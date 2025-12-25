株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）と株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ（以下、NDV）はNTTファイナンス株式会社と共に、有望なサービスや技術をもつスタートアップとの連携強化を目的とした、運用総額150億円の「ドコモ・イノベーションファンド4号投資事業有限責任組合（以下、DI4号ファンド）」を、2026年1月1日（木）に新たに設立いたします。

ドコモはこれまでも、2013年2月に設立した「ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合（以下、DIファンド）」（運用総額100億円）、2017年10月に設立した「ドコモ・イノベーションファンド2号投資事業有限責任組合（以下、DI2号ファンド）」（運用総額150億円）、2022年4月に組成した「ドコモ・イノベーションファンド3号投資事業有限責任組合（以下、DI3号ファンド）」（運用総額150億円）の3つのファンドを通し、革新的な技術や斬新なビジネスモデルを有するスタートアップとの連携強化に取り組んでまいりました。

このたび設立するDI4号ファンドでは、NTTドコモグループの2030年代の事業成長をオープンイノベーションにより実現することをめざします。引き続き国内外のスタートアップに出資しながら、NTTドコモグループ各社との提携により中長期的な新規事業創出を推進してまいります。

DI4号ファンドは、これまでの3つのファンドと同様、NDVにて運用いたします。

今後もドコモおよびNDVは、有望なスタートアップへの出資・共創の取り組みを通じて新規事業を加速させ、社会課題の解決と新たな価値の創造を実現してまいります。

「ドコモ・イノベーションファンド4号」の概要