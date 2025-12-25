北海道・千歳市の「道の駅サーモンパーク千歳」(所在地：北海道千歳市、運営：株式会社ムーバー)では、2025年12月26日(金)から1月12日(月・祝)までの18日間、冬の千歳に訪れる人々へ、あたたかさと物語のある一皿を届けたい。そんな思いから、サーモンパーク千歳では今年、調味料選手権2025(日本野菜ソムリエ協会主催)の出汁部門で最優秀賞を受賞した「かにつゆ」を使った冬の食イベントを開催します。

公式サイト： https://www.salmonpark.com/





「かにつゆ」と楽しむ 冬の新作メニュー









■「かにつゆ」とたのしむ、冬の食イベントについて

北海道へ降り立った瞬間に感じる空気の澄んだ冷たさ。その凛とした空気に、湯気がふわりと溶け込む。主役は、調味料選手権2025(日本野菜ソムリエ協会主催)の出汁部門で最優秀賞を受賞した「かにつゆ」。蟹の旨みを引き出すこの調味料を、館内の5店舗がそれぞれの個性で仕上げ、冬に食べたくなる“湯気の物語”を形にしました。

千歳の旅の途中に立ち寄る旅行客はもちろん、冬休みの家族連れ、ちょっと特別な気分を味わいたい地元の方まで。幅広い世代が楽しめるラインナップが並びます。館内のお土産コーナーでは「かにつゆ」の試飲も可能。香りから始まる“小さな旅”を、ぜひお楽しみください。





かにつゆ









■ふるさとラーメン食堂 ちとせがわ

湯気の奥に蟹の香り。湯気の立つラーメンは、冬の鉄板。

その中でも、ここでしか味わえない“蟹の香り立つ”3品が登場します。





・濃厚カニ味噌ラーメン

千歳産白味噌×蟹みその組み合わせに、途中で“焼きカニ味噌”を加えると味がくっきり変化。番組ロケで重宝される“味変シーン”の撮れ高も期待できる一品です。

本体価格 ：1,270円(税込1,300円)

アレルギー：海老・カニ・卵・小麦・大豆・豚肉・ごま

濃厚カニ味噌ラーメン





・かに！と蟹チャーハン

蟹味噌と「かにつゆ」を混ぜ込んだチャーハンの上に、オオズワイガニをまるごと一杯。

その迫力は、思わずカメラを向けたくなる一皿です。

本体価格 ：1,910円(税込2,100円)

アレルギー：カニ・海老・小麦・乳成分・卵・大豆

かに！と蟹チャーハン





・かにつゆ蟹玉ラーメン

かにつゆ×蟹みそのスープに、半熟の蟹玉が器いっぱいにふんわりとのっています。

本体価格 ：1,050円(税込1,150円)

アレルギー：海老・カニ・卵・乳成分・小麦・大豆

かにつゆ蟹玉ラーメン









■海鮮丼屋 とと丸

とと丸

海鮮の旨みと「かにつゆ」の香りが合わさると、冬の寒ささえ、ごちそうになります。

魚介と“蟹の香りの余韻”が交わる3品です。





・最優秀かにつゆの蟹雑炊

湯気の立ち上がりが美しい蟹雑炊。卓上でくつくつと煮えるごはんに、かにつゆの旨みが染みこんでいきます。食べる直前に卵をゆっくり入れると、半熟のとろみがやさしく全体を包みます。寒い冬にほっとあたたまる一品です。

本体価格 ：909円(税込1,000円)

アレルギー：卵・カニ・海老・小麦・ごま・大豆

最優秀かにつゆの蟹雑炊





・北海道産オオズワイガニの蟹汁

器からあふれるように添えられたオオズワイガニの半身。

冬の海の力強さを感じるビジュアルで、旅のワンシーンにぴったりです。

本体価格 ：909円(税込1,000円)

アレルギー：カニ・海老・小麦・乳成分・卵・大豆

北海道産オオズワイガニの蟹汁





・最優秀賞かにつゆの6種丼 ～蟹醤油で堪能～

醤油に「かにつゆ」を合わせた蟹醤油で食べる新提案。

6種の魚介が並ぶ丼は、どこから箸を入れても蟹の余韻が続きます。

本体価格 ：1,818円(税込2,000円)

アレルギー：海老・カニ・小麦・さけ・いくら・大豆

最優秀賞かにつゆの6種丼 ～蟹醤油で堪能～









■TAMAGOYA

TAMAGOYA～親子丼とざんぎ～

冬の冷たい空気に嬉しい、湯気立つとろふわ親子。

定食スタイルでゆっくり味わう、体の芯まで温まるメニュー。





・最優秀賞かにつゆの飲む親子丼

千歳産卵のぷるんとした食感と、「かにつゆ」の奥行きある味。

鶏もも肉・にら・蟹のほぐし身が加わり、ひと口ごとに表情が変わります。

山わさび、七味でさらにアクセントを。

本体価格 ：1,183円(税込1,280円)

アレルギー：海老・カニ・卵・乳成分・小麦・大豆・りんご・ゼラチン・ごま

最優秀賞かにつゆの飲む親子丼









■レストラン サーモンキング

レストラン サーモンキング

冬の湯気が絵になる、グリルメニュー。

厨房から立ち上る音や湯気には、どこか人を惹きつける力があります。

“じゅわっ”と響く鉄板の音、立ち上る香り。その一瞬を切り取りたくなるメニューが登場します。





・蟹クリームドリア ～カニの愛が熱すぎる～

ターメリックライスの上には、北海道産のほうれん草・じゃがいも・ブロッコリーがごろり。そこへ「かにつゆ」入りクリームソースをとろり。スプーンを入れると熱がふわっと立ち上がり、冬の空気をふんわり包みます。

本体価格 ：1,280円(税込1,408円)

アレルギー：えび・カニ・乳成分・小麦・卵・大豆・鶏肉

蟹クリームドリア ～カニの愛が熱すぎる～





・グリルサーモン ～カニの愛を受け止めて～

鉄板の上でじゅっと香ばしく焼き上げたサーモンに、蟹クリームと蟹ほぐし身を合わせました。

添えられたじゃがバターとロースト玉ねぎがついた冬にぴったりの一皿です。

本体価格 ：1,580円(税込1,738円)

アレルギー：えび・かに・乳成分・小麦・卵・大豆・鶏肉

グリルサーモン ～カニの愛を受け止めて～





・サーモンカツ ～カニクリームとチーズの愛がけ～

鉄板の上でとろけるチーズと蟹クリーム。その豊かな香りをまとったサーモンカツは、二層の味を楽しめます。

添えられた野菜がそれぞれの彩りを引き立てます。

本体価格 ：1,580円(税込1,738円)

アレルギー：卵・小麦・乳成分・牛肉・豚肉・ごま・大豆・りんご

サーモンカツ ～カニクリームとチーズの愛がけ～









■【特記：「かにつゆ」は館内お土産コーナーにて試飲可能です。】









【施設概要】

名称 ：道の駅サーモンパーク千歳

所在地 ：〒066-0028 北海道千歳市花園2丁目4-2

面積 ：約24,000m2

建物形式：重量鉄骨造平屋建

駐車台数：普通車222台(EV急速充電器 1基、24時間利用可能)／大型車12台／

身障者用6台 計240台

施設設備：トイレ／地域振興施設(物販施設、飲食施設、コミュニティ施設、

加工室、キッズスペース、屋外交流広場、ベビーコーナー、

公衆無線LAN、情報コーナー)／指定緊急避難場所、EV急速充電器

営業時間：駐車場を含む屋外施設・公衆トイレ 24時間

農産物直売所・物販 午前9時～午後5時

フードコート・グリルレストラン サーモンキング

午前10時～午後4時(ラストオーダー)※レストランは午後2時ラストオーダー

※フードコートの一部店舗は営業時間が異なります





【会社概要】

運営会社 ：株式会社ムーバー(指定管理者：株式会社TTC)

代表者 ：代表取締役 河越 敬仁

所在地 ：〒066-0035 北海道千歳市高台2丁目7番1号

ステージノア高台 1階B

主な事業内容：道の駅「サーモンパーク千歳」の管理運営、観光土産品の開発、

製造及び販売 工芸品、民芸品の加工及び販売、食料品の販売、

飲食店の経営、地域商社事業に関する業務