日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団Osaka Shion Wind Orchestraを有する公益社団法人 大阪市音楽団(本社:大阪市住之江区/理事長:石井徹哉)と大阪吹奏楽コンベンション実行委員会は、吹奏楽を演奏する側・教える側・支える側が一堂に会し交流できるイベントを、「大阪吹奏楽コンベンション2026」の参加型企画「プロと一緒に大合奏（月イチ吹奏楽 特別版）」の演奏曲目および参加の申込方法等の詳細を発表いたします。

2月13日開催分の指揮を務めるのは、東京佼成ウインドオーケストラ常任指揮者である大井剛史氏。演奏曲目は、氏が大ファンと公言する酒井格氏の作品『The Seventh Night of July～TANABATA～』と『メルヘン』を演奏します。会場には作曲家の酒井格さんもお越しになる予定です！そして翌日の2月14日開催分は、Shionの首席客演指揮者であるイギリス出身のダグラス・ボストックが指揮を務めます。演奏曲目は、同じくイギリス出身のマスターワーク、G.ホルスト作曲『吹奏楽のための第2組曲 へ長調』を演奏します♪楽曲を知り尽くしたマエストロのタクトで演奏できる、非常にプレミアムな体験です！このお二人の指揮のもと、日本を代表する吹奏楽団であるShion、東京佼成ウインドオーケストラ、シエナ・ウインド・オーケストラ、東京吹奏楽団のメンバーと一緒に演奏できる「プロと一緒に大合奏」。ぜひご参加ください！

開催概要

2月13日開催／指揮：大井 剛史

日時：2026年2月13日(金) 16:00受付開始（予定）指揮：大井 剛史（東京佼成ウインドオーケストラ常任指揮者）共演：Osaka Shion Wind Orchestra 楽団員 東京佼成ウインドオーケストラ 楽団員 シエナ・ウインド・オーケストラ 楽団員 東京吹奏楽団 楽団員会場：ウェスティンホテル大阪（大阪市北区大淀中1-1-20）※当日のスケジュール等の詳細は、参加される方のみに後日お知らせいたします。

演奏曲目■ The Seventh Night of July～TANABATA～（酒井 格）■ メルヘン（酒井 格）

スケジュール16:00 受付開始（予定）16:30 合奏練習17:30 発表会形式で演奏会18:00 開催予定

2月14日開催／指揮：ダグラス・ボストック

日時：2026年2月14日(土) 14:00受付開始（予定）指揮：ダグラス・ボストック（Osaka Shion Wind Orchestra 首席客演指揮者）共演：Osaka Shion Wind Orchestra 楽団員 東京佼成ウインドオーケストラ 楽団員 シエナ・ウインド・オーケストラ 楽団員 東京吹奏楽団 楽団員会場：ウェスティンホテル大阪（大阪市北区大淀中1-1-20）※当日のスケジュール等の詳細は、参加される方のみに後日お知らせいたします。

演奏曲目■ 吹奏楽のための第2組曲 へ長調（G.ホルスト／校訂：伊藤 康英）

スケジュール14:00 受付開始（予定）14:30 合奏練習15:30 発表会形式で演奏会16:00 解散予定

参加のお申込方法

2月13日開催（指揮 大井 剛史）：4,500円2月14日開催（指揮 ダグラス・ボストック）：4,500円※「大阪吹奏楽コンベンション2026」の入場券と併せてお申し込みください。※［プロと一緒に大合奏（月イチ吹奏楽 特別版）］のお申し込みは、Shionオンラインチケットでのみ承ります。※当日は入場券をご持参ください。※原則キャンセルは受け付けておりません。予めご了承ください。

お申込条件・楽譜をみて演奏が可能な方・楽器、譜面台をお持ちいただける方・打楽器をご希望の方は、マレット、スティック等をご持参ください。

お申込開始日2025年12月26日(金) 10:00～

参加券取り扱いShionオンラインチケット https://shion.jp/ticket/※［プロと一緒に大合奏（月イチ吹奏楽 特別版）］のお申し込みは、Shionオンラインチケットでのみ承ります。※お申し込みは、おひとり様1枚のみとさせていただきます。※定員を超える場合は、お申し込みを締め切らせていただきます。

注意事項※当日のパート練習は行わず、合奏練習・演奏会のみとなります。※楽譜は事前に郵送にて配布いたします。※参加できる楽器は編成上にある楽器に限ります（詳しくはお問合わせください）。※楽器のアクセサリー類はご持参ください。※金管楽器のツバ受け用タオル等はご持参ください。

主催・お問い合わせ

大阪吹奏楽コンベンション実行委員会（公益社団法人 大阪市音楽団 事務局内）フリーコール：0800-919-5508（土・日・祝を除く10:00～17:30）

指揮者

大井 剛史（東京佼成ウインドオーケストラ 常任指揮者）

ダグラス・ボストック（Osaka Shion Wind Orchestra 首席客演指揮者）

Osaka Shion Wind Orchestra

東京佼成ウインドオーケストラ

シエナ・ウインド・オーケストラ

東京吹奏楽団

お問い合わせ

公益社団法人 大阪市音楽団〒559-0022 大阪市住之江区緑木 1-4-138フリーコール：0800-919-5508(土・日・祝を除く 10:00～17:30)広報担当：前田