±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÇÆüËÜ¼ò¤òÄÌ¤¸¤¿Ê¸²½È¯¿®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç
ÃÎ±Ñ¡Ê¥¸¥è¥ó¡Ë»á¤¬ÏÂÂ¢¾ì¤òË¬¤ì¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¡Öåº·Æ¹á¡×¤ò»ë»¡
³ô¼°²ñ¼Ò±©ÅÄÌ¤ÍèÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê½êºß¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ÂçÀ¾ ÍÎ¡¢°Ê²¼¡ÖÌ¤
ÍèÁí¸¦¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¿©¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè
£²¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î¾ðÊóÈ¯¿®·¿¥«¥Õ¥§¡ÈÏÂÂ¢¾ì¡ÁWAKURABA¡Á¡É¤Ï¡¢¡ÖÊ¸²½¤ò¸åÀ¤¤Ø·Ò¤°¡£¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç
¤²¤ë¡ÖONE WORLD¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê±¿±Ä¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥¯¥í¥Î¥¹ÊÝÁ´ºâÃÄ¡Ë¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¡¢
KARA ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÃÎ±Ñ¡Ê¥¸¥è¥ó¡Ë»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¡Öåº·Æ¹á¡ÊKIKYUKA¡Ë¡×¤Î
¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤ò2025 Ç¯12 ·î20 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÎ±Ñ¡Ê¥¸¥è¥ó¡Ë»á¤Ë¤è¤ë»ë»¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¡Öåº·Æ¹á¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿ÃÎ±Ñ¡Ê¥¸¥è¥ó¡Ë»á¤¬¡¢ÏÂÂ¢¾ì¤ò»ë»¡¤·¡¢Å¹Æâ¤Î¡Öåº·Æ¹á¡×¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¼ò¡Öåº·Æ¹á¡Ê¤¤¤å¤¦¤«¡Ë¡×¤È¤Ï¡§
´Ú¹ñ¤ÎÅÁÀâÅª¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×KARA ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ê½÷Í¥¤ÎÃÎ±Ñ¡Ê¥¸¥è¥ó¡Ë»á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¤Ç¡¢¡ÖÊ¸²½¤ò¸åÀ¤¤Ø·Ò¤°¡£¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤ëONE WORLD ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê±¿±Ä¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥¯¥í¥Î¥¹ÊÝÁ´ºâÃÄ¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖONE WORLD presented by ¥¸¥è¥ó¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤òÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤ª¤è¤Ó°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥¯¥í¥Î¥¹ÊÝÁ´ºâÃÄ¤òÄÌ¤¸¤¿Ê¸²½°ä»ºÊÝÁ´¤Ø´óÉÕ¤¹¤ë¡¢Ê¸²½¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤¬Í»¹ç¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ãÊÆÂç¶ã¾ú åº·Æ¹á¡Ûhttps://www.kikyuka.com/
¸¶ºàÎÁ¡§ÊÆ(¹ñ»º¡ËÊÆ¹í(¹ñ»ºÊÆ¡Ë
ÊÆÉÊ¼ï¡§³Ý °¦»³80¡ó ¹í 20%
¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬¡§16¡ó
ÀºÊÆÊâ¹ç¡§40%
ÆâÍÆÎÌ¡§720ml
ÈÎÇä²Á³Ê¡§13,000±ß(ÀÇÊÌ)¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê
¢£KARA¡¦ÃÎ±Ñ¡Ê¥¸¥è¥ó¡Ë»á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡§
¡ÖONE WORLD¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡ØÊ¸²½¤ò¸åÀ¤¤Ø·Ò¤°¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¼ò¤ÏÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤Ê¸²½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î»ä¤¬¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê¸²½¤òÀ¤³¦¤ØÅÁ¤¨¤ë²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÇ½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÉü¶½¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±©ÅÄ¶õ¹Á¤È¤¤¤¦¹ñºÝÅª¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤ËÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¡Ø»×¤¤¤ä¤ê¡Ù¤È¡Ø·Ò¤¬¤ê¡Ù¡¢¿Í¤È¿Í¤Î¿´¤¬·Ò¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ì¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸²½¤Ë¹ñ¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Øåº·Æ¹áKIKYUKA¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ì¤Ä¤ÎÀ¤³¦¡ÊONE WORLD¡Ë¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¨¤ëÌ¤Íè¤ò°ì½ï¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×
¢£¼Â»Ü³µÍ×¡§
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë ÏÂÂ¢¾ì¡ÁWAKURABA¡Á
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î20Æü¤«¤é¡ÊÈÎÇä´ü´Ö¤ÏÌ¤Äê¡Ë
¡¦ÆâÍÆ¡§ÆüËÜ¼ò¡Öåº·Æ¹á¡×¤ÎÈÎÇä
¢£ONE WORLD¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¡¦ONE WORLD¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Ê¸²½¤ÎÈ¯¿®¡¢¶µ°é¤Î³ÈÂç¡¢´óÉÕÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¦º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡¢Ê¸²½Ä£Ç§Äê¡ÊÆüËÜÇî2.0¡Ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎGACKT»á¡¢½ñ¤Îµð¾¢¡¦µÈÀîÔè°ì»á¤È¶¦¤Ë¡¢¹ñÊõ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¦»°°æ»û¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³µ²±°ä»ºÅÐÏ¿¡Ë¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£°µÅÝÅª¤Ê·Ý½ÑÉ½¸½¤ÇÊ¸²½·Ñ¾µ¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯5·î¤Ë¤Ïº¬ÄÅ¿À¼Ò¡Ê¹ñ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ë¤ª¤è¤ÓÅìµþÂç³Ø¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÏÂÂ¢¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë¤¢¤ë¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®·¿¤ÎÊªÈÎ¡¦¥«¥Õ¥§Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¶õ¹Á¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤«¤é¡¢¿©¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÏ°è¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.instagram.com/wakuraba_official/
¢£±©ÅÄÌ¤ÍèÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
±©ÅÄ¶õ¹ÁÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î·úÀß¡¢´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤òÃ´¤¦ÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£±©ÅÄ¤ò¼´¤Ë¡¢¿Í¤äÃÏÊý¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Åù¤Î²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡¦´Ñ¸÷³«È¯¡×»ö¶È¤ä¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥¢¡¼¥È¡¦Ê¸²½¤ÎÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥¢¡¼¥È¡õ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×»ö¶È¡¢±©ÅÄÈ¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¿Íºà³«È¯¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¾ðÊóÀïÎ¬¡×»ö¶È¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦²ÁÃÍ¡¢Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.haneda-the-future.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§³ô¼°²ñ¼Ò±©ÅÄÌ¤ÍèÁí¹ç¸¦µæ½ê ¹Êó¡¦PR¼¼ TEL¡§03¡Ý5757¡Ý8070 Email¡§press@hfri-co.com
ONE WORLD¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥¯¥í¥Î¥¹ÊÝÁ´ºâÃÄ ³Ñ°æ Email¡§kakui@chronos.or.jp
