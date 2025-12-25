消費者信用市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.98％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、消費者信用に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「消費者信用レポート」では消費者信用エコシステム全体におけるオリジネーション、アンダーライティング、流通を再構築する構造的・技術的変革の権威ある総合分析のほか、製品特性、チャネル、担保構造、期間、信用スコア層、申込プラットフォームがリスクとリターンにどのように影響するかを明らかにする、実用的なセグメンテーションの知見などを提供します。
世界の消費者信用市場規模は、2024年に1,309億3,000万米ドルと評価され、2025年の1,387億米ドルから2032年には2,083億7,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1861726-consumer-credit-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・AIアルゴリズムを活用した代替信用スコアリングモデルの採用拡大
・電子商取引の決済プロセスに統合された「今すぐ購入、後払い」サービスに対する消費者の選好が高まっています。
・従来の銀行とのフィンテック提携が拡大し、全国規模で共同ブランドのクレジット商品を提供しています。
・オープンバンキングAPIの導入により、リアルタイムの信用監視とパーソナライズされたオファーが実現しています。
・クレジットカードの延滞手数料慣行に対する規制当局の監視強化により、発行会社による手数料体系の見直しが進んでいます。
・非接触型モバイル決済の急増により、都市部の人口層における物理的なクレジットカードへの依存度が低下しています。
・家電製品購入向けに柔軟な返済サイクルを提供するサブスクリプション型クレジットモデルの登場
・消費者債務リスク低減のため、クレジットカードアプリに組み込まれた金融リテラシーツールの重要性が増しています。
・環境に配慮した購買行動に対して低金利で報いるグリーンクレジット施策の台頭
・高リスク借り手層向けに調整可能な金利を設定したサブプライム信用商品の拡大
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 消費者信用市場：製品タイプ別
・自動車ローン、クレジットカード、住宅ローン、変動金利型住宅ローン、固定金利住宅ローン、個人ローン、学生ローン
第9章 消費者信用市場：流通チャネル別
・支店、モバイルアプリ、オンライン
第10章 消費者信用市場：金利タイプ別
・固定金利、変動金利
第11章 消費者信用市場：担保タイプ別
・担保付、不動産担保、自動車、無担保
第12章 消費者信用市場：融資期間別
・長期、中期、短期
第13章 消費者信用市場：信用スコアセグメント別
・ニアプライム、プライム、サブプライム
第14章 消費者信用市場：アプリケーションプラットフォーム別
第15章 消費者信用市場：地域別
第16章 消費者信用市場：グループ別
第17章 消費者信用市場：国別
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・消費者信用市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に1,309億3,000万米ドル、2025年には1,387億米ドル、2032年までには2,083億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.98%です。
「消費者信用レポート」では消費者信用エコシステム全体におけるオリジネーション、アンダーライティング、流通を再構築する構造的・技術的変革の権威ある総合分析のほか、製品特性、チャネル、担保構造、期間、信用スコア層、申込プラットフォームがリスクとリターンにどのように影響するかを明らかにする、実用的なセグメンテーションの知見などを提供します。
世界の消費者信用市場規模は、2024年に1,309億3,000万米ドルと評価され、2025年の1,387億米ドルから2032年には2,083億7,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1861726-consumer-credit-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・AIアルゴリズムを活用した代替信用スコアリングモデルの採用拡大
・電子商取引の決済プロセスに統合された「今すぐ購入、後払い」サービスに対する消費者の選好が高まっています。
・従来の銀行とのフィンテック提携が拡大し、全国規模で共同ブランドのクレジット商品を提供しています。
・オープンバンキングAPIの導入により、リアルタイムの信用監視とパーソナライズされたオファーが実現しています。
・クレジットカードの延滞手数料慣行に対する規制当局の監視強化により、発行会社による手数料体系の見直しが進んでいます。
・非接触型モバイル決済の急増により、都市部の人口層における物理的なクレジットカードへの依存度が低下しています。
・家電製品購入向けに柔軟な返済サイクルを提供するサブスクリプション型クレジットモデルの登場
・消費者債務リスク低減のため、クレジットカードアプリに組み込まれた金融リテラシーツールの重要性が増しています。
・環境に配慮した購買行動に対して低金利で報いるグリーンクレジット施策の台頭
・高リスク借り手層向けに調整可能な金利を設定したサブプライム信用商品の拡大
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 消費者信用市場：製品タイプ別
・自動車ローン、クレジットカード、住宅ローン、変動金利型住宅ローン、固定金利住宅ローン、個人ローン、学生ローン
第9章 消費者信用市場：流通チャネル別
・支店、モバイルアプリ、オンライン
第10章 消費者信用市場：金利タイプ別
・固定金利、変動金利
第11章 消費者信用市場：担保タイプ別
・担保付、不動産担保、自動車、無担保
第12章 消費者信用市場：融資期間別
・長期、中期、短期
第13章 消費者信用市場：信用スコアセグメント別
・ニアプライム、プライム、サブプライム
第14章 消費者信用市場：アプリケーションプラットフォーム別
第15章 消費者信用市場：地域別
第16章 消費者信用市場：グループ別
第17章 消費者信用市場：国別
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・消費者信用市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に1,309億3,000万米ドル、2025年には1,387億米ドル、2032年までには2,083億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.98%です。