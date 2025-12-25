¥«ー¥·¥§¥¢¤ÎMaaS Car¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï3¼þÇ¯¤òµÇ°¤·2026Ç¯1·î1Æü¤è¤ê½Ë3¼þÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
ºë¶Ì¸©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼óÅÔ·÷¤Ç¥«ー¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖMaaS Car(¥Þー¥¹¥«ー)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³ô¼°²ñ¼Ò(ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀÐ°æ ÆØ¡¢°Ê²¼¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×)¤Ï¡¢MaaS Car¤¬2025Ç¯12·î22Æü¤Ë¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤éMaaS Car¤ÎÂÐ¾Ý¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡Ö½Ë3¼þÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥·¥§¥¢¤ÎMaaS Car½Ë3¼þÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥«ー¥·¥§¥¢¤ÎMaaS Car¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç´ÊÃ±¤ªÆÀ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë²ñ°÷À©¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Æþ²ñÈñ¤ä·î²ñÈñ¤ÏÌµÎÁ¡¢1»þ´Ö¹ï¤ß¤Î»þ´ÖÎÁ¶â¤Èµ÷Î¥ÎÁ¶â¤Î¤ß¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¥¯¥ë¥Þ¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤À¤±¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï1ÅÔ3¸©¤Ë200¥«½ê°Ê¾å¤òÅ¸³«¡¢¹ç·×300Âæ°Ê¾å¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹(2025Ç¯12·î¸½ºß)¡£Ä¹»þ´ÖÍøÍÑ¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯ÎÁ¶â¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Î¤è¤¦¤ÊÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢MaaS Car¤Ï2025Ç¯12·î22Æü¤Ë¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£3¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î3¤«·î´Ö¡¢ÂÐ¾Ý¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡Ö½Ë3¼þÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¼ÖÎ¾(¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¤ò½ü¤¯¡¢ÂÐ¾Ý¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥¯¥é¥¹¡¦¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥×¥é¥¹¥¯¥é¥¹¤Î¼ÖÎ¾Á´Âæ)¤Ï6»þ´Ö¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Î1,100±ß(´ðËÜ¥×¥é¥ó¤Î¾ì¹ç¡£¤¢¤ó¤·¤ó¥×¥é¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï1,430±ß)¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£MaaS Car¤ÏºÇ°ÂÎÁ¶â¤ò·«¤êÊÖ¤·¼«Æ°Å¬ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢6»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¤´ÍøÍÑ¤Ç¤âÄÌ¾ï¤è¤ê¤ª¼ê¤´¤í¤Ê²Á³Ê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï¹ç·×73¥ö½ê¤ÇÂÐ¾Ý¼ÖÎ¾¤Ï100Âæ°Ê¾å¡£2026Ç¯1·î°Ê¹ß¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¿·µ¬¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤âÄÉ²Ã¤ÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ(½Ë3¼þÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó)
https://maascar.jp/campaign/20260103cp/
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
(1)¼Â»Ü´ü´Ö
2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)～2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)
´ü´ÖÆâ¤òÍøÍÑ³«»ÏÆü»þ¤È¤·¤ÆÍ½Ìó¤·¤¿ÍøÍÑ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÖµÑ¤¬2026Ç¯4·î1Æü°Ê¹ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÍøÍÑ³«»Ï¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÖµÑ¤¬¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÆâ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¤è¤êÁ°¤ËÍøÍÑ³«»Ï¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(2)ÂÐ¾Ý¼Ô
MaaS Car¤ÎÁ´²ñ°÷(Ë¡¿Í²ñ°÷´Þ¤à)
(3)¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ
6»þ´Ö¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ðËÜ¥×¥é¥ó¡Û6»þ´Ö¥Ñ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡§ÆÃÊÌ²Á³Ê1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¤¢¤ó¤·¤ó¥×¥é¥ó¡Û6»þ´Ö¥Ñ¥Ã¥¯¡§ÆÃÊÌ²Á³Ê1,430±ß(ÀÇ¹þ)
µ÷Î¥ÎÁ¶â18±ß/km¤ÏÊÌÅÓÈ¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö6»þ´Ö¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ÎÎÁ¶â¤Î¤ß¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´ÖÎÁ¶â¤äÄ¶²áÎÁ¶â¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ç¤¹¡£ºÇ°ÂÎÁ¶â¤ò·«¤êÊÖ¤·¼«Æ°Å¬ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ü´ÖÃæ¡Ö12»þ´Ö¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Ö24»þ´Ö¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö6»þ´Ö¥Ñ¥Ã¥¯¡ß2¡×¡Ö6»þ´Ö¥Ñ¥Ã¥¯¡ß4¡×¤Ê¤É¡¢»þ´ÖÎÁ¶â¤È6»þ´Ö¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇºÇ°Â¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¼«Æ°·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
(4)ÂÐ¾Ý¼ÖÎ¾¥¯¥é¥¹
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥×¥é¥¹(¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼ÖÎ¾¤ò½ü¤¯)
(5)ÂÐ¾Ý¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó
¡ãºë¶Ì¸©¡ä
¥µ¥ó¥¥ã¥Ã¥¹¥ë±ºÏÂ(ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶è´ßÄ®3-9-9)
¥á¥¾¥óÅ·¿À(ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô±ºÏÂ¶èËÜÂÀ2-19-16)
¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¿¥¦¥ó±ºÏÂÊÌ½ê(ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆî¶èÊÌ½ê2-10-15)
¥¨¥¤¥Ö¥ë¥Ñー¥¥ó¥°ÂçÃ«¸ý(ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÆî¶èÂçÃ«¸ý596-4)
¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñー¥¯ÂçµÜ¸ø±à±ØÁ°Âè1(ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶è¼÷Ç½Ä®1-175-2)
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥·¥Æ¥£ÂçµÜÂè3Ãó¼Ö¾ì(ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¸«¾Â¶èÅìÂçµÜ7-43-16)
µÜËÜÄ®1ÃúÌÜÂè2(ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»ÔµÜËÜÄ®1-14-11)
ËÌ±ÛÃ«ÂçÂô3ÃúÌÜ(ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»ÔÂçÂô3-830)
±ÛÃ«ÅÐ¸ÍÄ®(ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»ÔÅÐ¸ÍÄ®17-18)
¥Õ¥ì¥Ã¥µÆî±ÛÃ«(ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»ÔÆî±ÛÃ«5-24-9)
¥¢¥¤¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥ÈËÌ±ÛÃ«(ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»ÔÂçÂô752-1)
SS¥Ñ¥ë¥Æ¤¤¿¤³¤·Ãó¼Ö¾ì4F(ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»ÔÂçÂô3-6-1)
³÷À¸°¦ÅæÄ®1ÃúÌÜÂè2(ºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô³÷À¸°¦ÅæÄ®1-56)
¾å¸ÍÅÄ5ÃúÌÜ(ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¾å¸ÍÅÄ5-5-14)
¸ÍÅÄ¿·Á¾BB¥Ñー¥¥ó¥°(ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¿·Á¾1852-1)
Y¥Ó¥ë»°¶¿¥ß¥Ã¥É¥¿¥ïー(ºë¶Ì¸©»°¶¿»ÔÃæ±û1-7-12)
¥ê¥ô¥§ー¥ë¥á¥¾¥ó»°¶¿Ãæ±û(ºë¶Ì¸©»°¶¿»ÔÃæ±û1-13-12)
D¥Ñー¥¥ó¥°Æîºù°æ±ØÁ°Âè2(ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»ÔÊÆÅç1054-5)
D¥Ñー¥¥ó¥°½ÕÆüÉô±ØÅì¸ýÂè1(ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»ÔÇôÊÉÅì1-1)
117¥Ñー¥¯¾åÈøËÜÄ®(ºë¶Ì¸©¾åÈø»ÔËÜÄ®1-1-17)
¥ë¥Ôー¥Î¿·ºÂÅìËÌ(ºë¶Ì¸©¿·ºÂ»ÔÅìËÌ1-2-19)
D¥Ñー¥¥ó¥°Ìøºê3ÃúÌÜÂè1(ºë¶Ì¸©Àî¸ý»ÔÌøºê3-3-4)
¥¢ー¥Ð¥ó¥Ç¥£¥é¥¤¥ÈÀî¸ýÀÄÌÚ(ºë¶Ì¸©Àî¸ý»ÔÀÄÌÚ3-4-4)
Áð²Ã¹â²Í²¼Âè4Ãó¼Ö¾ì(ºë¶Ì¸©Áð²Ã»ÔÉ¹ÀîÄ®2030-1)
Ã«ÄÍ¹â²Í²¼Âè7Ãó¼Ö¾ì(ºë¶Ì¸©Áð²Ã»ÔÀ¥ºê1-14-26)
D¥Ñー¥¥ó¥°Ã«ÄÍ1ÃúÌÜÂè1(ºë¶Ì¸©Áð²Ã»ÔÃ«ÄÍ1ÃúÌÜ5-15)
¥×¥ê¥ô¥§ー¥ëÄ«²âº¬´ßÂæ(ºë¶Ì¸©Ä«²â»Ôº¬´ßÂæ1-7-40)
D¥Ñー¥¥ó¥°¿·ÁÒ1ÃúÌÜÂè2(ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¿·ÁÒ1-9-7)
¥°¥é¥ó¥·¥ã¥ê¥ªÏÂ¸÷(ºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô²¼¿·ÁÒ3-23-60)
¥¦¥¨¥¹¥È¥Ñ¥ì¥¹ÏÏ1(ºë¶Ì¸©ÏÏ»Ô¶ÓÄ®4-8-26)
¥Ñー¥¯¥Ï¥¤¥ÄÏÏ(ºë¶Ì¸©ÏÏ»ÔÃæ±û3-10-9)
¥¨¥¤¥Ö¥ë¥Ñー¥¥ó¥°ÏÏ»Ô¶ÓÄ®3ÃúÌÜÂè2(ºë¶Ì¸©ÏÏ»Ô¶ÓÄ®3-5-21)
ÏÏÆîÄ®4ÃúÌÜ(ºë¶Ì¸©ÏÏ»ÔÆîÄ®4-19-15)
¥ê¥ô¥§ー¥ë¥Ï¥¤¥àÏÏ(ºë¶Ì¸©ÏÏ»ÔÆîÄ®4-4-1)
ÏÏËÌÄ®2ÃúÌÜ(ºë¶Ì¸©ÏÏ»ÔËÌÄ®2-10-8)
¡ãÅìµþÅÔ¡ä
D¥Ñー¥¥ó¥°¿ð¹¾4ÃúÌÜÂè2(ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¿ð¹¾4-58)
¥¤¥ª¥ó³ëÀ¾Å¹ Î©ÂÎÃó¼Ö¾ìM5F(ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÀ¾³ëÀ¾3-9-19)
GS¥Ñー¥¯ÂçÅç(ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÂçÅç3-25)
D¥Ñー¥¥ó¥°¹¾Åì¶èÂçÅç2ÃúÌÜÂè2(ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÂçÅç2-32-8)
Åì±À2ÃúÌÜ(ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÅì±À2-6)
¥Ñ¥é¥«¹¾Åì¶èÂçÅçÂè10(ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÂçÅç6-21-7)
¹Á¶è¹âÎØ4ÃúÌÜ(ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ4-21-2)
¥¨¥¤¥Ö¥ë¥Ñー¥¥ó¥°³áÌîÄ®3ÃúÌÜ(ÅìµþÅÔ¾®¶â°æ»Ô³áÌîÄ®3-11-11)
TOBU PARKÀ®¾ë2ÃúÌÜ(ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÀ®¾ë2-28)
Åì¶ÌÀî1ÃúÌÜ(ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÅì¶ÌÀî1-3)
¥Ñ¥é¥«ËÌ±¨»³Âè2(ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èËÌ±¨»³5-22)
MALULANIÀ®¾ë(ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èµÎ8-23-9)
¥Ñ¥é¥«´îÂ¿¸«Âè3(ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è´îÂ¿¸«1-18-29)
À¾ÃÝ¤ÎÄÍ2ÃúÌÜ(ÅìµþÅÔÂÎ©¶èÀ¾ÃÝ¤ÎÄÍ2-3-7)
D¥Ñー¥¥ó¥°ÆîÇÏ¹þ5ÃúÌÜ(ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÆîÇÏ¹þ5-21)
GS¥Ñー¥¯Ï»¶¿(ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÅìÏ»¶¿2-14-2)
¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñー¥¯¹¾¸¶Ä®3ÃúÌÜÂè1(ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¹¾¸¶Ä®3-4-8)
¥Ñ¥é¥«Ä´ÉÛ»Ô¼ãÍÕÄ®Âè4(ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¼ãÍÕÄ®1-18-28)
¥¢¥Ã¥×¥ë¥¹¥Úー¥¹ÈÄ¶¶¶èºä²¼3ÃúÌÜÂè1(ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶èºä²¼3-13)
¥¨¥¤¥Ö¥ë¥Ñー¥¥ó¥°ÉÜÃæ»Ô»ÍÃ«1ÃúÌÜ(ÅìµþÅÔÉÜÃæ»Ô»ÍÃ«1-45-3)
D¥Ñー¥¥ó¥°µÈ¾Í»ûÆîÄ®4ÃúÌÜÂè1(ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÆîÄ®4-2)
¥Þ¥ó¥¹¥êーÆîÂçÄÍ(ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÂçÄÍ1-15-1)
ÀÐ¸¶3ÃúÌÜ(ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÀÐ¸¶3-10)
¥ª¥ê¥Ê¥¹¶Ó»åÄ® B2F(ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÂÀÊ¿4-1-2)
ËÏÅÄ¶è²¡¾å3ÃúÌÜ(ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å3-62-2)
D¥Ñー¥¥ó¥°Ë¶ÌËÌ4ÃúÌÜÂè3(ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶èË¶ÌËÌ4-4-2)
D¥Ñー¥¥ó¥°Ë¶ÌÆî3ÃúÌÜÂè1(ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶èË¶ÌÆî3-18-21)
¡ãÀéÍÕ¸©¡ä
¥×¥ê¥Þ¥ô¥§ー¥é¹ÔÆÁ(ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¹á¼è2-7-11)
D¥Ñー¥¥ó¥°ÄÅÅÄ¾Â4ÃúÌÜÂè1(ÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»ÔÄÅÅÄ¾Â4-5-11)
¤Ï¤®¤Î²ÈÀÐºàÅ¹Æâ(¾¾¸ÍÈ¬Ãì)(ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»ÔÅÄÃæ¿·ÅÄ51-21)
D¥Ñー¥¥ó¥°ËëÄ¥ËÜ¶¿2ÃúÌÜÂè1(ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô²Ö¸«Àî¶èËëÄ¥ËÜ¶¿2-9-35)
GS¥Ñー¥¯À¾Á¥5ÃúÌÜ(ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÀ¾Á¥5-17)
D¥Ñー¥¥ó¥°ÌÀ¸¶2ÃúÌÜÂè1(ÀéÍÕ¸©Çð»ÔÌÀ¸¶2-6-6)
Î®»³1ÃúÌÜ(ÀéÍÕ¸©Î®»³»ÔÎ®»³1-258-1)
¡ã¿ÀÆàÀî¸©¡ä
GS¥Ñー¥¯Àîºê¥Ï¥¤¥àµþÄ®(¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶èµþÄ®1-12-3)
Àîºê¥ë¥Õ¥í¥ó ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì(¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶èÆü¿ÊÄ®1-11)
D¥Ñー¥¥ó¥°Àîºê¶èËÜÄ®1ÃúÌÜÂè3(¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÀîºê¶èËÜÄ®1-5-17)
D¥Ñー¥¥ó¥°¹âÄÅ¶èµ×ËöÂè1(¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹âÄÅ¶èµ×Ëö1741)
2026Ç¯1·î°Ê¹ß¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¿·µ¬¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤âÄÉ²Ã¤ÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÄÉ²Ã¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤Ë½ç»þÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥Ç¥£ー¥éー»ö¶È¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Íø³èÍÑ»ö¶È(¥«ー¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥ì¥ó¥¿¥«ー)¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ù¥ó¥Á¥ãー»ö¶È(AI³èÍÑ)¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼þÊÕ»ö¶È(¼«Æ°¼ÖÇã¼è)¡¢ÉÔÆ°»º¡¦·úÃÛ»ö¶È(¥Ç¥¶¥¤¥ó·Ð±Ä)¡¢ÃÏ°è¹×¸¥»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëMOBILIX¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ç¥«ー¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖMaaS Car¡×¡¢¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖMaaS Cycle¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é±×¡¹È¯Å¸¡¦Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ñー¥½¥Ê¥ë¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ç¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î³ÈÂç¡¦³È½¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èºùÌÚÄ®1ÃúÌÜ7-5 ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¥Ó¥ë31F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2022Ç¯9·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥§¥¢»ö¶È(¥«ー¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥° Â¾)
URL¡¡¡¡ ¡§ https://mobilityplatform.jp/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ MaaS Car ( https://maascar.jp/ )
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ MaaS Cycle ( https://maascycle.hellocycling.jp/ )