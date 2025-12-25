株式会社カルモア(本社：東京都中央区、代表取締役社長：榎本崇浩)は、スピードランイベント「RTA in Japan Winter 2025」が開催される ベルサール飯田橋ファーストの会場において、空間消臭・除菌脱臭装置 Levion(レビオン)のWK-800および、定点式におい観測システムLIMOS(リモス)を設置いたしました。









【設置の背景・目的】

RTA in Japanは、長時間・多数の来場者が滞在する大規模ゲームイベントです。

イベント期間中は、来場者やスタッフの往来、機材の稼働などが継続的に発生し、時間帯や状況によって会場内の空気環境が変化しやすい特性があります。





このような環境下では、空気中の臭気や衛生状態への配慮が、来場者や出演者、運営スタッフにとっての快適性や安心感を維持するうえで重要な要素となります。特に、多数の人が集まる空間においては、感覚的な印象だけでなく、空気環境の状態を客観的に把握することが求められます。





今回カルモアは、

◇空間全体の消臭・除菌を行い、快適な空気環境を維持すること

◇会場内における臭気の発生状況や変動を連続的に計測し、データとして蓄積・分析すること

の2点を目的に、Levionシリーズより「WK-800」および、定点式におい観測システム「LIMOS」を会場内に設置しました。





本取り組みにより、イベント会場という人の動きが大きい空間における空気環境の変化を把握し、今後のイベント運営や空気環境対策に活かせる知見の取得を目指します。









【設置機器について】

■酸素クラスター除菌脱臭装置 Levion 型式：WK-800

Levionは、独自の放電方式とイオンバランスコントロール技術により発生させた酸素クラスターイオンが空間中の臭気成分に作用し、ニオイの原因物質を分解・低減するとともに、空間の除菌を行う脱臭装置です。高い除菌脱臭効果をもちながらも人が集まる場所でも安心して使用できます。





酸素クラスター除菌脱臭装置Levion 型式：WK-800





■定点式におい観測システム LIMOS(リモス)

LIMOSは、24時間自動でニオイを測定・監視する定点式の臭気観測システムです。センサーで計測されたデータはリアルタイムに集約され、時間帯や環境変化に伴う臭気の変動を把握することが可能です。

本イベントでは、会場内の臭気変動をデータとして取得し、今後の空気環境改善やイベント運営における知見として活用することを想定しています。





定点式におい観測システム LIMOS(リモス)





【今後について】

カルモアはこれまで、工場・商業施設・公共空間など、さまざまな現場で培ってきた空気環境対策の知見と技術を活かし、人が集まるイベント空間においても、快適性と安全性の両立を支援してまいりました。





本取り組みを通じて得られるデータや知見をもとに、今後もイベント会場や多人数が利用する空間における、より良い空気環境づくりに貢献してまいります。









【RTA in Japan Winter 2025開催概要】

開催期間： 2025/12/25(木)～2025/12/31(水)

会場 ： ベルサール飯田橋ファースト

所在地 ： 東京都文京区後楽2丁目6-1 住友不動産飯田橋ファーストタワーB1F









【株式会社カルモアについて】

1990年の創業以来、快適な空気環境の創造を目指し、ニオイとカビ対策を中心に、さまざまな業界で問題解決を行ってまいりました。

臭気対策の専門会社として、臭気判定士が多数在籍し、測定・分析・対策まで一貫した空気環境ソリューションを提供しています。









【会社概要】

会社名： 株式会社カルモア

所在地： 東京都中央区新川2-9-5

設立 ： 1990年4月

URL ： https://www.karumoa.co.jp/