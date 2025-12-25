熱海で人気のプリン専門店「熱海プリン」(所在地：静岡県熱海市、運営：株式会社フジノネ)は、2026年1月1日から全店舗で、みなさまとともにお正月をお祝いします。熱海プリンの中でも新しい「来宮駅店」では、1月1日(木)～3日(土)の3日間限定で、「ふるまいしるこ」を無料(※1日100名様限定)でふるまうイベントを開催します。同時に店舗限定の「麦こがしプリン」と定番の「熱海プリン 特製カラメルシロップ付」が味わえる「来宮駅店限定2個セット(870円)」もご用意いたしました。また熱海プリンで唯一、お食事も楽しんでいただける「ドライブイン熱海プリン食堂」では、お正月限定デザインが升に入った「お正月升プリン～干支升付き～」や大福が大きくのった「まるでいちご大福プリン」、皿プリン7個分の大きさでお正月飾りがのった「新年ジャンボプリン」とここでしか味わえないメニューが盛りだくさんです。

ほかにも、熱海プリン全店舗で販売されるお正月限定デザインの商品や3,500円以上お買い上げのお客さま全員に熱海プリンのマスコットキャラクター「開運かばさん根付け(※1,400個限定)」をプレゼントいたします。2026年は午年、パワースポット「來宮神社」へ足を運ぶ前に温かい「おしるこ」で癒しのひと時をご提供いたします。お参りのあとは、お正月限定商品を目指して熱海プリンの店舗を駆け巡り、帰りは熱海の温泉に浸かっていけば、思い出に残る1日となること間違いなしです。





～ 新年を祝い来宮駅店限定のふるまいしるこ、熱海プリン食堂限定メニューが登場します ～





■ここでしか手に入らない！～来宮駅店限定商品～

～ パワースポットのおともに！温かい癒しのひと時 ～

熱海プリンで唯一、お正月三が日の期間中8時30分からオープンする来宮駅構内にある店舗で、熱海観光でも人気のパワースポット「來宮神社」にちなんだ「麦こがしプリン」を店舗限定で販売しています。そんなご利益が満ちた場所で、新年早々「ふるまいしるこ～麦こがしだんご入～」を無料でご提供。2026年1月1日(木)からの3日間、合計300名様限定のふるまいとなっております。さらに、来宮駅店限定の商品を加えた「来宮駅店限定2個セット」も年始から販売開始となります。





◆計300名様限定！「ふるまいしるこ～麦こがしだんご入～」

寒い冬には、温かい「おしるこ」。甘く煮た小豆の汁でいただく、お正月の代表的な行事食です。年神様の力を授かり、1年の健康や無病息災を願う意味があり、小豆の赤色には魔除けの意味も込められています。

来宮駅店では、麦こがしをまぶした白玉だんごをトッピングしたおしるこで、癒しの時間をお届けいたします。





＜概要＞

実施日：2026年1月1日(木)～3日(土)の3日間限定

※1日100名様限定

価格 ：無料





ふるまいしるこ～麦こがしだんご入～ 無料





◆来宮駅店限定！2個セット

気になる中身は、来宮駅店限定の「麦こがしプリン」と、定番の「熱海プリン 特製カラメルシロップ付」の2個となっております。

お正月のこの時期に、限定と定番を同時に味わえるお楽しみセットをご提供いたします。

※セット内容が変更になる場合もございます。





＜概要＞

発売日 ：2026年1月1日(木)～1月4日(日)

※無くなり次第終了

価格 ：870円

アレルギー：乳成分、卵、ゼラチン、大豆





来宮駅店限定2個セット 870円





■ここでしか味わえない！～ 食堂限定お正月メニュー ～

～ 新年早々、店舗限定メニューの登場！ ～

お食事メニューがあるのは「ドライブイン熱海プリン食堂」だけとなっております。2026年1月1日(木)から、お正月限定デザインが升に入った「お正月升プリン ～干支升付き～」や、自慢のプリンの上に大きな大福と生のいちごがのった「まるでいちご大福プリン」が登場。さらに、レトロな味わいのプリンの上にお正月飾りをのせた「新年ジャンボプリン」には、梅や竹、獅子舞など新年を祝うモチーフとともに、熱海プリンのマスコットキャラクターである「かばさんクッキー」を添えました。





◆食堂限定！「お正月升プリン ～干支升付き～」

いちご大福がイチオシ！ティラミスクリームの下には、プリンとパンケーキが隠れたお正月限定メニューが今年も！

器から顔を覗かせる「かばさん」が、まるでお風呂に浸かっているようなビジュアルスイーツです。

2026年限定午年升もお持ち帰りできます。





＜概要＞

発売日 ：2026年1月1日(木)～ ※無くなり次第終了

価格 ：1,800円

アレルギー：乳成分、卵、小麦、大豆、ゼラチン





お正月升プリン ～干支升付き～ 1,800円





・「お正月升プリン ～干支升付き～ティラミス」(奥)

※クラシックプリン

・「お正月升プリン ～干支升付き～ 抹茶ティラミス」(中央)

※抹茶プリン

・「お正月升プリン ～干支升付き～ いちご大福」(手前)

※クラシックプリン





※升はお持ち帰りできます。





◆食堂限定！「まるでいちご大福プリン」

プリンで“まるで鏡もち”。あんこと、とろけるクリームにもちもちの求肥をのせて、いちごをトッピング！“プリンも、大福も！”そんな欲張りたい人に送るスイーツです。





＜概要＞

発売日 ：2026年1月1日(木)～ ※無くなり次第終了

価格 ：700円 ※テイクアウト有

アレルギー：乳成分、卵、ゼラチン





まるでいちご大福プリン 700円





◆食堂限定！「新年ジャンボプリン」

「ジャンボ皿プリン」がお正月仕様になって登場します。

上にのったモチーフたちは、縁起物ばかりで、よく見ると熱海プリンお馴染みの「かばさん」も。

新年はじめのジャンボプリンをぜひみなさまでご一緒に！

(※皿プリン7個分の大きさです)





＜概要＞

発売日 ：2026年1月1日(木)～ ※無くなり次第終了

価格 ：2,000円 ※1日5食限定

アレルギー：乳成分、卵、小麦、ゼラチン、大豆





新年ジャンボプリン 2,000円





■「熱海プリン」全店舗共通！～お正月限定商品～

◆「紅白プリン」

「紅(赤)」は喜びと生命力を、「白」は神聖と純潔と始まりを象徴します。「紅」には、静岡県産のいちごピューレでつくる、やさしくとろける「いちごプリン」。ベリーソースをかけて甘く爽やかなひとくちをいただきます。

「白」には、たっぷりの生クリームと白いたまご、和三盆の甘さが上品にとろける白いカスタードプリン。カラメルソースにも、和三盆入りのお正月限定プリンです。





＜概要＞

発売日 ：2026年1月1日(木)～ ※無くなり次第終了

価格 ：1,000円

アレルギー：乳成分、ゼラチン、卵





紅白プリン 1,000円





◆計1,400個限定！「開運かばさん根付け」のプレゼント

黄色は、金運、財運、幸福、繁栄を象徴する色とされ、お金の流れを良くし、ポジティブなエネルギーでチャンスを引き寄せる開運カラーです。「2026年」と入った黄色のかばさんは、今年だけの特別な思い出となるはず！





＜概要＞

配布開始日：2026年1月1日(木)～

※熱海プリンにて、3,500円以上のご購入されたお客さま限定となります。

※熱海プリン全店で、1,400個のプレゼントとなるため、各店舗無くなり次第終了となります。





開運かばさん根付け ※3,500円以上のお買い上げにて、 プレゼント(1,400個限定)





～お正月限定デザインに、一目惚れ！～

◆お正月限定デザインが登場

熱海プリンの瓶、蓋の上に被せるラッピングが、この時期だけの2026年限定デザインとなります。





＜概要＞

発売日 ：2026年1月1日(木)～ ※無くなり次第終了

価格 ：420円

アレルギー：乳成分、卵





お正月限定デザイン 420円





◆「限定升」の販売

「升」は、国外から伝来し日本の太閤検地によって規格が統一されたところから由来するもので「一升瓶」や「一升米」のように、容量や量を表す際に使われます。

2026年限定デザインが入った「限定升」は、節分の豆入れやお酒の器、お皿や小物入れとして、1年中楽しんでいただけます。





＜概要＞

発売日：2026年1月1日(木)～ ※無くなり次第終了

価格 ：1,200円





限定升 1,200円





◆保冷バッグ

熱海プリンのお土産のおともに、2026年の干支限定デザインでご提供します。





＜概要＞

発売日：2026年1月1日(木)～

※無くなり次第終了

価格 ：500円





保冷バッグ 500円









※価格は全て税込です。









■イベント開催概要

【イベント名称】

【熱海プリン】お正月2026年を祝うイベントを開催！

2026年1月1日から限定商品が盛りだくさん

～新年を祝い来宮駅店限定のふるまいしるこ、熱海プリン食堂限定メニューが登場します～





2026年お正月の熱海プリン





【開催日程】

●「熱海プリン」来宮駅店

2026年1月1日(木)～ ※無くなり次第終了

・「来宮駅店限定2個セット」

・「ふるまいしるこ～麦こがしだんご入～(1日100食/無料)」

※2026年1月1日(木)～3日(土)の3日間限定。





●「熱海プリン」ドライブイン熱海プリン食堂

2026年1月1日(木)～ ※無くなり次第終了

・「お正月升プリン ～干支升付き～」

・「まるでいちご大福プリン」

・「新年ジャンボプリン」





●「熱海プリン」全店舗

2026年1月1日(木) ～ ※無くなり次第終了

・「紅白プリン」

・「限定升」

・「お正月限定の保冷バッグ」

・「お正月限定ラッピング」

・「開運かばさん根付け(※1,400個限定)」※3,500円以上のお買い上げ必須。





【場所・時間】

● 熱海プリン ：10時～18時

● 熱海プリンカフェ2nd ：10時～18時

● 渚の熱海プリン ：10時～17時

● ドライブイン 熱海プリン食堂：10時～17時30分(L.O.17時)

● 熱海プリン来宮駅店 ：9時～17時

※2026年1月1日(木)～3日(土)の期間8時30分～









■「熱海プリン」について

近年、20代30代に人気を誇る熱海。熱海の街を活性化させたいとの想いから2017年よりオープン。

かつての古き良き熱海を思わせるどこか懐かしいけど新しいプリンを提供するプリン専門店です。

Instagramの「#熱海プリン」投稿は、現在9.4万件以上。1日最高8,000本、累計300万本以上のプリンを販売しています。メディアにも連日取り上げられ、熱海の顔となったブランドです。熱海駅前商店街の小さな1号店からスタートし、現在は、熱海エリアにコンセプトの異なる5店舗を展開しています。





【公式サイト】 https://www.atami-purin.com/

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/atamipurin/

【通販】 https://atami-purin.shop-pro.jp/





●店舗

名称 ：熱海プリン

所在地：静岡県熱海市田原本町3-14

熱海プリン1号店。熱海駅から1番近い売店風スタンド。

すぐ食べたい！お土産に買いたい時はここがおすすめ。





名称 ：熱海プリンカフェ2nd

所在地：静岡県熱海市銀座町10-22

海に近い熱海銀座商店街にあり、フォトジェニック度No.1！

お風呂をイメージしたイートインスペースで長風呂プリン。





名称 ：渚の熱海プリン

所在地：静岡県熱海市和田浜南町10-1 ATAMI BAY RESORT KORAKUEN 内 2階

ハッピーバカンスがテーマのゆったり穴場「熱海プリン」。





名称 ：ドライブイン 熱海プリン食堂

所在地：静岡県熱海市上多賀10-1

長浜海水浴場の目の前。唯一のお食事を提供する「熱海プリン」。

観光のお客様だけでなく地元の皆様もおもてなし。





名称 ：熱海プリン来宮駅店

所在地：静岡県熱海市福道町7番18号 来宮駅構内

駅舎をイメージした”レトロかわいい”店構え。來宮神社をイメージした限定商品を多数展開。









■会社概要

商号 ： 株式会社フジノネ

所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月

事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理

ブランド店舗の開発・運営

観光土産品の企画・開発・卸販・販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://www.fujinone.co.jp/