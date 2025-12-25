焼結金属製自己潤滑ベアリングの世界市場2025年、グローバル市場規模（スリーブベアリング、フランジベアリング）・分析レポートを発表
2025年12月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「焼結金属製自己潤滑ベアリングの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、焼結金属製自己潤滑ベアリングのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査によると、世界の焼結金属製自己潤滑ベアリング市場規模は2024年時点で14億5200万米ドルと評価されています。その後も産業機械や輸送機器分野を中心とした需要拡大を背景に成長が続き、2031年には19億0500万米ドル規模へ拡大すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は4.0パーセントであり、成熟市場でありながらも堅調な拡大が見込まれています。本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済への影響、供給網の安定性についても分析しています。
________________________________________
製品の特性と技術的背景
焼結金属製自己潤滑ベアリングは、焼結金属の高い強度と耐久性に、固体潤滑材を内包する自己潤滑機能を組み合わせたベアリングです。金属粉末を圧縮および加熱して多孔質かつ強固な構造を形成し、その内部に黒鉛や二硫化モリブデン、フッ素系樹脂などの固体潤滑材を浸透させています。
これにより外部からの給油を必要とせず、運転中に潤滑効果を発揮します。摩擦や摩耗、発熱を低減できるため、ベアリング寿命の延長と保守負担の軽減につながります。真空環境、高温条件、汚染を極力避けたい用途など、従来の潤滑方式が適さない分野で広く使用されています。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界市場を対象とした包括的かつ詳細な分析資料です。メーカー別、地域別、国別、種類別、用途別に定量分析と定性分析を組み合わせ、市場構造と将来動向を明らかにしています。
市場環境は常に変化しているため、競争状況、需給動向、需要変化をもたらす要因についても多角的に検討しています。さらに、主要企業の製品事例や2025年時点における市場シェア推計も提示されています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
本調査では、2020年から2031年までを対象に、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から市場規模と将来予測を示しています。
これらの指標は地域別および国別、さらに種類別、用途別に整理されており、設備投資計画や製品戦略を検討する上で重要な基礎データとなります。
________________________________________
調査目的と競争環境
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、焼結金属製自己潤滑ベアリングの成長可能性を評価すること、製品別および用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
これにより、関連企業は市場の位置付けや競争優位性を把握できます。
________________________________________
主要企業の動向
本市場には、Isostatic Industries、Bunting Bearings Corporation、Martin Sprocket and Gear、Atlas Pressed Metals、Daemar、Cook-Leitch、Precision Powdered Metal Parts、PSM Industries、Keystone Powdered Metal Company、Oiles America Corporationをはじめ、Alpha Sintered Metals、Hoosier Wheel、Sterling Sintered Technologies、JB Tool, Die & Engineering、B and B Manufacturing、Chicago Powdered Metal Products Company、COMTECなどの企業が参入しています。
