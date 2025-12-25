テレダイン・レクロイ(日本社名：テレダイン・ジャパン、所在地：東京都府中市、代表取締役：原 直)は、従来のTDR計測器T3SP15Dの機能を拡張したT3SP15D-XRを発表しました。

これは、15GHz、2ポートTDR計測器であるT3SP15Dにケーブルメーカーの要望に応えて、測定可能ケーブル長を30mから50mに拡張し、30mケーブルのインピーダンスプロファイル試験時間を、6.4秒から最速0.4秒に高速化するようにハードウェアの設計変更を行いました。これにより生産現場におけるケーブル試験を大幅に省力化することが可能となりました。





小型軽量バッテリ駆動TDR計測器「T3SP15D」シリーズ









【T3SP15Dで従来のTDR計測の課題を解消】

1)インピーダンス計測精度

従来のTDR計測器では、インピーダンス計測における校正はサポートされていないか、エアラインのような基準インピーダンス機器を用いて行われていましたが、T3SP15Dでは、VNAで一般的なOSLT校正キットを用いた校正法を採用し、インピーダンス計測精度を高くすることができます。





2)ESD対策

また従来のTDR計測器は、静電気に対する脆弱性により取り扱いに特別な配慮が必要でしたが、T3SP15Dでは、計測時以外は、機器のコネクタと内部の計測回路とは切り離されてグランドに落とされているので、不注意でコネクタ部に触れたり、帯電したケーブルを接続したりしても、計測回路は保護されているために静電気による事故の発生確率を大幅に軽減することができます。





3)小型軽量、ポータブル

従来のTDR計測器は、サンプリング・オシロスコープにTDR計測器モジュールを挿入する形式のため、大きく重い本体を設置するスペースが必要でした。T3SP15Dは、220mmx210mmx82.5mm、超小型であり、バッテリ駆動も可能なため、測定環境を選ばず、どこでも使用可能です。









【T3SP15D-XRの高速化技術】

従来のT3SP15Dは、サンプリング・ポイント間隔が10psに固定されていましたが、T3SP15D-XRでは、これに加えて20ps、40psを追加し、高速データ取得ができるようになりました。また、パルスの最低繰り返し周波数を1MHzから500kHzにすることで測定可能なケーブル長を30mから50mに拡張することができました。









【T3SP15D-XRの主な仕様】

・T3SP15D-XR-BUNDLE ：差動TDR、35ps、最大測定ケーブル長50m、ESD保護機能、

Sパラメータ計測機能、3.5mmOSLT校正キット、アルミケース

・T3SP15D-B-XR-BUNDLE：差動TDR、35ps、最大測定ケーブル長50m、ESD保護機能、

Sパラメータ計測機能、3.5mmOSLT校正キット、アルミケース、バッテリ駆動





▼T3SP15D-XRの詳細情報

https://ja.teledynelecroy.com/tdr-and-s-parameters/t3sp-time-domain-reflectometers









【Teledyne LeCroy, Inc.について】

ニューヨーク州チェストナットリッジに本社を置く、Teledyne LeCroy, Inc. (テレダイン・レクロイ)は、性能検証、コンプライアンス試験、複雑な電子システムのデバッグを迅速かつ徹底的に行うための先進的なオシロスコープ、プロトコル・アナライザ、その他のテスト機器を製造・販売するリーディングカンパニーです。1964年の創業以来、当社は「Time-to-Insight」を向上させる革新的な製品に強力なツールを組み込むことに注力してきました。解析結果を得るまでの時間を短縮することで、ユーザーは複雑な電子システムの欠陥を迅速に発見して修正することができ、様々なアプリケーションや製品の市場投入までの時間を劇的に短縮することができます。

詳細は公式サイト、(本社： https://www.teledynelecroy.com/ 日本： https://ja.teledynelecroy.com/ )をご覧ください。





※)製品の仕様や発表内容は、予告なく変更されることがあります。

(C) 2025 by Teledyne LeCroy. All rights reserved.