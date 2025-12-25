¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Áí³Û1.2²¯±ßÄ¶¤Î·úÃÛ»ñ¶â·ô¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¿·½Õ39¡Ê¥µ¥ó¥¥å¡¼¡Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×³«ºÅ
4´üÏ¢Â³¤Î²áµîºÇ¹âÇä¾å¹â¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ø´Ô¸µ¡ª£±Åù1,000Ëü±ß¤ÇÌ´¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¼Â¸½¤ò¶¯ÎÏ»Ù±ç
AQ Group¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£Çî¾¼¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÃíÊ¸½»Âð¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥¥å¥é¥Û¡¼¥à¡×¤Ï¡¢Áí³Û1.2²¯±ßÄ¶¤Î·úÃÛ»ñ¶â·ô¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¿·½Õ39¡Ê¥µ¥ó¥¥å¡¼¡Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¡¢2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡ÖAQ Grand¡Ê¥°¥é¥ó¡Ë¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ÆÈÎÇä¡£¶¦Æ¯¤¡¦»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Îº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¤¹¤ëÀ¸³èÄó°Æ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÈÌµÂÌ¤Ê¤¯¸úÎ¨¤è¤¯Êë¤é¤»¤ë½»¤Þ¤¤¡É¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¾å¾º
Áí³Û1.2²¯±ßÄ¶¤Î·úÃÛ»ñ¶â·ô¤Ç¿·½Õ¤Ë½»Âð¹ØÆþ¤ò¸å²¡¤·
¶áÇ¯¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏ²Á¤ÏÁ´ÍÑÅÓÊ¿¶Ñ¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¾å¾º¤·¡¢¾å¾ºÉý¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý·÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¾å¾º·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Âð¼èÆÀ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÇ¯¡¹¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÏ²ÁÄ´ºº¡×¡Ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢2024Ç¯¤Î¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¿ô¤ÏÌó1,300ËüÀ¤ÂÓ¤È¡¢Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¿ô¡ÊÌó508ËüÀ¤ÂÓ¡Ë¤ÎÌó2.6ÇÜ¤ËÃ£¤·¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬ÆüËÜ¤ÎÂ¿¿ôÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1997Ç¯°Ê¹ß¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÁý²Ã¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²È»ö¡¦°é»ù¡¦»Å»ö¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¸úÎ¨¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿½»¤Þ¤¤¤Ø¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡ÊÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡ÖÏ«Æ¯ÎÏÄ´ºº2024Ç¯ÈÇ¡×¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ·ÐºÑ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÅÚÃÏ²Á³Ê¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢Êë¤é¤·¤Î¼Á¤ÏÂÅ¶¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë½»¤Þ¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡¢½»Âð¹ØÆþ¸¡Æ¤¼Ô¤Î´Ö¤Ç°ìÁØ¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂåÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢¿·Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë½»Âð¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Áí³Û1.2²¯±ßÄ¶¤Î·úÃÛ»ñ¶â·ô¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¿·½Õ39¡Ê¥µ¥ó¥¥å¡¼¡Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¿½¹þ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÃêÁªÆü¤Ï2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡£1Ì¾ÍÍ¤Ë1,000Ëü±ßÊ¬¡¢38Ì¾ÍÍ¤Ë300Ëü±ßÊ¬¡¢¹ç·×39¡Ê¥µ¥ó¥¥å¡¼¡ËÌ¾ÍÍ¤Ë·úÃÛ»ñ¶â·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¹â¤¬²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢4´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹âÇä¾å¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Íø±×¤ò½»Âð¹ØÆþ¸¡Æ¤¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´Ô¸µ¤·¡¢Ì´¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¼Â¸½¤ò±þ±ç¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¹¥Ñ¡¦¥¿¥¤¥Ñ¡¦¥¹¤Ú¥Ñ³ð¤¨¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡ÖAQ Grand¡×¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¸ÂÄêÈÎÇä
¶¦Æ¯¤¡¦»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¡¢ËèÆü¤ò²÷Å¬¤Ë¡£
2025Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¦¥£¡¼¥¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡ÖAQ Grand¡×¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡Ê¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡×¤È¡Ö¥¹¤Ú¥Ñ¡Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡×¤ò³ð¤¨¤ë»ÅÍÍ¤ò¶¯²½¤·¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¿·¡ÖAQ Grand¡×¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤¡¦»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÅ°ÄìÅª¤ËÈ¿±Ç¡£¸úÎ¨Åª¤ÇÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤´Ö¼è¤êÀß·×¤Ë²Ã¤¨¡¢ËèÆü¤Î²È»öÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¼ýÇ¼¤äÀßÈ÷¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¸¼´Ø¢ªÅÚ´Ö¼ýÇ¼¤Î²ÈÂ²ÍÑÆ°Àþ
¢¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ëºÇÃ»²È»öÆ°Àþ
£²ÈÂ²»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëµ÷Î¥
¤°ìÄ¾Àþ¤ÎÀöÂõÆ°Àþ
ÎÐ¡§¼ýÇ¼
ÀÖ¡§¥¹¤Ú¥Ñ¥Ý¥¤¥ó¥È
²«¡§¥¿¥¤¥Ñ¥Ý¥¤¥ó¥È
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÍ½Äê¤ò°ìÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¼ê»æ¤ä¼Ì¿¿¤â¤¹¤Ã¤¤êÀ°Íý¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ë¥Ã¥Á¡×¤ä¡¢Å¥¤À¤é¤±¤Î·¤¤ä°áÎà¤òÀìÍÑ¤ÇÀö¤¨¤ë¡Ö¥¹¥í¥Ã¥×¥·¥ó¥¯¡×¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢²È»ö¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¸¼´Ø¤Î¸°¤Ê¤É¤òÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°½ÐÀè¤«¤é¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç´ÊÃ±¤ËÁàºî²ÄÇ½¤Ê¡ÖIoTÂÐ±þÀßÈ÷¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë»ÅÍÍ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë3.52kW¤òÉ¸½àÅëºÜ¤·¡¢ÃÇÇ®Åùµé6¤Î¹âÃÇÇ®ÀÇ½¤ò¼Â¸½¡£ZEH¿å½à¤òÄ¶¤¨¤ë½»¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ¡¢²Æ¤ÏÎÃ¤·¤¯Åß¤ÏÃÈ¤«¤¤²÷Å¬À¤È¡¢¸÷Ç®ÈñÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤òÎ¾Î©¤·¡¢¡ÖGX»Ö¸þ·¿½»Âð¡×¤ÎÊä½õ¶â¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¾Ê¥¨¥Í¶¯²½¤òÂ¥¤¹¿·¹ñºö¡Ö¤ß¤é¤¤¥¨¥³2026»ö¶È¡×¤¬»ÏÆ°
ÌÚÂ¤·úÃÛ´ë¶ÈAQ Group¤¬º£¸å¤Î¡ÖÊë¤é¤·¤Å¤¯¤ê¡×¤ò»Ù¤¨¤ë
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¦´Ä¶¾Ê¤Î»°¾ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê½»Âð»Ù±çºö¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤é¤¤¥¨¥³½»Âð2026»ö¶È¡×¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ½»Âð¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¸þ¾å¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖGX»Ö¸þ·¿½»Âð¤Î¿·ÃÛ¡×¤ä¡Ö»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓÅù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä¹´üÍ¥ÎÉ½»Âð¡¦ZEH¿å½à½»Âð¤Î¿·ÃÛ¡×¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤Î¸å²¡¤·¤â¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÚ¤Î½»¤Þ¤¤¤Ïº£¸å¤Î½»Âð»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÌÚÂ¤·úÃÛµ»½Ñ¤ÈÃßÀÑ¤·¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢²÷Å¬¤ÇÄ¹¤¯°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÃíÊ¸½»Âð¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥¥å¥é¥Û¡¼¥à¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²È¤¬´°À®¤·¤¿¸å¤Î¡ÖÊë¤é¤·¡×¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤¿¡ÖÊë¤é¤·¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡È½»¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§¿·½Õ39¡Ê¥µ¥ó¥¥å¡¼¡Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¿½¹þ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÃêÁªÆü¡¡¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÅöÁªÆâÍÆ¡§1Åù ·úÃÛ»ñ¶â·ô1,000Ëü±ßÊ¬¡Ê1ËÜ¡Ë¡¢2Åù ·úÃÛ»ñ¶â·ô300Ëü±ßÊ¬¡Ê38ËÜ¡Ë
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ ³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§AQ Grand¡Ê¥°¥é¥ó¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒAQ Group ¹Êó²Ý º´Æ£¡¡ÃÝÃæ¡¡°ÂÅÄ
TEL¡§048-620-4536
Email¡§aqura_pr@aqura.co.jp
AQ Group Website¡§https://www.aqgroup.jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¿·½Õ39¡Ê¥µ¥ó¥¥å¡¼¡Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
https://www.aqura.co.jp/2026ny/?argument=2LPtpU2V&dmai=pro140
¿·¡ÖAQ Grand¡Ê¥°¥é¥ó¡Ë¡×
https://www.aqura.co.jp/aqgrand/?argument=2LPtpU2V&dmai=pro142
