　このたび、奈良交通が指定管理者として運営する田原本町の道の駅「レスティ唐古・鍵」の２階にある「からこカフェ」で、２０２５年１２月２７日（土）より、地元産の古都華いちごを味わっていただける『贅沢いちごパフェ極』を販売いたします。

　「からこカフェ」では地産地消のメニュー作りと地域貢献につながる取り組みを推進しており、地元の生産者とのつながりを活かして作り上げたメニューを取り扱っております。


１．贅沢いちごパフェ極

　地元産の古都華いちごを使用し、改良を重ねながら今年で８年目の販売となる、「レスティ唐古・鍵」オリジナル人気パフェメニューです。テレビや新聞、SNSの効果もあって情報が拡散され、昨年は5月の販売終了までに一万食以上を売り上げました。2024年からInstagramで開催しているフォトコンテストは、今年で開催３年目となります。最近は地元のお客様のみならず他府県からも『贅沢いちごパフェ極』を求めてご来館いただく方が多くなっています。














▲贅沢いちごパフェ極　　　　　　　　▲いちごサンデー

　

　今年はいちごの食感や風味を感じやすくするために、いちごを 4 分の 1 カットから 2 分の 1カット にボリュームアップしました。ほかにも今年から地元産古都華で作ったオリジナルの古都華シャーベットを使用するなど、昨年お召し上がりの方にも楽しんでいただけるよう変化を加え、完成度を向上させています。

　パフェのアクセントとなるトッピングクッキーは「田原本産大鉄砲大豆」で作られたきなこが使われたきなこクッキーです。クッキーのデザインはランダムで、鹿、リス、うさぎ、花のほか、昨年に続き田原本町公式キャラクター「タワラモトン」のデザインもございます。


（１）販売価格

　　・「贅沢いちごパフェ極」 １,７５０円（税込）

　　・「いちごサンデー」　　 　  ８８０円（税込）※テイクアウト可

　　　　　　　　　　　　　

（２）販売場所

　　道の駅「レスティ唐古・鍵」２階「からこカフェ」


（３）販売時間

　　・「贅沢いちごパフェ極」　１４時～１７時

　　・「いちごサンデー」　　　   ９時～１７時


（４）販売時期　　１２月２７日（土）～５月下旬予定


（５）販売数　　　当日入荷のいちごが無くなり次第終了


２．いちご関連商品について

（１）１階直売所でも地元産のいちごを販売


　「古都華」、「ならあかり」、「ゆめのか」、「奈乃華」、「珠姫」など多様な品種を取り揃えています。

　他にも、ジャムなどの加工に適した「お徳用BOX」や、品種の違ういちごを詰めた「食べ比べ」、珍しい白いちごの「天使のいちご」なども販売いたします。


　また、加工品としては、お菓子やジャムに加え、毎日採れたていちごで製造する「いちご大福」も人気です。



（２）ベーカリーではいちごを使用した期間限定パンを販売


　1階の「Kagi Bakery」では、もっちりとした食パンに、地元産の古都華を挟んだ「いちごサンド」や自家製のふわふわシフォンケーキを使用した「いちごケーキ」を販売いたします。


・「いちごサンド」　１個５００円（税込）

・「いちごケーキ」　１個３００円（税込）


３．道の駅「レスティ唐古・鍵」について

　２０１８年４月２０日にオープンした奈良県田原本町にある道の駅で、当社が指定管理者として運営しています。田原本町内で採れた新鮮な野菜や果物、花卉をはじめ、奈良県の特産品などを販売しております。また、２階「からこカフェ」では地元の食材にこだわったおにぎりやお味噌汁のほか、うどん・オムライスなど、様々なグルメを楽しむことができます。



４．お問い合わせ

道の駅「レスティ唐古・鍵」　ＴＥＬ：０７４４ー３３ー９１７０

営業時間：９：００～１８：００／ 定休日無し

※2階「からこカフェ」は１７：００ラストオーダー