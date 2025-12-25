亀の井ホテル、関西3施設が 温泉宿・ホテル総選挙2025「お気軽／お得部門」全国1～3位を独占





12月4日に東京都内で実施された表彰式にて

亀の井ホテルが関西エリアで展開する3施設（亀の井ホテル 富田林・亀の井ホテル 紀伊田辺・亀の井ホテル 奈良）は、全国158施設が参加し、温泉を愛する約3万人の方々の投票によって選ばれる「温泉宿・ホテル総選挙2025」（環境省や観光庁を含む5省庁が後援）の関西エリア部門ランキング「お気軽／お得部門」において、全国ランキング 1位から3位までを独占する結果となりました。

特に亀の井ホテル 富田林は昨年に続き当部門2連覇と、気軽に温泉・食事・景色を楽しめるホテルとして継続的な支持を集めています。

今回受賞した3施設では、価格と満足度のバランスや、気軽に利用できる点が今の旅行スタイルに合致した結果と受け止め、日頃のご愛顧と応援への感謝を込めて、2026年1月5日から「応援ありがとうキャンペーン」を実施します。

■温泉宿・ホテル総選挙2025で示された関西エリア最上位評価

「温泉宿・ホテル総選挙」は、今年で5年目を迎える全国規模の企画です。全15部門の中から各施設が特性に合った部門へエントリーし、温泉を愛する方々の投票によって評価が決定されます。

本年度の「お気軽／お得部門」において、同一ブランドによる上位独占という結果となりました。

●1位：亀の井ホテル 富田林

●2位：亀の井ホテル 紀伊田辺

●3位：亀の井ホテル 奈良

この評価は、利用しやすさと満足度を両立した宿泊体験が、現在の旅行スタイルに合致していることを表すものと考えます。

▶温泉宿・ホテル総選挙2025全国部門別ランキングページ：

https://yado.onsen-ouen.jp/content/result/2025/zenkoku/

■受賞の感謝を形に、「応援ありがとうキャンペーン」を実施

今回の受賞を支えていただいたお客様への感謝を込め、2026年1月5日から2月28日の期間、亀の井ホテル 富田林・紀伊田辺・奈良の3ホテルにて、「温泉宿・ホテル総選挙2025応援ありがとうキャンペーン」を実施します。

期間中、ご宿泊のお客様がチェックイン時にキャンペーンキーワードをお伝えいただくと、感謝の気持ちを込めたささやかなプレゼントを進呈します。旅の思い出とともに、ご自宅でも温泉宿での余韻を感じていただける企画です。

【キャンペーン概要】

名称：温泉宿・ホテル総選挙2025応援ありがとうキャンペーン

実施期間：2026年1月5日～2月28日 対象：ご宿泊のお客様（※日帰り利用を除く）

キーワード：「ええ温泉に ほな行こか！！」

【受賞ホテル紹介・おすすめプラン】

■亀の井ホテル 富田林

大阪から1時間、山頂の景色とともに気軽に過ごせる温泉宿





大阪市内から車や公共交通機関で約1時間。思い立ったときに足を運べる距離にありながら、標高280mの嶽山山頂に位置する、開放感のあるロケーションが魅力の温泉宿です。日帰り入浴から宿泊まで、目的に応じて利用できる点も、身近な温泉宿として親しまれています。露天風呂からは金剛山や大和葛城山の稜線を一望。朝は澄んだ空気に包まれた山の景色、夜は大阪平野の灯りが広がる夜景と、時間帯によって表情を変える眺めを楽しめます。お食事は「カニ料理」をはじめ、旬の食材を活かした会席料理をご用意。落ち着いた空間で、季節の味わいを一品一品じっくり堪能できるのも魅力です。

プラン名称：【カニ食べ放題付き・土地の恵み会席】カニと旬の味覚を楽しむ会席

期間：2026年2月28日まで

温泉：天然温泉 富田林嶽山温泉2号泉

【ご予約・お問い合わせ】

▶宿泊プラン詳細・ご予約はこちら

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/tondabayashi/

住所：〒584-0053 大阪府富田林市龍泉880-1 TEL：0721-33-0700

チェックイン：15時／チェックアウト：10時 客室数：43室

■亀の井ホテル 紀伊田辺

海を間近に感じながら、心ほどける南紀のオーシャンビューリゾート





南紀・田辺湾を見渡す高台に建つ、全室オーシャンビューの温泉リゾートホテルです。お部屋に入った瞬間に広がる海と空の景色が、日常から気持ちを切り替えるきっかけをつくります。チェックイン後は館内でゆったり過ごすだけでも、十分なリフレッシュが叶います。温泉は、太平洋を望む展望風呂が特長。夕暮れ時には海に沈む夕日、夜には星が瞬く空と、刻々と移ろう景色とともに、天然温泉「天神温泉 田辺元湯」を楽しめます。お食事は、紀州の海の幸を中心とした旬の料理をご提供。旅の会話を楽しみながら、南紀ならではの味覚をゆっくりと堪能できるのも魅力のひとつです。

プラン名称：【カニ食べ放題／土地の恵み会席】紀州自慢の海の幸を堪能する旬の彩

期間：2026年2月28日まで

温泉：天然温泉 天神温泉 田辺元湯

【ご予約・お問い合わせ】

▶宿泊プラン詳細・ご予約はこちら

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/kiitanabe/

住所：〒646-8501 和歌山県田辺市目良24-1 TEL：0739-24-2900

チェックイン：15時／チェックアウト：10時 客室数：52室

■亀の井ホテル 奈良

古都の景観に包まれ、静かに過ごす大人の温泉ステイ





世界遺産「平城宮跡」の西側に位置し、歴史ある景観と穏やかな時間が流れるロケーションが魅力の温泉ホテルです。市街地からのアクセスも良く、観光の合間や、静かに過ごす滞在を目的とした宿泊にも選ばれています。温泉は、奈良をイメージした焼き杉材を取り入れた内風呂と、庭園風の露天風呂を備え、古都の雰囲気を感じながら湯浴みを楽しめます。喧騒を離れ、心を整える時間をお過ごしいただけます。お食事は、旬の食材を活かした季節感あふれる料理を提供。一品一品を味わいながら、静かに流れる時間を楽しめる食事空間が、奈良での滞在をより印象深いものにします。

プラン名称：【カニ食べ放題／土地の恵み会席】当ホテル一押し！旬の食材を楽しむ会席

期間：2026年2月28日まで

温泉：天然温泉 平城宮温泉

【ご予約・お問い合わせ】

▶宿泊プラン詳細・ご予約はこちら

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/nara/

住所：〒630-8002 奈良県奈良市二条町3-9-1 TEL：0742-33-2351

チェックイン：15時／チェックアウト：10時 客室数：42室

※画像はすべてイメージです。

【亀の井ホテル】





亀の井ホテルは、当社が2022年4月より運営を開始した「かんぽの宿」30施設と、同月運営を開始した「亀の井ホテル 奥日光湯元」、2015年より運営の「別府亀の井ホテル」改め「亀の井ホテル 別府」を加えた合計32施設で同年7月に誕生したホテルブランドです。2023年10月にリブランドした4ホテルに加え、2024年4月「亀の井ホテル 那智勝浦」、「亀の井ホテル 筑波山」が加わり、「亀の井ホテル」は39施設に拡大。2024年12月25日、40棟目となる「亀の井ホテル 阿蘇 パークリゾート」が誕生。2025年12月25日には「亀の井ホテル 草津リゾート」の誕生で亀の井ホテルは41棟に拡大。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp