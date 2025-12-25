ºòÇ¯1¥õ·î¤Ç´°Çä¡ª2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¡¡¡Ø¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥é¥¤¥È¥¸¥§¥ë¡Ù¥é¥¤¥È¤Ê»ÈÍÑ´¶¤Î¥¸¥§¥ë¾õ¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥Ðー¸¦µæ½ê(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è)¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎÅß¤Î¸ÂÄêÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë¡Ö¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥ê¥Ã¥Á¥¸¥§¥ë¡×¤ò¥é¥¤¥È¤Ê»ÈÍÑ´¶¤Ë¤·¤¿¡Ø¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥é¥¤¥È¥¸¥§¥ë¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï11:00º¢¹¹¿·Í½Äê)¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ïー¥Ðー¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥ë¾õ¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¢¨1¤ËÈþÍÆ±ÕÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë6¼ïÎà¤ÎÏÂ´Á¿¢Êª¥¨¥¥¹¤ä¡¢ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤ËÍ¥¤ì¤¿14¼ïÎà¤Î¥¢¥ß¥Î»À¢¨2¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ÇÉÔ°ÂÄê¤Ê»þµ¨¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£´¥Áç¤·¤¿È©¤ËÁÇÁá¤¯¤Ê¤¸¤ß¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¤¢¤ë¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿È©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤Î¤«¤Ê¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥Öー¥±¤Î¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥é¥¤¥È¥¸¥§¥ë¡Ù2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
6¼ïÎà¤ÎÏÂ´Á¿¢Êª¥¨¥¥¹
¢ã¾¦ÉÊ³µÍ×¢ä
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§ ¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¥é¥¤¥È¥¸¥§¥ë
ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê¡§ 30g¡¡2,420±ß(ÀÇ¹þ) (¥¹¥Ñ¥Á¥å¥éÉÕ¤)
¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡§
¡ý¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥Ò¥È·¿¥»¥é¥ß¥É¢¨3¡¢¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À2K¢¨4¡¢¥È¥ì¥Ï¥íー¥¹¢¨4¡¢¥¢¥é¥ó¥È¥¤¥ó¢¨4¡¢6¼ïÎà¤ÎÏÂ´Á¿¢Êª¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¡£»ç³°Àþ¥À¥áー¥¸¤Ç´¥Áç¤·¤¿È©¤ò¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿È©¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ý14¼ïÎà¤Î¥¢¥ß¥Î»À¢¨2¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¼é¤êÈ©¤Ë½á¤¤¤È¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ý¥¢¥ó¥Á¥Ý¥ê¥åー¥·¥ç¥óÀ®Ê¬(¥Ä¥Ð¥²Ö¥¨¥¥¹)¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ý¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡¢´À¤äÈé»é¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ý¥íー¥º¡¢¥é¥Ù¥ó¥Àー¡¢¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¤¬¤ä¤µ¤·¤¯¹á¤ë¡È¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥Öー¥±¡É¤Î¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑÊýË¡¡§
²½¾Ñ¿å¤¬´¥¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¢¤º¤Î³2～3Î³¤¯¤é¤¤¤ò¥¹¥Ñ¥Á¥å¥é¤Ç¼è¤ê¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¹¤²¤Æ´é¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ÊÝ¼¾À®Ê¬¡¡¢¨2 ¥¿¥¦¥ê¥ó¡¢¥ê¥·¥óHCl¡¢¥¢¥é¥Ë¥ó¡¢¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¡¢¥Ò¥¹¥Á¥¸¥óHCl¡¢¥»¥ê¥ó¡¢¥×¥í¥ê¥ó¡¢¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¡¢¥È¥ì¥ª¥Ë¥ó¡¢¥Ð¥ê¥ó¡¢¥í¥¤¥·¥ó¡¢¥°¥ê¥·¥ó¡¢¥¤¥½¥í¥¤¥·¥ó¡¢¥Õ¥§¥Ë¥ë¥¢¥é¥Ë¥ó(¤¹¤Ù¤ÆÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬)¡¡¢¨3¡¡¥»¥é¥ß¥ÉNP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉAP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNG(¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬)¡¡¢¨4ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬¡¡¢¨5¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸²ÌÈé¥¨¥¥¹(ÈéÉæ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬)
ÌµÅº²Ã¼çµÁ(R)
¥Ïー¥Ðー¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡ÖÈ©¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤òÊä¤¤¡¢È©ËÜÍè¤ÎÆ¯¤¤ò½õ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÌµÅº²Ã¼çµÁ(R)¡×¤ò´Ó¤¡¢¤½¤ÎÍýÇ°¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î²½¾ÑÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
