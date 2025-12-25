こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「第20回アジア競技大会」のパートナーシップ契約を締結
NTT株式会社（以下、NTT）は、2026年9月19日（土）から2026年10月4日（日）までの期間、愛知県を中心に開催される「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」について、オフィシャルパートナー（Tier2）として、公益財団法人 愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会およびアジア・オリンピック評議会とパートナーシップ契約を締結しました。
本契約の対象は、NTTに加えて、NTTグループのNTT西日本株式会社（以下、NTT西日本）および、株式会社NTTドコモ（以下、NTTドコモ）の計3社です。
NTTグループのNTT西日本は、本大会で使用される全会場において、大会用の通信ネットワーク等を提供いたします。加えて、多くの方が配信を通じて大会をお楽しみいただけるよう、放送用の通信ネットワークも提供いたします。
また、NTTグループのNTTドコモは、会場向け無線通信の品質強化により、会場のお客さまへ快適な通信サービスを提供いたします。
NTT、NTTグループのNTT西日本およびNTTドコモは、本大会を盛り上げるとともに、本大会に出場するアスリートの皆さまを応援してまいります。
【参考】 「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」 開催概要
【参考】 「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」 開催概要
以上