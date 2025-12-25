全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、ドラマ「白い巨塔」を2026年1月6日(火)よる9:00から、毎週火・水曜よる9:00～10:00に放送いたします

１．番組概要

権力や名誉欲に翻弄される天才外科医・財前五郎と人の命を無欲で救いつづける内科医・里見脩二。権力争いが渦巻く大学病院を舞台に、対照的な二人の生きざまと彼らを取り巻く人間たちの濃密なドラマを描き、現代医療の持つ問題点、人間の愚かさと弱さ、そして人間の不可解さに迫る。唐沢寿明が主演を務め、江口洋介や黒木瞳ら豪華キャスト陣が脇を固める、山崎豊子の長編小説が原作の傑作医療ドラマ。

■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/shiroikyoto/■番宣映像：https://youtu.be/z0fwuWYOYLw■画像クレジット：©共同テレビジョン 原作：山崎豊子「白い巨塔」(新潮文庫 刊)

2．あらすじ

浪速大学病院の手術室では鶴川大阪府知事の食道がんの手術が始まろうとしていた。第一外科の金井講師（奥田達士）や佃医局長（片岡孝太郎）らが緊張し忙しく立ち働いている。見学室には、鵜飼医学部長（伊武雅刀）、東第一外科教授（石坂浩二）、則内病院長（田中主将）もそろった。だが、執刀医の財前五郎助教授（唐沢寿明）が現れない。オペの時間が始まろうとするその時、財前が登場した。あせる周囲を黙殺し、財前は、時計を一瞥、一気にメスを振るい始めた。

3．放送スケジュール

2026年1月6日（火）放送スタート毎週火・水曜 よる9:00～10:00 放送(全21話)

4．キャスト

役名：キャスト唐沢寿明：財前五郎（浪速大学第一外科助教授）江口洋介：里見脩二（浪速大学第一内科助教授）黒木瞳：花森ケイ子（クラブ・アラジンのママ）伊武雅刀：鵜飼良一（第一内科教授・医学部長）石坂浩二：東貞蔵（第一外科教授）西田敏行：財前又一（財前マタニティクリニック院長）ほか

5．スタッフ

原作：山崎豊子「白い巨塔」（新潮文庫刊）脚本：井上由美子

■BS12 トゥエルビについて■三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

https://www.twellv.co.jp/