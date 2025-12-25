100％有機野菜の会員制宅配事業「ビオ・マルシェの宅配」を展開する株式会社ビオ・マーケット（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：大浅田 𥶡）は、島根県の有機農業法人・有限会社やさか共同農場の協力のもと、「オーガニックみそづくり2026」を開催します。本イベントは、みその寒仕込みの時期に毎年開催している恒例イベントです。当日は、希少な国産有機の原料を使用した、オーガニックの手前味噌づくりを体験できます。みそづくりのプロが、みそができあがる工程や仕込みのコツを丁寧に解説・サポートするので、初めての方でも安心してご参加いただけます。

昨年度の開催の様子。小さなお子様にも多くご参加いただきました。

〈概要〉

①リアル開催

日程

2026年2月8日（日）

開催時間

（1）11:00～13:00（2）14:30～16:30※（2）はオンラインとの同時開催ですが、参加者の方が映り込むことはありません。

定員

各回20名（先着順）

会場

クレオ大阪中央〒543-0002 大阪市天王寺区上汐5-6-25■アクセス・Osaka Metro谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅下車①・②号出口より徒歩約3分・大阪シティバス22号、62号「天王寺警察署前」「上本町9丁目」停留所下車 徒歩約5分※有料駐車場あり（16台）

持ち物

なし※「かんたんみそセット」を会場でお渡しします。

②オンライン開催

日程

2026年2月8日（日）

開催時間

14:30～16:30

開催方法

Zoomミーティング機能を使用します。講師へチャットで直接質問をしたり、みその状態を確認してもらったりすることができます。

定員

50名（先着順）

用意する物

事前に「かんたんみそセット」をご注文いただきます。■「ビオ・マルシェの宅配」会員さまカタログNo.603～605で、ご自身でご注文ください。■一般のお客さま申込み時にフォーム上でご注文いただけます。

〈講師〉

やさか共同農場スタッフの橋本さんに講師を務めていただきます。

●やさか共同農場とは

島根県弥栄町の北側にある、弥畝山のふもとの農場で、「食べる人はもちろん、つくる人も心地よく」がモットー。豊かな自然の恵みそのままを届けるために、土や水からこだわって有機野菜と有機加工食品を作っています。ビオ・マルシェのオリジナル商品「有機味噌」各種や、「有機甘酒」などを製造しています。有機味噌の原料である大麦や米の一部は、自社でも栽培しています。

〈料金〉

■「ビオ・マルシェの宅配」会員さまは、材料費のみでご参加いただけます。

・かんたん米みそセット 4,104円（税込）・かんたん玄米みそセット 4,158円（税込）・かんたん麦みそセット 3,996円（税込）

■一般のお客さま

・会員さまのお友だち

4,500円（税・材料費・送料・手数料込）※1月19日（月）までに指定の口座へお振込みいただきます。

・会員さまのお友だち以外のお客さま

5,000円（税・材料費・送料・手数料込）※1月19日（月）までに指定の口座へお振込みいただきます。

〈お申込み方法〉

二次元コードのお申込みフォーム、またはお電話（0120-06-1438）にてお申込みください。※お申込み締め切り 2026年1月11日（日）

なお、「ビオ・マルシェの宅配」は、京阪グループが推進する、“SDGsを実現するライフスタイル”を企画・提案する「BIOSTYLE PROJECT」の一環です。

SDGｓを実現するライフスタイルを提案する 京阪グループの「BIOSTYLE PROJECT」について

健康的で美しく、クオリティの高い生活を実現しながら、ＳＤＧｓの達成にも貢献していく。京阪グループでは、そんな循環型社会に寄与するライフスタイルを「BIOSTYLE(ビオスタイル)」として展開し、お客さまにご提案しています。規制や我慢だけから生まれる活動ではなく、“人にも地球にもいいものごとを、毎日の生活の中に、楽しく、無理なく、取り入れていくことができる明るい循環型社会の実現”に貢献するため、京阪グループにできうる様々な活動を推進していきます。▶ 本取り組みは、BIOSTYLEの概念を事業化する取り組みとしてBIOSTYLE事業認証を受けています。▶ 「BIOSTYLE PROJECT」について詳しくはこちらhttps://www.keihan.co.jp/corporate/sustainability/biostyle/

株式会社ビオ・マーケットは、有機農産物の小売・卸売事業で1983年の設立以来40年あまりの実績があり、有機農産物・有機加工食品の会員制宅配として国内最大規模の事業を展開し安心な食を提供するとともに、有機農業が持続発展する生産・流通システムの構築を推進しています。また、百貨店、量販店、専門店等への卸売販売を展開しています。

