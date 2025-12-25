初心者でも楽しめるジェネラティブアート制作体験　「プログラミングで創るアート 〜ジェネラティブアートの世界へようこそ〜」を甲南女子大学が2/10に開講

甲南女子大学（神戸市東灘区）は、2026年2月10日（火）に「プログラミングで創るアート 〜ジェネラティブアートの世界へようこそ〜」を開催します。本講座は、特別な知識や事前準備がなくても、プログラミングを通してアート制作の楽しさを体験できる内容で、一般の方もご参加いただけます。会場は甲南女子大学8号館2階823教室で、有料・事前申込制です。

　甲南女子大学では「実用的な語学や文学」「時代を反映した身近な話題」などをテーマに、幅広い世代の方々に楽しく学んでいただける有料公開講座「エンジョイ・ラーニング」を開講しています。

　好評をいただいた2024年度に引き続き、今回も本学文学部メディア表現学科の高尾俊介准教授を講師に迎え、「プログラミングで創るアート 〜ジェネラティブアートの世界へようこそ〜」を実施します。

　「ジェネラティブアート」は、デジタル技術の進歩によって生まれた新しいアート形態で、コンピュータープログラムやアルゴリズムを使って芸術作品を自動的に生成できるのが特徴です。

　本講座では、パソコンとインターネット環境があれば誰でも利用できるソフトウェア「p5.js」を使用し、線や図形を組み合わせてオリジナル作品を制作します。制作した作品データは保存でき、プリントアウトして飾ったり、オリジナルTシャツを制作したりするなど、アートとして多様にお楽しみいただけます。

◆2025年度 エンジョイ・ラーニング

「プログラミングで創るアート 〜ジェネラティブアートの世界へようこそ〜」開催概要

【講　師】　高尾 俊介（甲南女子大学 文学部メディア表現学科 准教授）

【日　時】　2026年2月10日（火）13:30〜15:00

【場　所】　甲南女子大学 8号館2階 823教室（兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23）

【受講料】　2,000円（資料代、傷害保険料、消費税を含む）

【定　員】　35名（事前申込制・先着順）

【申込期間】　2026年1月8日（木）12:00〜2月3日（火）※応募多数の場合は期日前に締め切ります。

【申込方法】

　申込サイトからお申し込みください。

　https://konan-wu-contribution.peatix.com/

　※電話・はがき・FAXでのお申し込みは受け付けておりません。

【主　催】　甲南女子大学 対外協力センター 社会連携課

▼プレスリリース・取材に関するお問い合せ

　甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課（広報部門）

　TEL： 078-413-3130（平日9:00〜17:00）

　E-mail： koho@konan-wu.ac.jp

▼イベントに関するお問い合せ

　甲南女子大学 対外協力センター 社会連携課

　TEL： 078-413-3811（平日9:00〜17:00）

　E-mail： kouken@konan-wu.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/