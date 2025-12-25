サブリース契約をトラブルなしで解除するWebサービス『サブリース解約の「外せる君」』を運営する株式会社CilBFreakは2025年12月25日、これまで実施してきて好評だった解約費用0円キャンペーンを延長しました。





当キャンペーンでは、サブリース契約の解約に関する相談を無料で受け付けているほか、解約に至った場合の費用も0円となります。





多くの物件オーナーさまから「サブリース会社から解約できないと言われていたが、解決の糸口が見つかった」「解約費用が高額にならずに済んだ」などの声が寄せられているサービスです。





所有しているサブリース物件についてお悩みの方は、この機会にぜひご相談ください。ご相談は、下記の公式LINEから承ります。





公式サイト： https://hazuserukun.com

公式LINE ： https://lin.ee/cAwEJs7





サブリース解約の「外せる君」イメージ画像





■サブリースを外したいときは？

サブリース解約の第一歩は、手元の契約書に記載されている「中途解約条項」を確認することです。そして期限が定められているか確認しましょう。解約に向けて、管理会社への電話連絡だけでなく、解約通知書を送付することも必要になってきます。





ただし、解約を申し出たからといって簡単に手続きできるわけではありません。なぜなら、サブリース契約ではサブリース会社が借主の立場で守られるからです。物件オーナーからの解約には「正当事由」が必要とされており、単純に「収益を改善させたい」という理由では法的に認められにくい現実があります。





サブリースの解約に向けて、個人で交渉していくことも可能です。しかし、法的な手順を守りながらの交渉は難しいだけではなく、トラブルに発展する可能性もあるため、サブリース解約に強い専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。









■サブリース解約の「外せる君」とは





「外せる君」3つの特徴





『サブリース解約の「外せる君」』は、サブリース契約をトラブルなしで解除するWebサービスです。





一般的にサブリース契約を解約するときの費用相場は「賃料の6ヶ月～1年分」とされていますが、『サブリース解約の「外せる君」』に相談のうえ、解約に至った場合、費用は0円になります。





当社には数々のサブリース解約を実現してきたプロが在籍し、交渉も当社主体で進めていきます。弁護士とも提携しており、専門的なバックアップ体制は整っているので安心です。「外せる君」への相談は無料で、「解約を検討している」といった解約手続きに進む前の段階での相談も可能です。





相談から解約まで0円になるのは不安に思われるかもしれませんが、当社ではサブリース解約が成立したあと、次の管理会社が決まっていない場合に提携不動産会社をご紹介します。ご成約いただいたときに不動産会社から当社に紹介料が入る仕組みになっているため、物件オーナーさまから費用をいただくことなく、サービス提供が可能です。「サブリースを外したい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。









■サブリース解約の「外せる君」に相談する手順





サブリース解約の「外せる君」は解約できます





＜公式LINEを友だち登録する＞

サブリース解約の「外せる君」の公式アカウントを友だち登録します。

サブリース業者に直接交渉して断られてしまった方でも、契約解除に至った事例があります。まずは気軽にご相談ください。相談は無料です。





公式LINE： https://lin.ee/cAwEJs7





サブリース解約の「外せる君」二次元コード





＜契約内容のご確認＞

LINEの友だち登録後、トーク画面でサブリース契約の状況や相談内容などを入力し、送信してください。





＜戦略立案・実行＞

当社がこれまでに蓄積してきた事例やノウハウをもとに、サブリース物件に合わせた有効な戦略を立案します。その後、当社が主体となって交渉を進めます。





＜サブリース解約＞

サブリース契約の解約手続きをします。





※本サービスはサブリース解約を100％保証するものではありません。





どうぞお気軽にご相談ください





■運営会社情報

株式会社CilBFreak

公式サイト： https://hazuserukun.com

公式LINE ： https://lin.ee/cAwEJs7