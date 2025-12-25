リテルヒューズ、超低電力磁気センサーの新型TMRスイッチ 「LF21112TMRオムニポーラスイッチ」・「LF11215TMRバイポーラスイッチ」を発売
持続可能な社会と安全な暮らしを支える工業技術を提供するグローバル企業リテルヒューズ・インク（本社：米国イリノイ州シカゴ市、NASDAQ：LFUS）の日本法人Littelfuseジャパン合同会社（本社：東京都港区）は、2つの次世代型トンネル磁気抵抗（TMR）磁気スイッチである、「LF21112TMRオムニポーラスイッチ」・「LF11215TMRバイポーラスイッチ」を12月下旬に発売します。本製品は、優れた磁気感度、熱安定性、超低消費電力を特長とし、スマートメーター、ウェアラブルデバイス、民生用電子機器、工業オートメーション、およびホームセキュリティシステム向けに、エネルギー効率に優れたセンシングソリューションを提供します。
製品紹介動画：https://players.brightcove.net/1799386164001/default_default/index.html?videoId=6384544614112
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337730&id=bodyimage1】
TMRセンサー製品ラインアップを拡充
TMR技術と超低消費電力CMOS設計を組み合わせることで、両製品は従来のホール効果センサーや磁気スイッチ技術と比べ、優れた性能を発揮します。今回の新製品により、バッテリー消費に敏感な常時稼働アプリケーションに対応が可能となり、リテルヒューズの磁気センサー製品ラインアップを大幅に拡充します。
「LF21112TMR オムニポーラスイッチ」：
N磁極とS磁極の両方を検出できるリテルヒューズ初のオムニポーラTMRスイッチは、柔軟な磁石の配置を可能とし、設計の簡素化を可能にします。標準消費電流はわずか200nAで、超低消費電力が求められるアプリケーションに最適です。
「LF11215TMR バイポーラスイッチ」：
1.5μAの超低消費電流とわずか17ガウスの高感度により、高速かつ高精度の検出を実現するバイポーラデジタルTMRスイッチです。方向検出を必要とするより複雑なセンシング・アプリケーションにおいても優れた性能を発揮します。
オムニポーラとバイポーラの違い
オムニポーラスイッチは、N磁極とS磁極のいずれに対しても反応するため、省スペース設計や、磁石のアライメント制御が難しいアプリケーションに最適です。一方、バイポーラスイッチは特定の磁気極性（一般にN極）で作動し、反対の極（S極）でリセットされます。この指向性により、回転センシングや方向検出が求められるアプリケーションに適しています。
■特長
いずれのシリーズもコンパクトなSOT23-3パッケージの製品で、以下の特長を備えています。
・より高い感度と熱安定性を実現するTMR技術
・クリーンなデジタル信号を出力するプッシュプルCMOS出力
・ノイズを低減し信頼性を向上させるシュミットトリガー入力
・外部磁気干渉に対する優れた耐性
・広い動作電圧：1.8～5.0V
本製品は、機械的構造の簡素化と、バッテリー寿命の延長に貢献し、より小型でスマート、かつ省エネルギーな製品開発をサポートします。
■市場とアプリケーション
・スマートユーティリティメーター（ガス、水道、熱）
・バッテリー式ウェアラブルデバイス・IoTセンサー
・電化製品や電動工具のフタやカバーの検知
・ホームオートメーションやビルオートメーションにおける改ざん検知
製品紹介動画：https://players.brightcove.net/1799386164001/default_default/index.html?videoId=6384544614112
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337730&id=bodyimage1】
TMRセンサー製品ラインアップを拡充
TMR技術と超低消費電力CMOS設計を組み合わせることで、両製品は従来のホール効果センサーや磁気スイッチ技術と比べ、優れた性能を発揮します。今回の新製品により、バッテリー消費に敏感な常時稼働アプリケーションに対応が可能となり、リテルヒューズの磁気センサー製品ラインアップを大幅に拡充します。
「LF21112TMR オムニポーラスイッチ」：
N磁極とS磁極の両方を検出できるリテルヒューズ初のオムニポーラTMRスイッチは、柔軟な磁石の配置を可能とし、設計の簡素化を可能にします。標準消費電流はわずか200nAで、超低消費電力が求められるアプリケーションに最適です。
「LF11215TMR バイポーラスイッチ」：
1.5μAの超低消費電流とわずか17ガウスの高感度により、高速かつ高精度の検出を実現するバイポーラデジタルTMRスイッチです。方向検出を必要とするより複雑なセンシング・アプリケーションにおいても優れた性能を発揮します。
オムニポーラとバイポーラの違い
オムニポーラスイッチは、N磁極とS磁極のいずれに対しても反応するため、省スペース設計や、磁石のアライメント制御が難しいアプリケーションに最適です。一方、バイポーラスイッチは特定の磁気極性（一般にN極）で作動し、反対の極（S極）でリセットされます。この指向性により、回転センシングや方向検出が求められるアプリケーションに適しています。
■特長
いずれのシリーズもコンパクトなSOT23-3パッケージの製品で、以下の特長を備えています。
・より高い感度と熱安定性を実現するTMR技術
・クリーンなデジタル信号を出力するプッシュプルCMOS出力
・ノイズを低減し信頼性を向上させるシュミットトリガー入力
・外部磁気干渉に対する優れた耐性
・広い動作電圧：1.8～5.0V
本製品は、機械的構造の簡素化と、バッテリー寿命の延長に貢献し、より小型でスマート、かつ省エネルギーな製品開発をサポートします。
■市場とアプリケーション
・スマートユーティリティメーター（ガス、水道、熱）
・バッテリー式ウェアラブルデバイス・IoTセンサー
・電化製品や電動工具のフタやカバーの検知
・ホームオートメーションやビルオートメーションにおける改ざん検知