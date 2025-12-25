英国の公的な国際文化交流機関であるブリティッシュ・カウンシル（日本事務所所在地：東京都新宿区 駐日代表：ジム・ブース）では、お子様の英語教育と未来について保護者の皆様にヒントを見つけていただくためのトークイベント『英語でひらく 子どもの未来2026』を開催します。ゲストに現在２人のお子さまが英国留学中の瀬戸朝香さんと、成蹊大学教授、通訳としてもご活躍中の森住史さんを迎え、ブリティッシュ・カウンシルの教育専門家も登壇し、子どもの英語学習の可能性を広げ未来を切り開くための学びの場を提供します。ブリティッシュ・カウンシルは、英語や文化・芸術、教育を通し、世界１００以上の国や地域で、人と人とのつながりや相互理解を育む機会を創出しています。英会話スクールでは年間４０万人の受講生が学んでおり、日本では飯田橋と武蔵小杉2か所で英会話スクールを運営、幼児から小中高、成人まで年齢や英語会得レベルに応じた学習プログラムを提供し、多くの生徒さんが当校の有国際資格講師から直接学んでいます。ブリティッシュ・カウンシルでは英語教育を通して自信や異文化間コミュニケーション能力を育み、よりつながりの深い世界の構築に貢献しています。今回のイベントがお子さまの夢の実現や将来を豊かなものにするきっかけになれば幸いです。【実施概要】日時：2月23日（月・祝） 13:30 ～15:45（予定） 開場：13:00会場：浜離宮朝日ホール 小ホール （東京都中央区築地5-3-2 朝日新聞東京本社・新館2階）定員：200名（抽選）参加費：無料主催：ブリティッシュ・カウンシル 協力：朝日新聞社メディア事業本部応募先：URL https://que.digital.asahi.com/question/11018047 （1月29日締め切り・応募多数の場合は抽選のうえ当選者へメールでご連絡します）※登壇者及び内容は、予告なしに変更になる場合があります。■当日のプログラム 13：30-14：05 第1部：スペシャルトークショー 「子どもの英国留学に思うこと」 ゲスト：瀬戸朝香さん（俳優）俳優、二児の母として活躍する瀬戸朝香さんが登壇。長男、長女が英国留学中の瀬戸さんに「幼少期に英語を学ぶ意義や海外生活に期待すること」などを語っていただきます。 14：10-14：30 第2部：セッション 「子どもの能力を開花させるブリティッシュ・カウンシル流メソッドとは」 講師：スワスティック・グハさん（ブリティッシュ・カウンシル シニア・ティーチャー）通訳およびコース概要説明：伊藤わか子（カスタマーマネジメント担当）対面による英語学習を大切にするブリティッシュ・カウンシル。教室に通い対面でクラスメイトと一緒に英語を学ぶメリットとは。また、英語を学ぶ小中学生に対し、保護者が家庭で出来るサポートにはどんなものがあるのか。世界各国で英語を教えてきた英語教育のプロが、分かりやすく解説します。 14：45-15：40 第3部：パネルディスカッション「グローバル時代に求められるコミュニケーション力 とは」英語＋異文化理解＋思考力をどう育てるのか。ゲストの瀬戸さん、成蹊大学の森住教授、ブリティッシュ・カウンシルのスワスティックさんらによるディスカッションを通じて「どうやって実践的な英語を身につけるか」について掘り下げます。 15:40-15:45 フォトセッション イベント内容に関する一般からのお問い合わせ先bcevent@asahiculture.com （平日10時～17時 土・日・祝日・年末年始を除く）またブリティッシュ・カウンシルでは2026年1月24日より3月7日まで、お子さまに英会話コースを無料体験いただくオープンキャンパス2026を開催いたします。詳細はイベントページをご確認ください。会場：武蔵小杉校・飯田橋校 https://www.britishcouncil.jp/events/openday2026■登壇者プロフィール

■ブリティッシュ・カウンシルについてブリティッシュ・カウンシルは、文化交流と教育機会を促進する英国の公的な国際文化交流機関です。私たちは文化芸術、教育、英語を通じて、英国とその他の国の人々の間につながりをつくり、理解と信頼を育みながら、平和と繁栄を築くための支援を行っています。世界200以上の国や地域の人々と、また、100以上の国において活動し、2023年度は、約6億人がオンライン、放送、出版物を通して私たちが提供する情報にアクセスしました。日本では1953年に活動を開始しました。英会話スクールや英国資格試験の運営、教育機関・企業向け英語研修、英国留学情報の提供、英語教員への研修、高等教育や文化芸術分野での国際交流支援などを行っています。2023年、日本と英国のつながりを築く私たちの活動は70周年を迎えました。ブリティッシュ・カウンシル公式ウェブサイト： www.britishcouncil.or.jp