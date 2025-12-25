¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÁÅìµþ¤Ç¡¢À¤³¦´ð½à¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ò¡Á ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø½©µ¨Æþ³Ø¤Î³ØÀ¸Êç½¸Í×¹à¸øÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¡Ë
ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢Íý³ØÉôÀ¸Ì¿²Ê³Ø²Ê¤Ë¤ÆÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë½©µ¨Æþ³ØÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤Î³ØÀ¸Êç½¸Í×¹à¤ò²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Íý³ØÉôÀ¸Ì¿²Ê³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é³ØÀ¸Ã£¤¬½¸¤¤¡¢¶¦¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¦¶µ°é´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2024Ç¯ÅÙ¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë¤«¤é¡¢±Ñ¸ì¤Ç³Ø°Ì¤¬¼èÆÀ¤Ç¤¤ë½©Æþ³Ø¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯ÅÙ¡ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Ë¤Î³«Àß°ÊÍè¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï»Ö¹â¤¤³ØÀ¸¤¬½¸¤¤³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï1¡¦2´üÀ¸¤¬¹ñÀÒ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ÆÀÚâøÂöËá¤·¡¢ÆîÂçÂô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¶¦½¤¤Î¾ì¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡ÖÀ¸Ì¿²Ê³Ø¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î³Ø¤Ó¼Ë¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤àÂè3´üÀ¸¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µ
£±¡¡Æþ³Ø»þ´ü
¡¡2026Ç¯¡ÊÎáÏÂ8Ç¯¡Ë10·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë
£²¡¡½Ð´ê¡¢ÁªÈ´µÚ¤Ó¹çÈÝÈ¯É½»þ´ü
¡Ê1¡Ë½Ð´ê´ü´Ö¡¡¡¡¡¡2026Ç¯4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡ÁÆ±Ç¯4·î17Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ê2¡ËÁªÈ´Æü¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯6·î15Æü¡Ê·î¡Ë
¡Ê3¡Ë¹çÈÝÈ¯É½Æü¡¡¡¡2026Ç¯7·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
£³¡¡ÂÐ¾Ý
¡¡Î±³ØÀ¸¡¢µ¢¹ñ»Ò½÷¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ëÅù½Ð¿È¼Ô
¡¡½Ð´ê»ñ³Ê¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡Ö2026Ç¯ÅÙÆÃÊÌÁªÈ´¡Ê½©µ¨Æþ³ØÆþ»î¡Ê10·îÆþ³Ø¡Ë¡Ë³ØÀ¸Êç½¸Í×¹à¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£´¡¡Êç½¸Äê°÷
¡¡¼ã´³Ì¾
£µ¡¡ÁªÈ´ÊýË¡
¡Ê1¡ËÂè°ì¼¡ÁªÈ´¡¡½ñÎàÁª¹Í
¡Ê2¡ËÂèÆó¼¡ÁªÈ´¡¡ÌÌÀÜ¡Ê¸ýÆ¬»îÌä¤ò´Þ¤à¡£¡Ë¤Ê¤ª¡¢ÌÌÀÜ»þ¤Î¸À¸ì¤Ï±Ñ¸ìËô¤ÏÆüËÜ¸ì¤È¤·¤Þ¤¹¡£
£¶¡¡¤½¤ÎÂ¾
¡Ê1¡ËÊç½¸Í×¹àÅù¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê https://www.tmu.ac.jp/entrance/faculty/application_guideline.html ¡Ë
¡Ê2¡ËÍý³ØÉôÀ¸Ì¿²Ê³Ø²Ê¤Î¾ÜºÙ¤ÏÊÌ»æµÚ¤Ó°Ê²¼URL¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê https://www.houjin-tmu.ac.jp/science.biol.tmu/ ¡Ë
¡¡ËÜ·ï¤Ï¡¢¡Ö2050ÅìµþÀïÎ¬¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼èÁÈ¤Ç¤¹¡£
¡¦ÀïÎ¬3¡¡¶µ°é¡ÖÀ¤³¦¿å½à¤Î¶µ°é¸¦µæ¤ÇÅìµþ¡¦ÆüËÜ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø¡×
¡üÀ¤³¦´ð½à¤Î¸¦µæÎÏ¤È¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ¸ì¶µ°é¤ÎÍ»¹ç
¡¡À¸Ì¿²Ê³Ø²Ê¤Ç¤Ï¼Â¸³¤È¼«¼ç¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°äÅÁ³Ø¡¢¿¢Êª·ÏÅýÊ¬Îà³Ø¡¢¿À·ÐÀ¸Êª³Ø¡¢ ´Ä¶ÈùÀ¸Êª³Ø¤äÆ°ÊªÀ¸ÂÖ³Ø¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø Íý³ØÉô À¸Ì¿²Ê³Ø²Ê¤ÎÆÃÄ§
¡Î¶µ°é¤ÎÆÃÄ§¡Ï
¡ý¼Â¸³¤äÌî³°¡¦Î×³¤¤Ê¤É¤Î¼Â½¬¤¬ÌóÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤ëÂÎ¸³½Å»ë¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à
¡ý¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¦µæ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¡¢¥Ð¥¤¥ª¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¶µ°éÅù¤ËÃíÎÏ
¡ýÂ´¶È¤ËÉ¬Í×¤Ê124Ã±°Ì¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò±Ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤ÇÍú½¤²ÄÇ½
¡Î¹â¤¤¸¦µæÎÏ¡Ï
¡ýÊ¿À®¤ÎÌó30Ç¯´Ö¡Ê1989Ç¯-2019Ç¯¡Ë¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤ÇºÇ¤â°úÍÑ¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÄÂ¼¹À°ìÏº¶µ¼ø
¡ýEurekAlert!¡ÊÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²Ê³Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ç¡¢2020Ç¯Ãæ¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¤¦¤Á¡¢¹ñÆâ¸¦µæ¼Ô¤ÇÍ£°ìÇ¯´Ö±ÜÍ÷¿ô¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿°ÂÆ£¹áÆà³¨¶µ¼ø
¡ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¸¦µæ»ÜÀß¡Ï
¡ýÆüËÜ¤Î¿¢Êª³Ø¤ÎÉã¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËÒÌîÉÙÂÀÏºÇî»Î¡ÊNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¼ç¿Í¸ø¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ë¤¬¼ý½¸¤·¤¿É¸ËÜ¤Ê¤ÉÌó50ËüÅÀ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¿¢ÊªÉ¸ËÜ¤ò½êÂ¢¤¹¤ëËÒÌîÉ¸ËÜ´Û
¡ýÀ¤³¦Åª¤Ëµ®½Å¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ò»ý¤Ä¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Î¸¦µæ¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¾®³Þ¸¶¸¦µæ»ÜÀß
¢£µá¤á¤ë³ØÀ¸Áü¡Ê¥¢¥É¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ý¥ê¥·¡¼¤è¤ê¡Ë
µ¡¡À¸Êª¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¼Â¸³¡¦´Ñ»¡¡¦¸¦µæ¤ò¤·¤¿¤¤¿Í
¶¡¡À¸Ì¿²Ê³Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸¦µæ¤¹¤ëÎÏ¡¢´ë²èÎÏ¡¢¼Â¹ÔÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¿Í
·¡¡±Ñ¸ìÎÏ¤â¹â¤á¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í
