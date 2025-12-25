2025年12月25日

報道関係者各位

株式会社脱炭素計画

地方銀行発CO2算定システム「炭削くん」千葉県に本格展開

環境コンサル企業と連携し中小企業の脱炭素化を加速 ― 月額2,200円、全国5,000社導入実績で千葉県内100社支援へ ―

株式会社脱炭素計画（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：渡部貴志）と、株式会社肥後銀行（本店：熊本県熊本市、頭取：笠原慶久）は、令和7年12月24日業務提携契約を締結しました。肥後銀行が開発し全国5,000社に導入されているCO2排出量算定システム「炭削くん」を、千葉県の中小企業向けに本格展開します。

本提携により、従来は大企業中心だった脱炭素経営が、月額2,200円という低価格で県内中小企業でも実現可能となり、半年以内に100社の導入を目指します。地域金融機関発のシステムと環境コンサルティング企業が連携する新しい脱炭素支援モデルとして注目されます。

■ 提携の背景：99.7％を占める中小企業の脱炭素化が喫緊の課題

政府が掲げる2050年カーボンニュートラル実現には、日本企業の99.7％を占める中小企業の参画が不可欠です。しかし、従来のCO2算定ツールは年間数十万円のコストがかかり、中小企業のAI・IT活用率はわずか5.1％（総務省2024年調査）に留まっています。千葉県内約11万社の中小企業においても、「何から始めればよいか」「コストが心配」という声が大半を占めており、具体的な一歩を踏み出せない状況が続いていました。

■ 「炭削くん」の実績と革新性：競合の1/5以下の価格で5,000社が導入

肥後銀行が2024年1月にリリースした「炭削くん」は、サービス開始から1年半で全国5,000社（2025年12月時点）に導入され、地方銀行発の脱炭素支援ツールとして異例の成功を収めています。

破格の低価格：月額2,200円（税込）～。競合サービス（月額1～3万円）の1/5以下で、3か月間の無償トライアル期間あり。

AI技術活用：AI-OCR機能により請求書を自動読み取り。データ入力時間を従来比80%削減。

国際基準対応：Scope1～3をカバーし、GHGプロトコルに準拠。大手取引先からの開示要請にも対応可能。

金融機関の信頼性：営利目的ではなく「地域貢献」を第一に開発された、金融機関品質のシステム。

■ 提携による展開：千葉県商工会議所5,285社、県内11万中小企業がターゲット

【株式会社脱炭素計画の役割】

千葉商工会議所（会員5,285社）等との連携により、県内中小企業への導入支援、算定後の削減計画策定、環境経営コンサルティングを実施。「算定して終わり」ではなく、実際のCO2削減と企業価値向上まで伴走支援。

【肥後銀行の役割】

「炭削くん」システムの提供、5,000社運用で培ったノウハウの共有、技術サポート。熊本での成功モデルを千葉に水平展開し、将来的には全国の地域金融機関との連携も視野。

【数値目標】提携後6ヶ月で千葉県内100社の導入を目指し、3年以内に県内中小企業の1％（約1,100社）への普及を計画。これにより年間推計で数千トン規模のCO2削減効果を見込んでいます。

■ 代表者コメント

株式会社脱炭素計画 代表取締役社長 渡部貴志

「脱炭素は大企業だけの課題ではありません。千葉県内11万社の中小企業こそが、日本の脱炭素化の鍵を握っています。地域金融機関として卓越した先進性を持つ肥後銀行様との提携により、『わかりやすく、安く、すぐ始められる』脱炭素経営を県内全域に広げます。まずは半年で100社、そして千葉を中小企業脱炭素化のモデル県にすることを目指します。」

■ 本提携の特徴と意義

本提携は、①地域金融機関が開発した脱炭素支援システムと地域環境コンサル企業が連携する先進モデル、②中小企業のDX・GX同時推進による競争力強化、③千葉県商工会議所等との多層的な支援ネットワーク構築、という3つの側面で注目されます。「システム提供」と「実行支援」を一体化することで、中小企業が抱える「導入後の活用」という課題を解決し、実効性の高い脱炭素経営を実現します。

■ 株式会社脱炭素計画

所在地：千葉県千葉市若葉区若松町714-2

代表者：代表取締役社長 渡部 貴志

設立：2019年

事業内容：環境コンサルティング事業、企業・自治体の脱炭素化支援、GX推進支援 URL：https://datsutansokeikaku.coｍ







■ 株式会社肥後銀行

所在地：熊本県熊本市中央区練兵町1番地

代表者：取締役頭取 笠原 慶久

設立：1925年（大正14年）

事業内容：銀行業、CO2排出量算定システム「炭削くん」開発・提供

炭削くん導入実績：全国5,000社（2025年12月時点）

URL：https://www.higobank.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社脱炭素計画 広報担当：渡部 TEL: 043-312-7883 Email: info@datsutansokeikaku.co.jp