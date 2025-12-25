岐阜県中津川市が実施した歴史的建築物「落合宿本陣」の修復プロジェクトが、ふるさと納税型クラウドファンディングを通じて**目標額の540.5％となる108,103,000円(支援者数6,350人)**の寄付を集め(12月22日時点)、大きな成果を挙げました。これは当初目標の約5.4倍にあたる金額であり、文化財保護における新たな資金調達モデルとして全国的な注目を集めています。





落合宿本陣 外観





■江戸の旅人が泊まった「落合宿本陣」とは

「落合宿本陣」は、江戸時代に整備された中山道69宿のうち、44番目の宿場「落合宿」に設けられた幕府公認の宿泊施設です。大名、公家、幕府役人などが利用した由緒ある建物で、現存する本陣建築としては岐阜県内唯一。200年以上にわたり、当時の面影を色濃く残す貴重な文化遺産です。

本陣主屋には、高貴な人物専用の「上段の間」が現存し、敷地内には土蔵、離れ、渡り廊下などの歴史的建造物が残されています。明治期には明治天皇の巡幸時にも御小休所として使用された記録があり、まさに日本近世・近代の交差点ともいえる重要な建造物です。





落合宿本陣主屋内部の様子





■深刻な老朽化と、応急対応の限界

文化的価値が極めて高い一方で、建物は築後100年～200年以上が経過し、老朽化や構造の歪み、耐震性の不足といった課題が深刻化。すでに屋根の損傷や雨漏りが発生しており、現在は限られた部分のみの公開に留まっています。応急修繕を繰り返しているものの、数年前の概算時点で本格的な修復には膨大な費用が必要となることが判明しています。

中津川市では、2023年に「保存活用計画」を策定し、2024年からは「整備基本計画」策定に着手。2026年には修復工事の開始を予定しており、地域住民や専門家、行政が連携して、歴史的遺構の再生に取り組んでいます。





離れの応急的な構造補強工事





■クラウドファンディングで540.5％の驚異的支援

このような背景から、同市は2025年7月1日～2026年1月31日の間、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングを実施。その結果、目標額2,000万円に対し、108,103,000円(540.5％)の寄付を達成しました。支援者は全国から6,350人(12月22日時点)にのぼり、文化財保存への関心の高さと共感の広がりを証明しました。

今回のプロジェクトでは、耐震補強、屋根修理、内部保存整備などに寄付金を充当予定。また、今後は寄付者が継続的に関われる制度の導入を検討し、修復後の維持・活用に向けた地域ぐるみの取り組みを進めます。









■地域資源を「まちの誇り」として活かす

「落合宿本陣」は文化財であると同時に、地域アイデンティティの象徴でもあります。地域住民による「ガイドボランティアの会」が主屋の案内を担当し、地元中高生が英語ガイドに挑戦するなど、国際交流の場としても活用が進んでいます。修復後は、学校教育・観光・地域イベントなどの活性化拠点としての役割が期待されています。

また、2024年には「落合宿」を舞台にした新作歌舞伎『中津川成田道行 嘉永年間落合宿物語』を地元団体が上演し、その際の「おひねり」が全額落合宿本陣整備のために寄付されるなど、地域文化との連携も話題を呼びました。





外国人観光客に英語で応対する地元高校生





■プロジェクト概要

1. 名称 ： 岐阜県中津川市「落合宿本陣」修復プロジェクト

2. 実施期間 ： 2025年7月1日～2026年1月31日

(ふるさとチョイスは2025年12月31日まで)

3. 寄付総額 ： 108,103,000円(540.5％達成)

4. 寄付者数 ： 6,350人

5. 使途 ： 耐震補強、屋根修理、内部整備など

6. 今後の予定： 2026年 修復工事着手

7. URL ： https://www.furusato-tax.jp/gcf/4143 (ふるさとチョイス)

https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=801 (ふるなび)