Samsung Galaxyのリアルユーザーである木梨憲武さんがゲスト登壇

「Samsung Galaxy AI School」開催レポート

Galaxy AIのAIスケッチ機能を使った即興アート制作体験で「ノリサンタ」をスケッチ

招待客との「手のひらシャッター」を活用した撮影会や、

木梨サンタクロースからのサプライズプレゼントも

サムスン電子ジャパン株式会社は、2025年12月23日（火）に、「Samsung Galaxy AI School」を開催いたしました。

イベント当日は、Samsung Galaxyのリアルユーザーである木梨憲武さんがゲストに登場。Galaxy AIのスケッチアシスト機能「AIスケッチ」を使ったアート制作や、Gemini Liveを使って作詞した楽曲制作とCM撮影の舞台裏を語っていただき、Samsung Galaxyの端末を利用して誰もが簡単にアートや音楽を楽しめることを伝授していただきました。

さらに、Samsung Galaxyとの日常や活動を振り返った「今年の漢字」と「来年の抱負」について語っていただいたトークセッションや、抽選で選ばれた招待客との「手のひらシャッター」を活用した撮影会、木梨サンタクロースによる招待客へのサプライズプレゼントの配布も実施いたしました。





■招待客からいただいたキーワード「木梨さんが好きなハワイ」や「ノリサンタを探せ」をテーマに

木梨さんがGalaxy AIのスケッチアシスト機能「AIスケッチ」を使って簡単にアート制作を体験！

招待客から事前に募集したテーマの中からランダムに選ばれたお題に沿って、Samsung Galaxyを使用した即興アート制作に挑戦するアートワークショップ体験が行われました。木梨さんがその場で描き上げたスケッチにGalaxy AIのスケッチアシスト「AIスケッチ」機能を活用することで、簡単かつ表現豊かなアート作品へと仕上がりました。

「木梨さんが好きなハワイ」「ノリサンタを探せ」の2つのテーマと選べるデザインスタイルを組み合わせた作品が次々と完成し、会場からは驚きと歓声が上がる場面も。また木梨さんが普段から描かれている「人と繋がる・助け合う」をテーマにした「REACH OUT」も「スケッチアシスト」で新しい表情を見せました。体験中、「AIスケッチで生成されたアートをもとにアレンジをしている」と語り、Galaxy AIと協力しながら作品を生み出す新たなクリエイティブの可能性に手応えを感じた様子でした。





■Gemini Liveで作詞した楽曲制作とCM撮影の舞台裏とは？

「AIが作る歌詞に戦いを望んでいきたい」とコメント

「Voices of Galaxy」企画のWeb CMにて、「友情」をテーマに制作された楽曲について、木梨憲武さんに制作の舞台裏を語っていただきました。Gemini Liveについては「一言でいうと“友達”」とコメントし、「愛の歌をくれた」と語るなど、Gemini Liveが生成した歌詞の高いクオリティを評価。さらに今後については、「AIが作る歌詞に戦いを望んでいきたい」とユーモアを交えた発言で、会場の笑いを誘いました。





■木梨さんがSamsung Galaxyでの活動を振り返り、今年の漢字は「動」と表現

2026年の抱負は「みんなで集まる！いろいろな人と出会っていきたい！」と発表

トークセッションでは、木梨憲武さんがSamsung Galaxyとの思い出を振り返りながら、今年の漢字を発表しました。「動」と掲げた木梨さんは、「2025年は動き続けた1年だった。じっとしてろって、(妻の安田) 成美さんに怒られたくらい（笑）」とユーモアを交えながら、その一字に込めた想いを今年の出来事とともに語りました。

さらに来年の抱負については「みんなで集まる」と明かし、「いろいろな人と会ってアイデアを持ち、自分の考えていないことを形にしていきたい」と前向きなメッセージで会場を盛り上げました。また、招待客からのQ&Aセッションでは、軽快なトークと終始和やかな雰囲気の中でトークを展開。「家族で笑ったクリスマスの思い出は？」という質問に対し、「自分でイベントを企画し、約30人を招いて、子どもたちへのプレゼントを中心にしたクリスマスイベントをコーディネートしたことがある」と語り、私生活においてもエンターテインメント性溢れるライフスタイルを送っている様子がうかがえました。





■木梨さんが会場のお客様と「手のひらシャッター」で自撮りのサービスも！

トークセッション後、木梨さんが再登場。Samsung Galaxyならではの「手のひらシャッター」を使ったフォトセッションが行われ、会場のお客様と一緒に笑顔溢れるひとときを楽しみ、撮影した写真はQuick Shareを使用してお客様に共有されました。さらにフォトセッション後には、木梨さんから、来場者にクリスマスプレゼントがサプライズで手渡され、会場は温かな歓声に包まれました。





■「Voices of Galaxy」

情熱、創造性、決意、テクノロジーを通して、自分自身の生活や地域社会、そして自分を取り巻く世界に良い影響を与えているSamsung Galaxy ユーザーにスポットライトを当てたグローバルプロジェクトです。日本では、木梨憲武さん（Galaxy歴2年）、山田優さん（Galaxy歴15年）、リュウジさん（Galaxy歴7年）、足立梨花さん（Galaxy歴5年）の4名の方々が、Samsung Galaxyと過ごすリアルな日常を語ることで、その魅力を伝えていきます。

■木梨憲武さん出演CM

CMタイトル ：『Voices of Galaxy 木梨憲武篇| Galaxy Z Flip7 | Samsung』

URL ：https://youtu.be/Be2AtkMyaLI

■【プロフィール】 木梨憲武





■「Samsung Galaxy Z Flip7」





2025年8月1日に発売されたコンパクトなのにUltra体験ができる最薄※1折りたたみスマートフォン「Samsung Galaxy Z Flip7」は、シリーズ史上最大のカバー画面と、史上最薄のデザインを実現した最新モデルです。約4.1インチのカバー画面は、わずか1.25mmの極薄ベゼルにより、カメラ部分を除くカバー全体にディスプレイが広がる設計で、これまでにない没入感のある体験を提供します。さらに、「Samsung Galaxy Z Flip」シリーズ史上最大となる約4,300mAhの大容量バッテリーを内蔵。最大31時間の動画再生が可能で、充電の心配をせずに長時間楽しめます。

※1 Samsung Galaxy Z Flip7：世界で販売している縦折りスマートフォンモデル比。2025年7月1日時点、Samsung調べ。

「Samsung Galaxy Z Flip7」の詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-z-flip7/

■「Samsung Galaxy Tab S11 Ultra」





2025年9月19日に発売された、これまでで最もインテリジェントかつ先進的なタブレット体験を実現するAIタブレット「Samsung Galaxy Tab S11 Ultra」は、「Samsung Galaxy Tab S11シリーズ」史上最も薄いSamsung Galaxy Tabです。そのスリムなデザインは、パフォーマンスに一切妥協することなく、プレミアムタブレットの新たな可能性を切り拓きます。本シリーズは、大画面に最適化された操作性とプロ仕様のハードウェアを融合させ、外出先でも快適に高い生産性を発揮することができます。また、Galaxy Tab S11 Ultraの14.6インチDynamic AMOLED 2Xディスプレイは、ストリーミングからゲームまで、お気に入りのエンターテイメントを今までにない充実感で、自宅あるいは外出中でも楽しめます。

「Samsung Galaxy Tab S11 Ultra」の詳細

https://www.samsung.com/jp/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s11-ultra-gray-512gb-sm-x930nzaexjp/

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●Geminiは、Google LLC の商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。