EV化と修復需要の拡大が後押し、CAGR 4.7％で進む自動車ボディ用接着剤市場の高度化
自動車ボディ用接着剤は、事故後やメンテナンス時に車体部品の修理・再構築に使用される、構造用および準構造用の接着材料である。これらの接着剤は、交換や修復作業において金属、複合材、プラスチックを結合し、車体の強度、剛性、外観を回復するように特別に設計されている。高い機械的強度、耐衝撃性、耐腐食性を備えるとともに、自動車の塗装・コーティング工程との適合性も考慮されている。
市場成長を支える要因
自動車メーカーの生産ラインでの採用拡大やディーラー・修理工場での利用増加が、市場拡大の主要因である。加えて、高性能接着剤の技術革新や施工効率向上が、産業全体の付加価値を押し上げる要素となる。今後も、軽量化・耐久性・施工性を兼ね備えた製品への需要が、市場成長を持続的に支えると考えられる。
市場成長の特徴
自動車ボディ用接着剤市場は、車体軽量化や高強度化のニーズ拡大、修復サービスの増加を背景に、今後も安定した成長が見込まれる。LP Information調査チームの最新レポートである「世界自動車ボディ用接着剤市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/258462/adhesives-for-automobile-body）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.7%で、2031年までにグローバル自動車ボディ用接着剤市場規模は24.65億米ドルに達すると予測されている。
図. 自動車ボディ用接着剤世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338030&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338030&id=bodyimage2】
図. 世界の自動車ボディ用接着剤市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業分析
自動車ボディ用接着剤市場は、化学・材料産業を代表するグローバル大手が競争の主導権を握る市場集中度の高い構造であるである。LP Informationトップ企業研究センターの分析によれば、Henkel、3M、Sika、DuPont、H.B. Fuller、Bostik、Plexus（ITW Performance Polymers）、J-B Weld、LORD、Norton（Saint-Gobain）といった企業群が中核を占め、2024年には上位5社だけで約56.0%の市場シェアを掌握していた。Henkelや3Mは、OEM生産ラインから補修用途まで幅広いアプリケーションをカバーし、高強度接合・耐衝撃・耐腐食を柱とする製品群で業界標準を牽引している。SikaやDuPontはEV・軽量化トレンドを背景に、異種材料接合や高耐久配合の技術革新を加速しており、主要メーカー間の品質競争と技術投資が市場の高度化を押し進めている。
市場展望：軽量化・多素材化が促す中長期的な安定成長
今後の市場は、車体構造の軽量化・多素材化、EV化の進行、事故修復工程の精密化といった産業構造の変化によって、さらに拡大する見通しである。高性能接着剤は金属・樹脂・複合材の接合に不可欠な基盤技術として位置づけられ、OEMラインでの採用拡大とアフターマーケット修補需要の増加が需要を安定的に押し上げる。主要企業が推進する高強度化、施工効率改善、耐久性向上といった技術革新が市場価値を継続的に高め、グローバルトップメーカーによる市場支配力はさらに強固になると考えられる。自動車産業の構造転換が続くなか、自動車ボディ用接着剤市場は中長期的に堅調な成長軌道を維持する可能性が高い。
