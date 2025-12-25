リーガルコーポレーション直営アウトレット(一部店舗を除く)では、1月1日(祝)～1月3日(土)まで新年恒例の「新春福引」を開催いたします。リーガルファクトリーストア、クラークス アウトレット入間にて、1会計10,000円(税込)以上で福引きにチャレンジ！【各賞とお値引き額】●大吉賞 税込3,300円引き●中吉賞 税込1,100円引き●小吉賞 税込550円引き●吉賞 税込110円引きアウトレット店舗の福引きで、新年の運試しをしてみませんか？ 皆様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしています。

開催期間

1月1日(祝)～1月3日(土)

開催店舗

REGAL FACTORY STORE （一部店舗を除く）Clarks OUTLET 入間

https://www.regal.co.jp/shopCategory/regal_factory_store

【対象外店舗】八重洲店、名古屋店、大阪店、南町田店、広島店※仙台港店、仙台泉店は1月1日(祝)が定休日のため、1月2日(金)からの開催となります。

【同時開催】

リーガルコーポレーション直営アウトレットでは、1月1日(祝)より「新春セール」を開催いたします。新春セール期間中は、対象商品をアウトレット価格からさらにおトクな特別価格にてご提供いたします。

開催店舗

REGAL FACTORY STOREClarks OUTLET 入間

※南町田店（新春福引対象外）、仙台港店、仙台泉店は新年1月2日(金)からの営業となります。※八重洲店、名古屋店は新年1月4日(日)からの営業となります。※大阪店は新年1月5日(月)からの営業となります。