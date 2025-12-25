このたび、奈良交通が指定管理者として運営する田原本町の道の駅「レスティ唐古・鍵」の２階にある「からこカフェ」で、２０２５年１２月２７日（土）より、地元産の古都華いちごを味わっていただける『贅沢いちごパフェ極』を販売いたします。

「からこカフェ」では地産地消のメニュー作りと地域貢献につながる取り組みを推進しており、地元の生産者とのつながりを活かして作り上げたメニューを取り扱っております。





記

１．贅沢いちごパフェ極

地元産の古都華いちごを使用し、改良を重ねながら今年で８年目の販売となる、「レスティ唐古・鍵」オリジナル人気パフェメニューです。テレビや新聞、SNSの効果もあって情報が拡散され、昨年は5月の販売終了までに一万食以上を売り上げました。2024年からInstagramで開催しているフォトコンテストは、今年で開催３年目となります。最近は地元のお客様のみならず他府県からも『贅沢いちごパフェ極』を求めてご来館いただく方が多くなっています。





















































▲贅沢いちごパフェ極 ▲いちごサンデー

今年はいちごの食感や風味を感じやすくするために、いちごを 4 分の 1 カットから 2 分の 1カット にボリュームアップしました。ほかにも今年から地元産古都華で作ったオリジナルの古都華シャーベットを使用するなど、昨年お召し上がりの方にも楽しんでいただけるよう変化を加え、完成度を向上させています。

パフェのアクセントとなるトッピングクッキーは「田原本産大鉄砲大豆」で作られたきなこが使われたきなこクッキーです。クッキーのデザインはランダムで、鹿、リス、うさぎ、花のほか、昨年に続き田原本町公式キャラクター「タワラモトン」のデザインもございます。





（１）販売価格

・「贅沢いちごパフェ極」 １,７５０円（税込）

・「いちごサンデー」 ８８０円（税込）※テイクアウト可

（２）販売場所

道の駅「レスティ唐古・鍵」２階「からこカフェ」





（３）販売時間

・「贅沢いちごパフェ極」 １４時～１７時

・「いちごサンデー」 ９時～１７時





（４）販売時期 １２月２７日（土）～５月下旬予定





（５）販売数 当日入荷のいちごが無くなり次第終了





２．いちご関連商品について

（１）１階直売所でも地元産のいちごを販売





「古都華」、「ならあかり」、「ゆめのか」、「奈乃華」、「珠姫」など多様な品種を取り揃えています。

他にも、ジャムなどの加工に適した「お徳用BOX」や、品種の違ういちごを詰めた「食べ比べ」、珍しい白いちごの「天使のいちご」なども販売いたします。





また、加工品としては、お菓子やジャムに加え、毎日採れたていちごで製造する「いちご大福」も人気です。









（２）ベーカリーではいちごを使用した期間限定パンを販売





1階の「Kagi Bakery」では、もっちりとした食パンに、地元産の古都華を挟んだ「いちごサンド」や自家製のふわふわシフォンケーキを使用した「いちごケーキ」を販売いたします。





・「いちごサンド」 １個５００円（税込）

・「いちごケーキ」 １個３００円（税込）





３．道の駅「レスティ唐古・鍵」について

２０１８年４月２０日にオープンした奈良県田原本町にある道の駅で、当社が指定管理者として運営しています。田原本町内で採れた新鮮な野菜や果物、花卉をはじめ、奈良県の特産品などを販売しております。また、２階「からこカフェ」では地元の食材にこだわったおにぎりやお味噌汁のほか、うどん・オムライスなど、様々なグルメを楽しむことができます。









４．お問い合わせ

道の駅「レスティ唐古・鍵」 ＴＥＬ：０７４４ー３３ー９１７０

営業時間：９：００～１８：００／ 定休日無し

※2階「からこカフェ」は１７：００ラストオーダー