「志我の里」は滋賀県高島市の豊かな森と清らかな水に囲まれた里山にあり、古民家をセルフビルドで移築した木のぬくもりが溢れる１日１組限定の一棟貸しの宿です。運営するのは薪ストーブの販売施工を行う株式会社薪来歩（代表取締役・池田卓矢）で、宿にも本場ヨーロッパから輸入した高品質な薪ストーブが設置されているため、冬でも体の芯からあたたまることができます。薪を割って火にくべて、ゆらめく炎を眺めながらゆったりと過ごす。そんな“火のある暮らし”を体験できる古民家宿です。

冬季限定で“非日常”な体験

真冬になれば「志我の里」の周辺は一面、雪に覆われることも。そんな季節だからこその楽しみを期間限定でご提供します。それが、囲炉裏で味わう田舎料理と、薪ストーブのサウナ体験です。※宿泊や食事は別途料金がかかります。

囲炉裏で味わう“田舎料理”

宿の１室に設けられた囲炉裏を囲んで、びわ湖でとれた魚の串焼きや煮込み料理などの郷土料理を楽しむことができます。昔ながらの雰囲気の中で味わう“田舎料理”は絶品です。※囲炉裏の使用料：5,000円／1組

雪へダイブ！薪サウナで“ととのう”

フィンランド製の薪ストーブを備えた組み立て式の個室サウナ＝バレルサウナ。80度近い高温でじっくりあたたまり、本場ならではの“ロウリュ”も体験できます。雪が降り積もった時期なら、あたたまった体でそのまま雪にダイブ！なんて体験もできます。※薪サウナ使用料：5,000円／1組

火に癒されるスローライフ

志我の里では、薪ストーブや囲炉裏、薪サウナのほかにも、薪割りや薪のボイラーで沸かすお風呂など、さまざまな“火のある暮らし”を体験できます。経験豊富なスタッフが着火方法などを丁寧にレクチャーしますので、初めての方や小さなお子様でも安心です。「薪ストーブを導入してみたい」と検討中という方も、実際に体験してみることで疑問や不安が解消され、その魅力を深く知ることができます。この冬は、ぜひ滋賀県高島市で特別な冬の旅を。

志我の里～薪ストーブの古民家宿～

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=9EdVG_02Dv8

●住所：滋賀県高島市今津町梅原1205-7●電話：090-6601－3353

≪志我の里について詳しくは≫

●公式サイト：https://shiganosato.com/●Instagram：https://www.instagram.com/shiganosato/●YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/channel/UCjfQivkxKI45CfV5a1KgUHQ

≪ご予約・お問い合わせ≫

●LINE公式アカウント：https://lin.ee/0WNTyD3●メール予約フォーム：https://shiganosato.com/contact/