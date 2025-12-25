こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ダイドードリンコと新潟県新潟市が包括連携協定を締結 取り組みの一環として「国際湿地都市NIIGATA自動販売機」を設置
ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳、以下「当社」）は、新潟県新潟市（以下「同市」）と双方の資源を有効に活用した協働による活動を推進し、一層の地域の活性化および市民サービスの向上を図ることを目的とした包括連携協定（以下「本連携協定」）を、12月25日（木）に締結しましたので、お知らせいたします。
このたび、本連携協定に基づく取り組みの一環として、「国際湿地都市NIIGATA自動販売機」（以下「本自販機」）を同日、新潟市役所に設置いたしました。
本自販機は、同市の「国際湿地都市NIIGATA」推進の周知・啓発を目的とし、売り上げの一部は当該関連事業に役立てられます。また、同市にゆかりのある著名人で構成される「TEAM“潟のミカタ”」のメンバーによる「新潟市は、白鳥飛来数日本一なんですよ」「新潟市には、個性豊かな16もの「潟」があるんですよ」などのオリジナルメッセージが流れる機能を搭載し、利用者に楽しみながら取り組みへの理解を深めていただけます。デザイン面では、ラムサール条約湿地である「佐潟」、同市の鳥「ハクチョウ」をあしらったオリジナルラッピングを施し、地域の自然と魅力を表現した自動販売機となっております。
当社は、本連携協定を通じて、さまざまな分野での連携・協働を促進し、地域の活性化に貢献してまいります。
（１）設置した「国際湿地都市NIIGATA自動販売機」
（２）本自販機設置場所
新潟市役所本館1階ロビー
所在地：新潟市中央区学校町通1番町602番地1
（３）連携事項
子育てに関すること
教育に関すること
安心・安全に関すること
災害対策に関すること
環境に関すること
その他、一層の地域の活性化および市民サービスの向上の達成に資すること
DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に
いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。
※ダイドードリンコ株式会社は、ダイドーグループホールディングス株式会社の100％子会社です。
本件に関するお問合わせ先
＊＊＊本報道資料に関するお問い合わせ先＊＊＊
ダイドードリンコ株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒530-0005 大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー18F
TEL：06-6222-2621 E-mail：dydo-press@dydo.co.jp
＊＊＊自販機設置に関するお問い合わせ先＊＊＊
自販機設置コンサルタントページお問い合わせフォーム
https://www.dydo.co.jp/jihankiconsul/contact/
