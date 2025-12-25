株式会社キザシオ（本社：新潟市中央区鐙2丁目10番6号、代表取締役：最上 正人）は、オープンソースソフトウェアのノーコード・ローコード開発ツール「Pleasanter（プリザンター）」を提供する株式会社インプリム（本社：東京都中野区中野2丁目30番地5号 中野アーバンビル3F、代表取締役：内田 太志）より、認定パートナーアワード2025（Pleasanter Partner Award 2025）において「Growth Acceleration Award」を受賞いたしました。本賞は、サポートサービスを積極的に活用し、確かな技術力と信頼に基づいたビジネス展開を推進したパートナー企業に贈られる表彰です。

■ Pleasanterについて

「Pleasanter」は、株式会社インプリムが開発したオープンソースソフトウェア（OSS）のノーコード・ローコード開発ツールです。様々なテンプレートやAPIが用意されており、企業内に点在しているシステムの統合や、ローコードによる自社要件に合わせたカスタマイズも可能です。すべての機能を無料で利用可能であり、商用ライセンスの有無による機能制限がありません。パッケージソフトでは実現が難しい「業務にフィットしたWebアプリケーション」を、フルスクラッチとは比べ物にならないスピードで作成できます。▼Pleasanterの詳細はこちら

■ キザシオのパートナー支援

https://digi2.kizacio.co.jp/solution/pleasanter/

Pleasanterは基本的にノーコードかつ無料で利用できるため、エンジニアではない方でもシステム構築が可能です。一方で、「要件が煩雑でシステム構築をする技術と余裕がない」「ノーコードのテンプレートだけではやりたいことが実現できない」などのお悩みをお持ちの企業様も少なくありません。当社は「インプリム認定パートナー（インテグレーション＆セールスパートナー）」としてPleasanter環境の代理構築や活用サポートを行っております。認定パートナーとしてPleasanterに対する深い見識をベースに、業務システムをメインに扱ってきたノウハウを活かし、貴社に合わせた業務効率化をご提案いたします。今回の「Growth Acceleration Award」受賞は、株式会社キザシオのこれまでの取り組みが「Pleasanter」の普及と企業のDX推進に貢献したことを示すものです。当社は今後も、「Pleasanter」に関する提案・導入・運用支援を通じて、より一層のサービス品質向上に努め、お客様の課題解決に貢献してまいります。

■ 会社概要

https://ma.kizacio.co.jp/form/Pleasanter

本社 ：〒950-0913 新潟県新潟市中央区鐙2丁目10番6号長岡支店：〒940-0087 新潟県長岡市千手1丁目7番15号代表者 ：代表取締役 最上 正人設立 ：1974 年 08 月 30 日資本金 ：5,000 万円TEL ：025-243-5105FAX ：025-244-5929URL ：https://kizacio.co.jp事業内容：IT戦略支援・コンサルティング システム開発 業務パッケージソリューション ITインフラ設計・構築トータルサポート クラウド・データセンターサービス 運用・保守・サポートサービス

■ リリースに関するお問い合わせ

株式会社キザシオ担当：橘谷（たちばなや）TEL：025-243-5105Mail：marketing@kizacio.co.jp