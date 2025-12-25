阪急阪神エクスプレス（本社：大阪市北区 代表取締役社長：谷村 和宏）は、バングラデシュの首都・ダッカに現地法人HHE LOGISTICS BANGLADESH LIMITED を設立しました。





ダッカはバングラデシュ最大の都市で工業団地が集中し、日系のアパレル関連企業も多数進出しています。同国には従来、ダッカ駐在員事務所がありましたが、お客様からの拡大する物流需要に対応するため、現地法人にその機能と人員を継承することになりました。バングラデシュにおけるお客様のサプライチェーンに関する課題解決に向けた提案を行い、発展著しい南アジア地域の物流ニーズをサポートします。





当社はグローバルに展開する高品質な国際輸送サービスとともに、お客様に最適なロジスティクスをプロデュースしています。今後も国内外における拠点ネットワークを拡充し、お客様の幅広いご要望にお応えするサービスを提供してまいります。





＜入居ビル外観＞





＜現地法人概要＞





＜拠点地図＞









