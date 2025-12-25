全世界で累計1,490万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、お客様のために厳選した謎や物語を毎月お届けするサブスクリプションサービス『Mystery for You』の2025年12月の新作ラインナップを公開します。

★『Mystery for You』公式サイト：https://www.scrapmagazine.com/mysteryforyou/『Mystery for You』とは、簡単な10個の質問に答える「謎診断」でお客様の好みを分析し、ぴったりの謎や物語を毎月ご自宅にお届けするサービスです。心温まるストーリー謎、頭脳をフル回転させるパズル、仕掛け満載の謎など、バリエーション豊かなコンテンツをご用意。リアル脱出ゲームのコンテンツディレクターたちが、本サービスのためだけに制作した限定の謎と物語をお楽しみいただけます。2025年12月にお届けした『Mystery for You』の新作も魅力的なものばかり。コンテンツディレクター櫻庭史郎のコメントとともに、ラインナップをご紹介します。寒くなり家で過ごす時間も増えたこのタイミングで、ご自宅であなたのためだけの謎や物語をゆっくりと楽しんでみませんか。

①『ALL-O-CATION』

ALL（すべて）に O （正解）する意味と「allocation」自体の「割り当てる」という意味の両方を持ち合わせた本作はPHASE1→PHASE2→PHASE3 →PHASE4の4つのPHASEのクリアを目指す構成となっています。パズル力が試される多種多様かつ一捻りある謎をお楽しみください。

◎コンテンツディレクター／櫻庭 史郎 コメント

一言で言うと、すごい謎解きでした。すべての要素が緻密に絡み合っていて、一種の美しさを感じる芸術のように感じました。何を言ってもネタバレになってしまう気がするので、ぜひ自分で体験してみて欲しいです。

②『PIECE』

各ステージに用意されたピースを隅々まで使って謎を解きクリアワードを導こう。そんな説明テキストとともに手に入るのはたくさんの紙の「ピース」。各ステージごとに違った使い方をするピースで謎を解く、ボリュームたっぷりの作品です。

◎コンテンツディレクター／櫻庭 史郎 コメント

「ピース」というアイテムを軸にした謎解きです。ピースでここまで多様な謎を展開しているアイデアの豊富さや、遊びの多彩さが非常に楽しかったです。大ボリュームながら飽きることなく最後まで楽しむことができました。

③『ほんとうのプレゼント』

クリスマスイブにサンタさんはプレゼントを決められない女の子のことで悩んでいるみたいです。謎解きが大好きなあなたの元へ、サンタさんから直接手紙が届きました。「君の力で、彼女の本当に欲しいものを探りだしてくれないか。」記憶のかけらを使って謎を解き、女の子が本当に欲しいものをサンタさんに伝えましょう。

◎コンテンツディレクター／櫻庭 史郎 コメント

クリスマスをテーマにした謎解きです。物語もさることながら、モチーフやテーマに対して謎を落とし込むためのアイデアが盛りだくさんでした。あまり他では見ないようなギミックや謎が多く、新鮮な面白さを感じることができました。

あなたのお家時間にワクワクをお届けする『Mystery for You』を、この機会にお楽しみください。

『Mystery for You ー毎月届く、あなたのためだけの謎』ー概要

■公式サイトhttps://www.scrapmagazine.com/mysteryforyou/■サービス概要リアル脱出ゲームのSCRAPが送る、サブスクリプションサービスです。謎診断で、あなたにぴったりの謎や物語をセレクト。毎月、驚きの仕掛けや感動が詰め込まれた体験を、あなたのお家のポストにお届けする「謎」の定期便です。折ったり切ったり仕掛けいっぱいの謎、心温まるストーリーに包まれた謎、超高難易度なパズル。あなたにピッタリ合うのは何でしょう？どんな体験が届くのか、それは未来のお楽しみ。★30秒であなたにピッタリな謎や物語がわかる「無料謎診断」はコチラ：https://mystery-for-you.scrapticket.jp/diagnose

☆POINT１：最新、ここだけの体験届く謎や物語は本サービスのために制作。ここだけの体験をお楽しみください。☆POINT２：あなたの好みの「謎」を診断10個の簡単な質問に答えてあなたの好みを分析。謎解きの知識は不要です。☆POINT３：定期的に毎月の楽しみが届くあなたに合った謎や物語が毎月届きます。もし合わない場合は再度診断も可能です。■販売価格・基本プラン：月額1,200円（税込）あなたにセレクトされた新作謎が毎月1つ届きます。・よくばりプラン：月額3,400円（税込）毎月すべての新作謎（3種）が届きます。※別途送料500円（税込）が発生します。■Mystery for Youが届くまで・STEP1：謎診断をする診断結果に基づき、あなたに合った謎や物語をセレクトします。ご購入手続きは診断のあとにございます。・STEP2：ポストに届く謎はポストに届くので、忙しくても受け取りは安心です。・STEP3：謎解きがスタートひとりでもご家族とでも、お好きな時間に、お好きな場所で謎解きをお楽しみいただけます。どんな謎が届くかお楽しみに。■継続特典会員を継続していただいた方に感謝の気持ちを込めて、定期的に嬉しい限定特典をお届け。

☆初回購入特典：オリジナルボールペン☆2ヶ月継続特典：『Mystery for You』の過去作品がすべて購入可能に☆3ヶ月継続特典：オリジナルエコバッグ☆9ヶ月継続特典：オリジナルハンカチ☆12ヶ月継続特典：毎月謎と一緒に届くメッセージカード1年分（12枚）を使った壮大な謎解き☆15ヶ月継続特典：オリジナルクリップボード☆20ヶ月継続特典：オリジナルファイル☆24ヶ月継続特典：『Mystery for You』感想ふせん☆33ヶ月継続特典：オリジナルポーチ☆36ヶ月継続特典：オリジナルレターセット☆40ヶ月継続特典：オリジナル日めくりカレンダー☆48ヶ月継続特典：『加藤隆生殺人事件』（オリジナル謎）☆55ヶ月継続特典：オリジナルミニトート☆60ヶ月継続特典：オリジナルカトラリーセット☆66ヶ月継続特典：オリジナルラゲッジタグ■販売元／企画制作：SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine