、車内もごちゃつき、再接続のたびに時間がかかってしまいます。
◎車に製品を挿入して、スマホのBluetoothを接続するだけで簡単設置。
◎一度設定すれば、次回からは自動で接続完了！
◎特別設計のボタンにより、ワンタッチで CarPlay と Android Auto を切り替えることができます。
有線CarPlay → 無線CarPlay
有線CarPlay → 無線Android Auto
有線Android Auto → 無線CarPlay
有線Android Auto → 無線Android Auto
すべての変換に対応！あなたの車を一瞬でワイヤレス化！
●2つのアプリを同時に操作できる便利なマルチタスク機能。
運転に必要な情報も、家族のエンタメも、左右分屏で両立。
◎ナビvs子供に動画を再生
◎メッセージvs妻にショッピング
◎電話vs友達に新聞を読む
―― 左右分屏で同時に楽しめる。
ナビとエンタメを一画面で楽しめるため、長距離ドライブやファミリー利用にも最適です。
実用性と楽しさを両立した、新しい車内体験を実現します。
■OTTOCAST Play2Video Ultra――お手頃価格で、想像以上の価値を。
■アダプター価格でAibox級性能、差し込むだけでカーナビがAndroid化！
1台でAndroidシステム・CarPlay・Android Autoを自在に切替。
【お得なプロモーションコード特典】
・定価 26,999円のOttocast Play2Video Ultra が、今なら16,199円でお求めいただけます！
・割引額 ： 約40％
・割引コード ： CHR16199
・コード使用期間： 2025年12月25日から、2026年1月25日まで限定
・Amazonリンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPPWT4G7
また、リモコン付きセットもセール対象。タッチパネル非対応の車両でも、快適に操作できます。
・定価 29,999円セットは、今なら17,199円でお求めいただけます！
・割引コード ： CHR17199
・コード使用期間： 2025年12月25日から、2026年1月25日まで限定
・Amazonリンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQSNWY87
距離ドライブも退屈知らず、動画も音楽も思う存分楽しめます。
●最新規格のBluetooth 5.4およびWi-Fi 6を採用し、車内でも安定した通信環境を提供します。
10種類以上の内蔵アプリに加え、4コアCPU＋4GB RAM／32GB ROMを搭載。
これ一台で、車載エンターテインメントからナビゲーションまで、快適に利用可能です。
●人気アプリをプリインストール、購入後すぐに利用可能。
日本で人気のアプリをあらかじめ搭載しており、購入後すぐに使用できます。
「App Hub」を通じて、以下のアプリがプリインストールされています。
TikTok、Disney+、YouTube、Spotify、Prime Video、Netflix、IPTV、U-NEXT、Joyn、LINE MUSIC、DAZN、torne mobileなど。
購入直後から、多彩なエンターテインメントコンテンツを存分にお楽しみいただけます。
●観たいものを観て、聴きたいものを聴く。
本体にはUSB-Aスロットを搭載しており、USBメモリに保存した動画や音楽をそのまま再生可能。あらかじめ自宅でダウンロードしておけば、通信量を気にせず車内で楽しめます。
●ワイヤレス CarPlay／Android Autoにも対応。
CarPlay・Android Autoに対応しているアプリであれば、どれでも使用できます。
地図 ：Google Maps・Apple Maps・NAVITIME
音楽 ：Spotify・LINE MUSIC・Amazon Music
その他：LINEでメッセージ、Radiko・Audible
また、「Hey Siri」・「OK Google」にも対応しており、画面に触れずに操作できるので安全性もアップ！運転中も視線を道路からそらすことなく、各種機能をスムーズかつ安全に利用いただけます。
■OTTOCAST Cabin Care――ワイヤレスCarPlay―・後席ライブビューを一体化。
■業界初！「見える安心」を実現。
運転中の後席への不安をこれからは解消します。
【お得なプロモーションコード特典】
・定価 25,999円の Ottocast Cabin Careが、今なら15,214円でお求めいただけます！
・割引額 ： 約41％
・割引コード ： CHR15214
・コード使用期間： 2025年12月25日から、2026年1月25日まで限定
・Amazonリンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FY6DLXWT
複数の表示モード
●カーナビ画面でワイヤレスCarPlayと後席モニターを同時接続・同時表示
ナビゲーションや音楽再生などの CarPlay 機能と、後部座席のリアルタイム映像を一つの画面に集約。
運転中でも直感的に操作でき、安全性と利便性を両立します。
左右分割表示に対応しているほか、小画面モードも搭載。
小ウィンドウは任意の位置へ自由に移動でき、使用シーンに合わせた柔軟な表示が可能です。
走行中でも高い視認性と操作性を維持し、後席の確認や各種アプリ操作をストレスなく行える、快適な車内環境を実現します。
●遅延のない1080P高精細映像で、車内をリアルタイムに見守り。
本製品は1080Pの高解像度カメラを搭載し、車内の様子をクリアかつ鮮明に映し出します。
高い視認性と優れた観察性能により、後部座席のお子さまやペットの様子をリアルタイムで確認可能です。
運転中でも、赤ちゃんの表情や細かな仕草までしっかり把握できるため、移動中の不安を軽減し、外出時の安心感を高めます。
●昼夜を問わず、クリアかつワイドに車内を確認
周囲が暗くなると自動的にナイトモードへ切り替わり、昼夜を問わず安定した映像表示を実現します。
明るい日中はもちろん、車内が暗くなる夜間でも、お子さまやペットの様子を鮮明に確認可能です。
不可視の赤外線を採用しているため、まぶしさを感じさせることなく、お子さまの目にもやさしい設計で安心してご使用いただけます。
さらに、150°の広角レンズにより、後部座席の表情や細かな動きから車内全体の様子までを幅広くカバー。
ドライブ中の「気になる瞬間」をしっかりと見守り、安心・快適な車内環境をサポートします。
※ 無条件で1年間の保証アフターサービスを完備。
【対象製品】
・オットキャスト ScreenFlow
通常36,300円 → クーポン特価19,999円
割引額 ： 約45％
割引コード ： CHR00001
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPWDDG3H
・オットキャスト OttoAibox NANO
通常48,799円 → クーポン特価32,999円
割引額 ： -15,800円
割引コード ： CHR00002 (限定8名様)
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPQ366H7
・オットキャスト MirrorTouch
通常24,999円 → クーポン特価15,283円
割引額 ： 約40％
割引コード ： CHR00003
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKRYLWXB
・オットキャスト MINI：通常11,999円 → クーポン特価5,499円
割引額 ： 約54％
割引コード ： CHR00004
Amazonリンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FB8ZCSVC
