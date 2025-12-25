Press Release

報道関係者 各位

2025年12月25日

株式会社フォニム

株式会社フォニム、朝日放送テレビ株式会社と共同で新メディア立ち上げへ ～地域医療の持続可能な経営を看護師のキャリア支援の立場から支える～

株式会社フォニム（所在地：東京都新宿区、代表取締役：宍戸光達、以下フォニム）は朝日放送テレビ株式会社（所在地：大阪市福島区、代表取締役社長 今村 俊昭、以下ABCテレビ）と合同で看護師の働き方に関して医療機関の取り組みを発信する共同Webメディア「メディカルキャリア」を2025年12月25日に開設いたしました。

背景

日本の医療現場では、全国的に看護師不足が問題となっています。また、コロナ禍の経験を経て、迅速な医療人材確保の重要性がより高まっているといえます。

こうした状況をふまえ、医療機関向けには最新の採用戦略を社会的に広く共有し、看護師向けには最新の働き方事情を届け、キャリア形成の助けとなることを目的とした共同Webメディアの創設を進めてきました。

メディカルキャリアについて





本メディアは、医療機関の取り組みや、看護師のキャリア形成を多角的に取り上げ、医療現場のリアルな声と、最新の働き方情報を届ける専門メディアです。

ABCテレビのメディカルキャリア https://medical-career.asahi.co.jp/

主な掲載内容

・看護師のキャリア・働き方に関する最新トピック

・院長・看護部長へのインタビュー、病院の取り組み紹介（取材例：社会医療法人協和会 加納総合病院、独立行政法人労働者健康安全機構 関西ろうさい病院、他）

・働きやすい職場づくり・業務効率化・復職支援事例

・現場で活躍する看護師からのメッセージ

初期の特集として近畿地方の病院を中心とした、理事長、看護部長へのインタビューを掲載しています。

「クーラ」との連携により復職までの心理的ハードルを下げると同時に、医療機関側も現場の雰囲気や働き方の相性をお互いに確かめながら、新たな人材との出会いを創出できる仕組みが整います。

朝日放送テレビ株式会社

朝日放送テレビ株式会社は大阪市に本社を置き関⻄広域圏を放送エリアとする地上波テレビ放送局です。「朝だ!⽣です旅サラダ」「ポツンと⼀軒家」「M-1 グランプリ」などの全国ネット番組から「相席食堂」といった関西発の人気番組まで、多くのコンテンツを生み出しています。また、朝日放送グループ全体の重点目標の１つとして「地域創生と社会課題の解決に資する事業の創造」を掲げていることから、2021年より地域活性化の専門チームを立ち上げ、放送局としては初めてふるさと納税サイトを立ち上げるなど、多種多様な事業を展開しています。代表者：今村 俊昭

所在地：大阪市福島区福島1丁目1番30号

URL：https://corp.asahi.co.jp/ja/tv/company/profile.html

株式会社フォニム

株式会社フォニムは、医療・介護分野の人材不足という社会課題に対し、DXを通じた新しい働き方のインフラを構築するスタートアップです。 2023年に医療人材プラットフォーム「クーラ」をリリースして以来、医療人材がライフステージや価値観に応じて柔軟に働ける環境づくりを推進しています。 国内最大級の就業セクターである医療・福祉分野（従事者約1,000万人）において、AIとデータの力で潜在労働力を掘り起こし、持続可能な医療提供体制の実現に貢献します。

代表者：宍戸 光達

所在地：東京都新宿区新宿1丁目34-3 第24スカイビル

URL：https://www.cu-ra.net/company/about

メディカルキャリア 取材、インタビュー企画のご案内

株式会社フォニム

メディカルキャリア企画 榎政則 enoki@phonim.co.jp