TVアニメ『ラーメン赤猫』描き起こしミニキャラver.の年末年始LINEスタンプと絵文字がインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、TVアニメ『ラーメン赤猫』のLINEスタンプとLINE絵文字の最新作を2025年12月25日（木）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337845&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337845&id=bodyimage2】
TVアニメ『ラーメン赤猫』のインクルーズが描き起こしたミニキャラver.の年末年始LINEスタンプとLINE絵文字が【インクルーズの販売アカウント】より2点同時に配信開始！是非、年末年始もTVアニメ『ラーメン赤猫』のキャラクターたちと一緒にトークを盛り上げましょう！
■商品概要
＜LINEスタンプ＞
【タイトル】TVアニメ『ラーメン赤猫』年末年始スタンプ
【販売URL】https://line.me/S/sticker/32330713
【利用料金】250円（税込）または、100LINEコイン
＜LINE絵文字＞
【タイトル】TVアニメ『ラーメン赤猫』年末年始絵文字
【販売URL】https://line.me/S/emoji/?id=69425e66cbe2f2330b045fad
【利用料金】250円（税込）または、100LINEコイン
■TVアニメ『ラーメン赤猫』
猫だけで営むお店『ラーメン赤猫』、そこにバイトの面接で訪れた人間の珠子。
正直に犬派と答えた彼女はあっさりと採用が決まり、任されたお仕事は猫たちのお世話係。
ブラッシングを通じて垣間見える猫模様に、様々なお客様が織りなす人間模様。
身体も心も温まる『ラーメン赤猫』、
愛しさ大盛り、召し上がれ。
【OFFICIAL SITE】https://ramenakaneko.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/ramenakaneko
（C）アンギャマン／集英社・ラーメン赤猫製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
