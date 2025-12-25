奈良交通株式会社は、国営飛鳥・平城宮跡歴史公園と共催し、「奈良・飛鳥の国宝壁画めぐり」バスツアーを企画いたしました。

このバスツアーは昨年７月より開催しているツアーの第４弾で、奈良交通観光バスの特別仕様車「四神シリーズ」にご乗車いただき、講師の杉山洋先生のご説明を受けながら各地を巡ります。国宝に指定されている高松塚古墳やキトラ古墳の壁画を当ツアーの参加者だけに貸切見学していただくほか、平城宮跡歴史公園・平城宮いざない館では、閉館後に特別公開していただき、館内をご説明いただく企画となっています。





▲高松塚古墳西壁女子群像（レプリカ）

▲特別仕様車四神シリーズ「白虎」









記

１．ツアー内容

（１）出発日 ２０２６年１月２０日（火）

※最小催行人員に至らない場合、ツアー中止となる可能性がございます。

（２）出発時刻 近鉄大和八木駅（南口） １０：００

（３）行 程

近鉄大和八木駅（南口）==高松塚古墳==川原寺跡弘福寺（昼食）

==キトラ古墳==飛鳥資料館 ==羅城門跡（車窓見学）

==平城宮跡歴史公園・平城宮いざない館

==近鉄大和西大寺駅（南口）（１９：１０頃解散予定）

（４）料 金 おひとり様 １７,０００円（中学生以上）

（５）講 師

杉山 洋 氏（元奈良文化財研究所副所長）

※諸般の事情により講師が同行できない場合は、

各施設のスタッフがご案内いたします

２．ご予約・お問合せ

奈良交通ホームページ

（https://www.narakotsu.co.jp/sightseeing-tour/yamatoji/）

奈良交通株式会社 本社旅行センター TEL ０７４２-２０-３１４０

電話受付/９:００～１８：００（年中無休） ※電話受付のみ

八木旅行センター TEL ０７４４-２２-６８８０

電話・窓口受付/１０:００～１８：００（年中無休）





以 上