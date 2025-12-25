レポートオーシャン株式会社プレスリリース : タイ肥料市場は、スマート農業導入、有機・化学肥料の高度化、政府支援政策の進展により、2033年に42億米ドルへ到達すると予測される成長ドライバー主導型市場
タイ肥料市場は、2024年から2033年にかけて24億米ドルから42億米ドルに成長すると予測されており、予測期間における年平均成長率（CAGR）は6.4%に達すると見込まれています。肥料は農業の生産性を向上させるための重要な要素であり、特に窒素、リン、カリウムを中心に構成されています。これらの栄養素は、作物の成長に不可欠であり、土壌や植物の栄養を補うために使用されます。
市場を牽引する要因
タイの農業生産性を向上させるための需要の増加が、市場成長の主要な原動力となっています。タイの農業は国内消費に加えて、世界的な輸出市場にも大きな影響を与えています。2022年には、農業はタイの国内総生産の約8%を占めました。このため、限られた耕作地と気候変動に対応するために、作物の収量を増やす必要があります。
タイ政府は農業技術の普及を推進し、肥料購入に対する補助金や支援策を導入しています。これにより、農業の生産性向上が進み、国内農業の持続可能性が確保されています。このような支援策が、予測期間を通じて市場の成長を加速させると予想されます。
市場の制約
タイ肥料市場は、原材料価格の変動という課題に直面しています。原材料の価格変動は、生産コストや価格戦略に大きな影響を与えます。特に、肥料の製造には多大なコストがかかり、これが生産マージンに直接的な影響を及ぼします。肥料の輸送にも高額な費用がかかるため、業界関係者はリスクを管理し、効率的な調達方法や代替調達オプションを検討する必要があります。
主要企業のリスト：
● Yara （Thailand） Company Limited
● NFC Public Company Limited
● Chai Thai Co. Ltd
● Thai Central Chemical Public Company Limited
● Haifa Group
● SAKSIAM GROUP
● ICL Fertilizers （Ranthai Agro Co. Ltd）
● Rayong Fertilizer Trading Company Limited （UBE Group）
● COMPO Expert
● ICP FERTILIZER COMPANY
市場機会
スマート農業の普及は、タイ肥料市場に新たな機会をもたらしています。精密農業とも呼ばれるこの技術は、GPS、ドローン、センサー、データ分析を活用し、施肥、灌漑、害虫管理などを最適化します。タイ政府はこの技術の導入を支援し、農家がより効率的で持続可能な農業を実現できるように支援しています。精密農業の進展により、肥料市場も新たな成長を遂げると予想されます。
市場セグメンテーション
タイ肥料市場は製品別、用途別に分かれており、窒素肥料が最大の収益を占めています。特に尿素や硫酸アンモニウムが広く使用されており、これらは水田作物に最適です。窒素肥料の需要は、トウモロコシ、キャッサバ、サトウキビなどの主要作物で拡大しています。また、農業セグメントは、予測期間中に成長を続け、農作物の収量向上や食料安全保障の強化に貢献するでしょう。
セグメンテーションの概要
製品別
● 窒素肥料
o 尿素
o 硝酸アンモニウムカルシウム（CAN）
o 硝酸アンモニウム
o 硫酸アンモニウム
o 無水アンモニア
o その他の窒素肥料
● リン酸肥料
o リン酸一アンモニウム（MAP）
o 第二リン酸アンモニウム（DAP）
