省エネ・自動化対応が加速、注射用水（WFI）システム市場はCAGR 4.1％で拡大
注射用水（WFI）システムは、製薬およびバイオテクノロジー製造において極めて重要な設備であり、注射剤や無菌製剤、その他の重要な用途に求められる厳格な基準を満たす高品質な純水を生成する。WFIシステムには通常、逆浸透、蒸留、ろ過などのプロセスが含まれており、不純物や微生物を除去して水の純度と品質を確保する。この純水は医薬品の製剤における主要な成分であり、洗浄、滅菌、その他の製薬プロセスにも広く使用される。
注射用水（WFI）システムは、製薬業界やバイオテクノロジー分野において不可欠なインフラであり、無菌性と高純度が厳格に求められる注射剤や生物製剤の製造において中核的な役割を果たしている。このシステムは、逆浸透や多段蒸留、超濾過など複数の精製工程を通じて、不純物や微生物を徹底的に除去し、最終的に極めて清浄な水を提供する。医薬品の品質保証の観点からも、WFIの安定供給と管理は製造プロセス全体の信頼性を支える重要な要素となっている。
近年、グローバル市場における無菌製剤の需要増加や、生物製剤・細胞治療製品の拡大により、WFIシステムの導入と更新ニーズが高まっている。特に、GMPやPIC/Sに準拠した設備が求められる傾向が強まっており、信頼性とコンプライアンスを両立するシステムが注目されている。また、持続可能性やエネルギー効率への関心の高まりを受け、省エネ型蒸留器やヒートリカバリー機能を備えたシステムの導入が進んでいるのも特徴である。
市場の成長を牽引しているのは、世界的な製薬生産の高度化と、各国の規制強化である。特にアジア市場においては、医薬品品質管理の厳格化に伴い、WFIの品質要求が国際水準に近づいており、それに対応する先進的な設備の需要が顕著に高まっている。さらに、新型ウイルスやパンデミックへの備えとして、ワクチン製造拠点の整備が進む中、迅速かつ安定したWFI供給体制の構築が不可欠となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界注射用水生成システム市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/572013/wfi-generation-system）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.1%で、2031年までにグローバル注射用水 （WFI） システム市場規模は2.5億米ドルに達すると予測されている。
図. 注射用水 （WFI） システム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338031&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338031&id=bodyimage2】
図. 世界の注射用水 （WFI） システム市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、注射用水 （WFI） システムの世界的な主要製造業者には、Stilmas、BWT、BRAM-COR、MECO、STERIS、Syntegon、Truking Technology、Veolia Water Technologies、Organo、Evoqua Water Technologiesなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約57.0%の市場シェアを持っていた。
WFIシステム市場に参入する企業にとっては、信頼性、導入実績、サービス体制、そして法規制対応力が競争優位の鍵となる。市場は既に一定の成熟を見せつつあるが、高度な制御機能や自動化対応、リモートモニタリングなどの付加価値によって差別化の余地は大きい。また、カスタマイズ性の高い設計や既存ラインへのスムーズな統合も、ユーザーにとって重要な評価ポイントである。
