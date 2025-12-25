こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ＯＤＫソリューションズ、ビジョンマップ特設サイトを公開
〜ブロックチェーン技術を活用し、「自分らしさ」が価値となる社会の実現へ〜
株式会社ＯＤＫソリューションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：勝根 秀和、以下 当社）は、当社のコーポレートメッセージ「データに、物語を。」を具体的に表現し、Web3.0※１時代を見据えた成長戦略の方向性を示すビジョンマップ特設サイトを公開いたしました。
当社は、この世界観の実現を通じ、雇用のミスマッチや労働力不足、地域活性化等の社会課題に向き合い、本人、そして組織の力を最大限に発揮できる社会の信用インフラ事業者を目指します。
背景
経済産業省の「人材版伊藤レポート2.0」では、人的資本価値の最大化に向け、個人と企業が互いに選び、選ばれる関係への転換が提言されています。また、人的資本経営の実践において、自律的なキャリア形成と、組織の枠を越えた流動性が不可欠とされています。※２
しかし、現実の労働市場では、本人のスキルや経験を客観的に証明することは容易ではありません。日本が直面する労働力不足の本質は、単なる人口減少だけではなく、本人の潜在的可能性が十分に活用されていない機会の損失にあると私たちは考えています。
当社は、ブロックチェーン技術※３が社会にもたらす変革をいち早く捉え、Web3.0領域での実証実験を継続して取組んでまいりました。
【これまでの主な取組み】
▶︎「個人の体験を価値化」するWeb3.0サービスの社会実装に向け、 株式会社電通グループとの共同研究を開始（ https://ssl4.eir-parts.net/doc/3839/tdnet/2217465/00.pdf ）
▶︎Web3.0 サービス『アプデミー』、電通グループ、パナソニックＨＤらの「トレーサビリティ基盤開発プロジェクト」に採用（ https://ssl4.eir-parts.net/doc/3839/tdnet/2469876/00.pdf ）
▶︎当社『アプデミー』、ブロックチェーンによるクリエイターへの新しい報酬分配システムを検証（ https://ssl4.eir-parts.net/doc/3839/tdnet/2507812/00.pdf ）
ビジョンマップについて
当社のビジョンマップは、人生における成長の軌跡を「すごろく」という親しみやすい形で表現したものです。難解になりがちなWeb3.0やブロックチェーン技術を、データの蓄積によって本人の可能性が広がる様子として描きました。特設サイトでは、自分らしさが価値となり、自ら未来を切り拓く主人公たちの３つの物語を紹介しています。
https://digitalpr.jp/table_img/2273/125320/125320_web_1.png
人生伴走データプラットフォーム『アプデミー』とは
このビジョンマップの土台となっている社会基盤が、人生伴走データプラットフォーム『アプデミー』です。
『アプデミー』は、自身のデータをプラットフォーム側ではなく、自分自身で管理・活用する自己主権型アイデンティティ（SSI）※４の思想に基づいています。
私たちが描く未来は、埋もれた才能を引き出し、個人・組織・コミュニティのポテンシャルが評価される社会です。当社は、この『アプデミー』を通じて、過去の実績だけでなく、人的ネットワークや価値観、潜在力を可視化することで、誰もが公正に評価され、挑戦できる社会を構築してまいります。
※１：ブロックチェーン技術を基盤とした、次世代の分散型インターネット。
※２：（出典）経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会」報告書
※３：取引記録を時系列に連結し、多数のコンピュータで共有・検証する分散型台帳技術。改ざんが困難で透明性と信頼性が高く、暗号資産だけでなく物流や契約自動化など幅広く活用可能。
※４：特定の管理者に依存せず、本人が自身のデータを保有し、その開示範囲や利用方法を自らコントロールできる、Web3.0時代の新しいＩＤ管理の概念。ブロックチェーン等を用いることで、デジタル上の情報の真正性を担保できる。
（『UCARO』、『アプデミー』は、当社の登録商標です。）
【株式会社ＯＤＫソリューションズ】
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号
代表者 ：勝根 秀和
設立 ：1963年（昭和38年）４月１日
資本金 ：６億3,720万円（2025年9月30日現在）
Ｔｅｌ ：06-6202-3700（代表）
Ｆａｘ ：06-6202-0445
ＵＲＬ ：https://www.odk.co.jp/
事業内容：教育・金融・医療分野へＩＴサービスを提供
『ビジネスを、スマートにつなぐ。人生の、ストーリーをつむぐ。』
ＩＴの力で、すべての人の人生に喜びをもたらしたい。私たちのビジネスは、夢に向かって挑戦する人の人生を、より素晴らしい方向へとリードするソリューションでありたいと願っています。
1963年の創業以来、積み重ねてきたデータと経験で、お客様のビジネスをスマートにつなぎ、そして、より豊かな人生のストーリーをつむいでいきます。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＯＤＫソリューションズ 経営戦略室 担当：岡田、國久
TEL：06-6202-0413 FAX：06-6202-0445
E-mail：ir@odk.co.jp
関連リンク
ビジョンマップ特設サイト
https://www.odk.co.jp/company/visionmap/
株式会社ＯＤＫソリューションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：勝根 秀和、以下 当社）は、当社のコーポレートメッセージ「データに、物語を。」を具体的に表現し、Web3.0※１時代を見据えた成長戦略の方向性を示すビジョンマップ特設サイトを公開いたしました。
当社は、この世界観の実現を通じ、雇用のミスマッチや労働力不足、地域活性化等の社会課題に向き合い、本人、そして組織の力を最大限に発揮できる社会の信用インフラ事業者を目指します。
背景
経済産業省の「人材版伊藤レポート2.0」では、人的資本価値の最大化に向け、個人と企業が互いに選び、選ばれる関係への転換が提言されています。また、人的資本経営の実践において、自律的なキャリア形成と、組織の枠を越えた流動性が不可欠とされています。※２
しかし、現実の労働市場では、本人のスキルや経験を客観的に証明することは容易ではありません。日本が直面する労働力不足の本質は、単なる人口減少だけではなく、本人の潜在的可能性が十分に活用されていない機会の損失にあると私たちは考えています。
当社は、ブロックチェーン技術※３が社会にもたらす変革をいち早く捉え、Web3.0領域での実証実験を継続して取組んでまいりました。
【これまでの主な取組み】
▶︎「個人の体験を価値化」するWeb3.0サービスの社会実装に向け、 株式会社電通グループとの共同研究を開始（ https://ssl4.eir-parts.net/doc/3839/tdnet/2217465/00.pdf ）
▶︎Web3.0 サービス『アプデミー』、電通グループ、パナソニックＨＤらの「トレーサビリティ基盤開発プロジェクト」に採用（ https://ssl4.eir-parts.net/doc/3839/tdnet/2469876/00.pdf ）
▶︎当社『アプデミー』、ブロックチェーンによるクリエイターへの新しい報酬分配システムを検証（ https://ssl4.eir-parts.net/doc/3839/tdnet/2507812/00.pdf ）
ビジョンマップについて
当社のビジョンマップは、人生における成長の軌跡を「すごろく」という親しみやすい形で表現したものです。難解になりがちなWeb3.0やブロックチェーン技術を、データの蓄積によって本人の可能性が広がる様子として描きました。特設サイトでは、自分らしさが価値となり、自ら未来を切り拓く主人公たちの３つの物語を紹介しています。
https://digitalpr.jp/table_img/2273/125320/125320_web_1.png
人生伴走データプラットフォーム『アプデミー』とは
このビジョンマップの土台となっている社会基盤が、人生伴走データプラットフォーム『アプデミー』です。
『アプデミー』は、自身のデータをプラットフォーム側ではなく、自分自身で管理・活用する自己主権型アイデンティティ（SSI）※４の思想に基づいています。
私たちが描く未来は、埋もれた才能を引き出し、個人・組織・コミュニティのポテンシャルが評価される社会です。当社は、この『アプデミー』を通じて、過去の実績だけでなく、人的ネットワークや価値観、潜在力を可視化することで、誰もが公正に評価され、挑戦できる社会を構築してまいります。
※１：ブロックチェーン技術を基盤とした、次世代の分散型インターネット。
※２：（出典）経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会」報告書
※３：取引記録を時系列に連結し、多数のコンピュータで共有・検証する分散型台帳技術。改ざんが困難で透明性と信頼性が高く、暗号資産だけでなく物流や契約自動化など幅広く活用可能。
※４：特定の管理者に依存せず、本人が自身のデータを保有し、その開示範囲や利用方法を自らコントロールできる、Web3.0時代の新しいＩＤ管理の概念。ブロックチェーン等を用いることで、デジタル上の情報の真正性を担保できる。
（『UCARO』、『アプデミー』は、当社の登録商標です。）
【株式会社ＯＤＫソリューションズ】
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号
代表者 ：勝根 秀和
設立 ：1963年（昭和38年）４月１日
資本金 ：６億3,720万円（2025年9月30日現在）
Ｔｅｌ ：06-6202-3700（代表）
Ｆａｘ ：06-6202-0445
ＵＲＬ ：https://www.odk.co.jp/
事業内容：教育・金融・医療分野へＩＴサービスを提供
『ビジネスを、スマートにつなぐ。人生の、ストーリーをつむぐ。』
ＩＴの力で、すべての人の人生に喜びをもたらしたい。私たちのビジネスは、夢に向かって挑戦する人の人生を、より素晴らしい方向へとリードするソリューションでありたいと願っています。
1963年の創業以来、積み重ねてきたデータと経験で、お客様のビジネスをスマートにつなぎ、そして、より豊かな人生のストーリーをつむいでいきます。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＯＤＫソリューションズ 経営戦略室 担当：岡田、國久
TEL：06-6202-0413 FAX：06-6202-0445
E-mail：ir@odk.co.jp
関連リンク
ビジョンマップ特設サイト
https://www.odk.co.jp/company/visionmap/