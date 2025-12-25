みらいコンサルティンググループ（本社：東京都中央区、代表：久保 光雄、岡田 烈司）は、この度、CPAエクセレントパートナーズ株式会社のご協力のもと、立命館アジア太平洋大学（APU）の学生を対象とした「みらいコンサルティングUSCPA奨学金プログラム」において、奨学生に選出された5名の証書授与式を執り行いましたことをお知らせいたします。本プログラムは、将来「日本地域×グローバル」の視点を持ち、社会課題の解決に挑む志高い学生に対し、両地域をつなぐ人材として活躍していただくことを期待して支援するものです。

みらいコンサルティンググループは、「日本全体が持続可能な社会であるために、各地域が独自の資源を活かし、グローバルな市場と直接つながっていくことが重要」と考えています。しかし、地域社会は今、人口減少や経済縮小といった課題に直面しており、地域企業とともにリアルな課題解決に挑む人材が不可欠です。また、学生という重要な時期に、グローバルビジネスの共通言語である会計知識（USCPA）を習得することは、将来、地域の真の強みを見出し、世界と地域をつなぐための強力なレンズ（視点）となると確信しています。「みらいコンサルティングUSCPA奨学金プログラム」は、学生たちが「自分の夢を社会で実現する力」を養い、正解のない時代において最適解を自ら創り出すリーダーへと成長するための一助となることを願って継続的に実施しています。私たちはこれからも、APUとの産学協同の取り組みを通じ、本プログラムだけでなく、学生が「日本地域×グローバル」の視座を獲得し、成長し続けるための機会を提供し、地域から未来をつくる、次世代リーダーの育成と地域経済の活性化に貢献してまいります。

■奨学生コメント：USCPAを取得してかなえたい夢・目標

https://youtu.be/mVTwMU4LUUQ

