中国ドラマ「華麗なる転身～妻たちの逆襲～」がBS11+で12月25日から見放題・単品レンタル配信開始！「瓔珞」のチン・ランと「大明皇妃」のドン・ジアジアなどの豪華キャストによる痛快リベンジ・ストーリー
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年12月25日（木）より中国ドラマ「華麗なる転身～妻たちの逆襲～」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
（c） BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
中国ドラマ「華麗なる転身～妻たちの逆襲～」のあらすじ
夫は浮気をしているのではないか――。閻偉倫（イエン・ウェイルン）の鞄に入っていた女性用の下着を見て以来、蘇菲（スー・フェイ）の不安は膨らむ一方だった。自分や娘にも優しく、料理もこなす夫だが、お洒落で二枚目の彼には、女性の影がちらついていたのだ。そんななか、蘇菲は危うく交通事故を起こしかける。マンションの地下駐車場から車を出した時、突然飛び出してきた小さな男の子をはねてしまいそうになったのだ。一緒にいた母親・安寧（アン・ニン）の不注意を咎める蘇菲。そこへ現れた閻偉倫を見た男の子は…。
キャスト
チン・ラン（秦嵐）『瓔珞＜エイラク＞～紫禁城に燃ゆる逆襲の王妃～』
ドン・ジアジア（蠟家佳）『大明皇妃-Empress of the Ming-』
チャン・ジュンニン（張峻寧）『三体』
ウー・シアオリアン（呉暁亮）『長安二十四時』
スン・ニン（孫寧）『あなたがここにいてほしい』
ティエン・イートン（田依桐）『月上重火～江湖に燃える愛～』
バオ・ジエンフォン（保剣鋒）『星漢燦爛＜せいかんさんらん＞』
フー・コー（胡可）『卿卿日常～宮廷を彩る幸せレシピ～』
スタッフ
監督：チェン・チャン（陳暢）『愛なんて、ただそれだけのこと』
脚本：シュエ・ジン（薛晶）
撮影監督：ガオ・シーイー（高詩熠）『芳華-Youth-』（撮影）
美術監督：リー・ミン（李敏）
音楽：ドワン・リエン（段煉）『七時吉祥～エンドレス・ラブ』
編集：ヤオ・ジュンフォン（姚俊峰）
チーフスタイリスト：ウー・ユートン（呉雨桐）『２人はスパイシー＆デリシャス』
照明：ツァオ・ソン（曹松）『琅琊榜～風雲来る長林軍～』
【配信開始日】
2025年12月25日（木）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/kareinarutenshin?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/kareinarutenshin?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
プレスリリース詳細へ