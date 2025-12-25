アボカド市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.29％で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、アボカドに関する市場調査レポートを発行・販売します。
「アボカドレポート」ではアボカド産業の動向、サプライチェーンの促進要因、消費者の嗜好、そしてビジネス判断を形作る戦略的課題に関する包括的な紹介と、世界のアボカドバリューチェーンにおける生産、流通、消費パターン、技術導入を再定義する変革的シフトの分析などを提供します。
世界のアボカド市場規模は、2024年に162億1,000万米ドルと評価され、2025年の174億1,000万米ドルから2032年には284億7,000万米ドルへと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1861611-avocado-market-by-product-type-packaging-type-end.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
・自由貿易協定を背景としたメキシコ産アボカドの輸出拡大がアジア新興市場へ進出
・小売サプライチェーンにおけるアボカドの保存期間延長を目的とした制御雰囲気貯蔵技術の採用拡大
・アボカドをベースとしたヴィーガン製品の革新が、北米全域における植物性食品提供の成長を促進しております
・カリフォルニア州の干ばつ悪化がアボカド生産量と市場価格変動に与える影響
・サブスクリプションボックスモデルを活用したECプラットフォームを通じた消費者向けアボカド販売の急増
・アボカドサプライチェーンにおける持続可能な農業実践を検証するためのブロックチェーン追跡ソリューションの統合
・ペルーにおける小規模農家協同組合の台頭が農家の所得向上と輸出競争力強化に寄与
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 アボカド市場：製品タイプ別
・生鮮品、熟成段階、完熟、半熟、未熟、加工品 など
第9章 アボカド市場：パッケージングタイプ別
・バルク、包装済み、袋、コンテナ、プラスチックトレイ
第10章 アボカド市場：エンドユーザー別
・外食産業、施設内食堂、レストラン、小売り、コンビニエンスストア、スーパーマーケット
第11章 アボカド市場品種別
第12章 アボカド市場：流通チャネル別
HoReCa（外食産業）
第13章 アボカド市場：地域別
第14章 アボカド市場：グループ別
第15章 アボカド市場：国別
第16章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・アボカド市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2024年に162億1,000万米ドル、2025年には174億1,000万米ドル、2032年までには284億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.29%です。
・アボカド産業の動向はどのようなものですか？
アボカド産業は、変化する消費者の嗜好、サプライチェーンの複雑化、付加価値加工が交錯する重要な分岐点に立っており、顕著な機会と具体的な運営上の課題の両方を生み出しています。
・アボカドの生産、流通、消費パターンにおける変革的シフトは何ですか？
農業技術の進歩により、熟度管理の信頼性が高まり、収穫後損失が減少しています。
・2025年に米国が実施した関税措置の影響は何ですか？
関税措置の累積的影響は、アボカドのバリューチェーン全体に新たな複雑性を生み出し、調達決定、価格形成メカニズム、物流手配に影響を与えました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
