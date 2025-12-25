たけびし、AMOLEDモジュール（アクティブマトリクスOLEDモジュール）取り扱い開始のお知らせ
株式会社たけびし（本社：京都市右京区、以下「当社」）は、2025年12月1日より、以下2社のAMOLEDモジュールの取り扱いを開始いたしました。
AMOLEDモジュールとは、アクティブマトリックス方式の有機EL（OLED）技術を用いたディスプレイモジュールです。自己発光による高いコントラスト、鮮やかな色彩、高速応答性を特徴とし、スマートフォンやウェアラブル機器に広く採用されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336707&id=bodyimage1】
◆福禄山科技有限公司
FLSHAN Technology Co.LTD（通称FLS）
公式サイト：http://www.flshan.com/
・0.96インチ～2インチクラスまでの豊富な標準品ラインナップ。
・丸形、四角型両方の標準品あり。
・MOQ5000から対応可能。
◆江西??升科技有限公司
JIANGXI HUAERSHENG TECHNOLOGY CO.,Ltd（通称HUARSUN）
公式サイト：https://www.hesoled.com/ja/
・0.95インチ～6インチクラスまでの豊富な標準品ラインナップ。
・世界で数社しか実現できていない狭ベゼル品を提供可能。
【取扱開始日】
2025年12月1日
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社たけびし デバイスソリューション部 営業1課 鈴木
TEL：075-325-2206
E-mail：takashi.suzuki@takebishi.co.jp
当社は、今後も国内外のデバイス商材の取り扱いを拡大し、お客さまのものづくりを多方面からサポートしてまいります。
配信元企業：株式会社たけびし
AMOLEDモジュールとは、アクティブマトリックス方式の有機EL（OLED）技術を用いたディスプレイモジュールです。自己発光による高いコントラスト、鮮やかな色彩、高速応答性を特徴とし、スマートフォンやウェアラブル機器に広く採用されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336707&id=bodyimage1】
◆福禄山科技有限公司
FLSHAN Technology Co.LTD（通称FLS）
公式サイト：http://www.flshan.com/
・0.96インチ～2インチクラスまでの豊富な標準品ラインナップ。
・丸形、四角型両方の標準品あり。
・MOQ5000から対応可能。
◆江西??升科技有限公司
JIANGXI HUAERSHENG TECHNOLOGY CO.,Ltd（通称HUARSUN）
公式サイト：https://www.hesoled.com/ja/
・0.95インチ～6インチクラスまでの豊富な標準品ラインナップ。
・世界で数社しか実現できていない狭ベゼル品を提供可能。
【取扱開始日】
2025年12月1日
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社たけびし デバイスソリューション部 営業1課 鈴木
TEL：075-325-2206
E-mail：takashi.suzuki@takebishi.co.jp
当社は、今後も国内外のデバイス商材の取り扱いを拡大し、お客さまのものづくりを多方面からサポートしてまいります。
配信元企業：株式会社たけびし
プレスリリース詳細へ