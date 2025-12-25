プレバイオティクスのケストースがうつ病などの精神疾患を予防できることを発見

＜今後の展開＞精神疾患予防のための新たなプレバイオティクス介入として、ケストースが有用である可能性が示唆されました。今後は、ヒトへの実用化に向けた臨床試験への発展が期待されます。＜用語解説＞※1 プレバイオティクス：腸内で良い働きをする腸内細菌を選択的に増やす食品成分のこと。※2 ケストース：玉ねぎやライ麦などに含まれているオリゴ糖の一種で、プレバイオティクスの代表格として注目されている※3 短鎖脂肪酸：腸内細菌によって作られる代謝物であり、腸内環境の改善や過剰な免疫反応を抑制する働きを持つ。※4ミクログリア：脳内の免疫応答に関わる細胞で、過剰に活性化すると炎症性物質を放出し、神経細胞に損傷を与える。＜文献情報＞論文タイトル：1-Kestose Prevents Psychiatric-Like Behavior by Enhancing Short-Chain Fatty Acid Production著者：田辺萌夏1,2,3、國澤和生1,4,＃、藤井匡5,6、栃尾巧5,6、廣岡芳樹5,6、小鹿晴登1、成岡佑太1、伊藤弘康3,7、齋藤邦明2,8、鍋島俊隆2,4,9、毛利彰宏1,4,＃ (＃共同責任著者)所属：1 藤田医科大学 医療科学部 レギュラトリーサイエンス分野2 藤田医科大学 医療科学部 健康医学創造共同研究部門3 藤田医科大学 医療科学部 病態システム解析医学分野4 藤田医科大学 精神・神経病態解明センター5 藤田医科大学 医学部 医科プレ・プロバイオティクス講座6 藤田医科大学 医学部 消化器内科学7 藤田医科大学 医学部 臨床検査科8 藤田医科大学 医療科学部 先進診断システム開発分野9 NPO法人 医薬品適正使用推進機構DOI：10.1111/jnc.70273