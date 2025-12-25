米市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均2.65％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、米に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「米レポート」では現代の米業界の情勢を考察します。消費者嗜好の変化、気候変動の圧力、サプライチェーンの複雑化が競争上の優先事項を再定義する中での現状です。また、健康志向、利便性、持続可能性、デジタル化という観点から、米の生産・流通・消費者需要を変革する主要な破壊的動向などを探ります。
世界のアボカド市場規模は、2024年に3,076億米ドルと評価され、2025年の3,156億3,000万米ドルから2032年には3,793億6,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/report/ires1861663-rice-market-by-product-type-form-variety.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・北米消費者市場における有機米および特殊米品種への需要増加
・気候変動が年間米収量と水資源管理戦略に与える影響
・米における精米工程の自動化およびデジタルサプライチェーン追跡ソリューションへの投資増加
・健康志向の消費者と政府施策によるプレミアム・強化米製品への移行
・貿易政策の転換と輸送コストの変動による世界の米価格の変動性
・米代替品および特殊穀物の出現が、従来の米消費パターンに影響を与えています
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 米市場：製品タイプ別
・もち米、長粒種、中粒米、短粒種
第9章 米市場：形態別
・玄米、インスタント、パーボイルド、ホワイト
第10章 米市場品種別
・バスマティ、インディカ種、ジャポニカ、ジャスミン
第11章 米市場：流通チャネル別
・コンビニエンスストア、オンライン小売、専門店、スーパーマーケット・ハイパーマーケット
第12章 米市場：最終用途別
・外食産業向け、家庭用
第13章 米市場栽培方法別
・従来型、有機栽培
第14章 米市場包装形態別
第15章 米市場：地域別
第16章 米市場：グループ別
第17章 米市場：国別
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・米市場の規模はどのように予測されていますか？
2024年に3,076億米ドル、2025年には3,156億3,000万米ドル、2032年までには3,793億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.65%です。
・米業界における消費者の嗜好の変化はどのようなものですか？
健康志向の購買層は全粒米や有機米への関心を高めており、都市化と多忙なライフスタイルがインスタント米や調理済み米といった利便性の高い形態の需要を押し上げています。
・最近の米国関税調整はどのような影響を及ぼしましたか？
米国関税設定と関連するコンプライアンス対策の調整は、調達戦略、調達スケジュール、サプライチェーンのリスク評価に影響を与えました。
・米市場における主要なセグメンテーションの観点は何ですか？
製品タイプごとに固有の農学的要件、消費者の期待、加工プロトコルが存在し、目標とする価値を獲得するためには、対象を絞った農学、専用の精米ライン、カスタマイズされたマーケティング戦略が求められます。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
