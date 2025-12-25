【日本大学】YouTubeプログラム「ようこそ！理事長室へ」配信中

写真拡大

日本大学はYouTubeプログラム「ようこそ！理事長室へ」を配信しています。

このプログラムは、理事長の林真理子が、日本大学の良さをもっと多くの方に知っていただきたいとの思いから始めたものです。

動画では教職員をはじめ、さまざまな分野で活躍する校友や学生など、日本大学にゆかりのある方を理事長室にお迎えして本学の魅力について語っていただきます。

最新回の第7回は「世界的で活躍されている校友をお迎えして」と題し、ハーバード大学外科教授であり、マサチューセッツ総合病院 臨床移植免疫寛容センター所長の河合達郎氏、本学医学部付属板橋病院 病院長補佐（経営改善担当）・郄橋昌里氏を招いた、てい談です。

本学医学部の先輩と後輩である両氏が語り合う学生時代のエピソード、河合氏の「免疫寛容の研究」や「異種移植の研究」に関するお話、医療職を目指す方へのメッセージなどをお届けします。

ぜひご覧ください。

【第７回の内容】

・学生時代のエピソード

・刺激を受けた指導教員

・河合先生　免疫寛容の研究

・河合先生　異種移植の研究

・トランプ政権下のハーバード大学

・ハーバード大学と日大医学部の交流

・医療職を目指す学生へ

・日大医学部のこれからについて

YouTubeプログラムURL

https://www.nihon-u.ac.jp/information/20251205-4511.html

これまでの配信（ゲスト）

第６回　昭和医科大学学長に就任された、本学理事の上條由美氏

第５回　薬学部の榛葉学部長と学生

第４回　写真家のレスリー・キー氏、アートディレクターの秋山具義氏

第３回　久保利 英明 弁護士

第２回　兼板副学長、木下医学部長

第１回　ソコロワ山下副学長と文理学部の学生

問い合わせ先

日本大学　広報部　広報課

TEL：03-5275-8132　MAIL：honbukoho@nihon-u.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/